Defensivmaßnahmen oder Vorbereitung auf einen Krieg mit dem Iran?

Geschrieben von Elijah J. Magnier

Übersetzt von: C.H.H

Die USA haben beschlossen, die 2019 gekauften israelischen Iron-Dome-Raketenabfangsysteme in osteuropäischen Ländern und in den Golfstaaten zu stationieren, in denen das US Central Command (CENTCOM) operiert und operative Militärbasen eingerichtet hat. Dieser Schritt fällt mit der Entscheidung der USA zusammen, dass Israel nach der Normalisierung der Handels- und diplomatischen Beziehungen zwischen mehreren arabischen und islamischen Ländern und Tel Aviv dem CENTCOM (mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrein, Jordanien, Irak, Ägypten, Sudan, Afghanistan, Kuwait, Katar, Oman, Pakistan und weiteren) beitritt.

Der Iran betrachtet die Verlegung der israelischen operativen Aktivitäten vom EUCOM zum CENTCOM als einen