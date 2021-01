Defensive bevegelser eller forberedelse til krig med Iran?

Skrevet av Elijah J. Magnier, oversatt av Abu Huda:

USA har besluttet å distribuere de israelske jernkuppelavskjæringssystemene (Iron Dome), kjøpt i 2019, i østeuropeiske land og i Gulf-landene der den amerikanske sentralkommandoen (CENTCOM) opererer og har etablert operative militærbaser. Dette trinnet sammenfaller med den amerikanske beslutningen om at Israel blir med i CENTCOM (med Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Bahrain, Jordan, Irak, Egypt, Sudan, Afghanistan, Kuwait, Qatar, Oman, Pakistan m.fl.) etter normalisering av handel og diplomatiske forhold mellom flere arabiske og islamske land og Tel Aviv.

Iran anser overføringen av israelsk operasjonell virksomhet fra EUCOM til CENTCOM som et aggressivt grep som tillater Israel å bruke alle amerikanske militærbaser distribuert rundt “Den islamske republikk”. Iran mener beslutningen om å distribuere den israelske jernkuppelen kan være et skritt mot et mulig forebyggende militært angrep mot Iran. Angrep på utvalgte mål i Iran er mulig hvis president Joe Biden bremser en mulig tilbakevending til atomavtalen og ikke klarer å oppheve alle sanksjoner som er pålagt Iran. Iran vil da svare, først ved å øke sin uranberikelse, trekke seg ut av traktater, hindre inspektørenes tilgang til iranske kjernefysiske arenaer og forbedre antallet og kvaliteten på sentrifuger. Dette forventede iranske trekket vil krysse Israels røde linjer. Er Midtøsten på vei mot krig, eller er disse grepene til syvende og sist defensive?

En iransk beslutningstaker sa: “Iran har ikke til hensikt å angripe noen amerikanske eller israelske mål så lenge de ikke starter en krig eller treffer særskilte mål i Iran. Det irakiske parlamentet har bestemt at alle utenlandske styrker skal trekkes tilbake. Derfor er det ikke behov for ytterligere hevn for det amerikanske mordet på brigadegeneral Qassem Soleimani i Bagdad i januar 2020. Den (iranske) bombingen av den amerikanske basen i Ayn al-Assad i Irak var vårt svar. Likevel har vi fått med oss hvordan Israel ble med i CENTCOM-militærbasene rundt Iran, som innebærer at israelske avskjæringsraketter vil bli utplassert i mange land i Midt-Østen. Hvorfor ville USA distribuere disse missilene hvis ikke av frykt for en iransk bombing? Og hvorfor skulle Iran bombe USAs baser og Israel med mindre disse viser intensjonen om å bombe Iran først? Planlegger USA og israelerne å treffe atomanlegg, og tenker at de kan ødelegge vår kapasitet? Det kan de ikke ”, sa kilden.

”Iran har vist at det har hundrevis av underjordiske strategiske rakettutskytingsramper og siloer. Denne kapasiteten ble demonstrert under nylige manøvrer for å skape avskrekking, og overbevise våre fiender om å unngå å ramme Iran. Fordi tusenvis av raketter er spredt over hele vårt territorium, kan ikke USA og Israel ødelegge dem alle. Derfor kan Iran absorbere et første angrep som ikke vil forringe vår rakettkapasitet, gjengjelde mot alle amerikanske militærbaser spredt over Vest-Asia samt treffe hjertet av Israel. Iron Dome viste at den kunne fange opp et stort antall missiler, noe som betyr at noen få missiler vil gå gjennom, noe som er bra nok når disse missilene bærer et stridshode. Men det israelske avlyttingssystemet kan gjøre veldig lite når det overveldes med flere raketter som er skutt ut samtidig fra forskjellige steder ”, bekreftet den iranske beslutningstakeren.

Iran frykter dette, men det er ikke det eneste (pessimistiske) scenariet Midtøsten kan komme til å møte i fremtiden. Og hvis den iranske bekymringen er riktig, er risikoen for alvorlig opptrapping reell. Det er imidlertid tvilsomt at den nye Biden-administrasjonen forbereder seg på en ny krig i Midt-Østen. Biden har mange prioriteringer, med utgangspunkt i USAs indre splittelse, skaden forårsaket av COVID, problemer med Kina, Russland og gjenoppretting av et positivt forhold til sine allierte. Det er i det minste første del av inneværende års plan, inkludert begynnelsen av forhandlinger med Iran og tilstedeværelsen av amerikanske styrker i Irak. Dette er en tung agenda der Iran bare tar en liten plass i en hektisk tidsplan. Det er andre bekymringer, selvfølgelig som Tyrkia, Syria og Latin-Amerika. Men alle disse og andre spørsmål kan være mindre prioritert for den nye administrasjonen.

Imidlertid er det mange indikasjoner som rettferdiggjør iransk alarm, med utgangspunkt i den nye administrasjonens intensjon om ikke å gå tilbake til atomavtalen signert av Barack Obama i 2015 uten ytterligere modifikasjoner. Faktisk uttrykte både forsvarsminister Lloyd Austin og utenriksminister Antony Blinken tydelig at Irans oppførsel i Midtøsten er farlig, og at Biden ikke har hastverk med å gjenopprette atomavtalen. Den amerikanske administrasjonen ser ut til å tro at atomavtalen trenger omforhandlinger som involverer Midtøsten-partnere og adresserer det iranske missilprogrammet og Irans allierte. Dette er de nøyaktige punktene som Iran avviser kategorisk; de var allerede behandlet under forhandlingene med Obama før 2015. Iran vil at USA skal oppheve de harde sanksjonene som Trump iverksatte først, og vil ikke godta å “forhandle under ild” (under sanksjoner).

Det er viktig for Vesten å lytte til hva lederen for revolusjonen Sayyed Ali Khamenei sa: Iran har ikke hastverk med å inngå atomavtalen, men ønsker at alle sanksjoner skal oppheves. De vil ikke forhandle om ytterligere spørsmål og vil ikke gi opp vennene og plikten til å støtte dem.

Det virker således tydelig at Biden ikke skynder seg ifht. atomavtalen og ikke vil oppheve alle sanksjoner innen 21. februar. Iran har satt denne datoen som en frist for USA å overholde. Etter denne datoen, med mindre sanksjoner oppheves, har parlamentet forpliktet seg til å gå videre med å øke urananrikningen opp til 20% og suspendere sin frivillige gjennomføring av tilleggsprotokollen til den atomvåpen-spredningstraktaten (NPT). Det er usannsynlig at Biden vil bøye seg for det iranske ultimatumet, for å unngå å se svak ut. Imidlertid kunne den amerikanske presidenten til slutt løfte noen av sanksjonene som ble innført av hans forgjenger for å vise litt velvilje og be om mer tid til å se på den iranske atomavtalen, under påskudd av at innenlandske prioriteringer krevde denne forsinkelsen, og at det var behov for tid for å utforske neste skritt mot Iran.

Poenget er at USA trenger å konsultere sine allierte i Midtøsten. Imidlertid vil enhver myk amerikansk tilnærming til Iran skape høy beredskap i Israel og Gulf-landene, hovedsakelig Saudi-Arabia og Emiratene. Mange europeiske land har også bedt om en ny forhandling om å inkludere det iranske missilprogrammet, spesielt de interkontinentale rakettene med en rekkevidde på over 2000 km. Europa er imidlertid ikke en reell bekymring fordi de ikke har demonstrert sin egen uavhengige politikk på lenge.

Derfor er en umiddelbar krig eller anslag mot Irans posisjoner høyst usannsynlig i nær fremtid fordi rammene for dette ennå ikke er på plass. Imidlertid, hvis USA forsinker oppheving av sanksjonene, er det ingen tvil om at Iran vil gå mot å øke sin atomevne og andre relaterte tiltak. Dette vil øke spenningsnivået i Midtøsten.

Det er også en annen mulighet: Israel og noen av Gulf-landene vil gjerne stå som en solid front for å hindre Biden i å implementere atomavtalen som den er og oppheve alle sanksjoner mot Iran. Ved å bli med i CENTCOM og ved å ha sin jernkuppel utplassert i Midtøsten, ville Israel og Gulf-landene som normaliserte forholdet dem imellom fungere via ett operasjonsrom. Dette vil tvinge Biden til å lytte nøye til deres frykt og vurdere deres forespørsler, spesielt hvis Gulf-landene vedtar prosjektet om et “arabisk NATO” som foreslått av Trump-administrasjonen i 2019. Spenningen mellom Saudi-Arabia og Qatar er blitt lettere og fjernet en av de viktigste hindringene for å danne et arabisk NATO, hvis planen fremdeles ligger på bordet.

Med jernkuppelen rundt Iran kan Israel avskjære mange iranske missiler før de når Tel Aviv, i tilfelle krig. Imidlertid er Iran langt fra å være alene i noen fremtidig konflikt. Landets allierte i Libanon, Jemen, Syria og Irak har fått presisjonsraketter til tross for de mange israelske angrepene i Syria og på de irakisk-syriske grensene og andre deler av Levanten for å ødelegge noen av rakettlagrene. Selv samarbeidet mellom Israel og USA i ett operativt rom vil ikke hindre Hizbollah, Irans sterkeste allierte, fra å overvelde Israel med sine hundretusenvis av missiler og treffe tusenvis av mål som er forberedt i målbanken.

Imidlertid har Iran bestemt seg for å ta en annen tilnærming overfor Saudi-Arabia for å motvirke det USA-israelske trekket. Både iranske pragmatister og hardlinere forstår den potensielle faren for de USA-israelske planene og vil gjerne se slutten på det anstrengte forholdet til saudiaraberne. De har lansert, hovedsakelig gjennom Kuwait, men også Oman, Qatar og Russland, et initiativ for å åpne et kryss i blindveien og forfekter en direkte dialog for å sikre sikkerheten ved Persiabukta og adressere Saudi-frykten for Irans intensjoner i regionen. Saudi-Arabia mener imidlertid feilaktig at iranerne ber om dialog fordi Saudi-Arabia forventes å være en del av forhandlingene om atomavtalen. De informerte meglerne om at Iran først skulle slutte å støtte sine allierte i Libanon, Syria, Irak og Jemen. For Iran er den saudiske forespørselen uakseptabel fordi den innebærer å forlate deres allierte.

In this photo released Tuesday, July 28, 2020, by Sepahnews, a Revolutionary Guard’s speed boat fires a missile during a military exercise. Iranian commandos also fast-roped down from a helicopter onto a replica of an aircraft carrier in the exercise called “Great Prophet 14.” The drill appears aimed at threatening the U.S. amid tensions between Tehran and Washington. (Sepahnews via AP)

Iran mener USA ikke vil tillate Saudi-Arabia å føre en konstruktiv og direkte dialog med Iran. Saudiaraberne er de største og mest sjenerøse amerikanske våpenkjøperne globalt, og slutten på det Saudi-Iranske fiendskapet ville være dårlig forretning for USA og bety en slutt på rettferdiggjørelsen for mange amerikanske militærbaser i Midtøsten. Derfor er en tilnærming mellom Iran og Saudi-Arabia langt fra moden og vil neppe skje de neste årene.

US Central Command utvider sin operasjonsevne i Saudi-Arabia til å “flytte styrker i ethvert væpnet konfliktscenario med Iran og utforske industrihavnen i Yanbu, på den vestlige delen av den arabiske halvøya og ved Rødehavet ”.

Ifølge kilden mener Iran at “amerikanerne har overbevist saudiene om at Persiabukta er et svært ustabilt og farlig område å operere fra på grunn av Irans ekspansjonsplaner. Derfor er det ikke overraskende å se USA utvide sin tilstedeværelse i Saudi-Arabia og blokkere ethvert forsøk for regionens land å ordne opp i problemene sine selv. Iran har testet sine væpnede droner og ballistiske raketter opp til 2000 km. Det betyr ikke at vi har stoppet; våre endelige mål innebærer å produsere forsvarsvåpen med enda lengre rekkevidde. I likhet med amerikanerne har vi også våre mulige krigsscenario for å dekke alle områder der våre fiender kan være basert ”, konkluderte kilden.

Bare president Biden kan ta en bestemt beslutning uavhengig av hva hans allierte og til og med hans administrasjon foreslår. Dessverre, fra Midtøsten, er det få positive tegn som dukker opp. Biden sier at han er sionist. Han har støttet Israel de siste 50 årene og gjentar uendelig at han støtter Israels sikkerhet. Denne svært elastiske betegnelsen betyr å lukke øynene for mange av Israels handlinger mens man tilbyr full amerikansk støtte. Imidlertid var forholdet Obama-Netanyahu ikke så bra de siste årene av hans presidentperiode. Vil Biden lykkes med å redusere spenningen og tilfredsstille Iran, Israel og Saudi-Arabia? Kunne han oppheve alle sanksjoner (teoretisk) som Obama gjorde, og signere atomavtalen slik den er uten modifikasjoner? Det kan være for tidlig å si, men indikasjonene så langt er ikke lovende.

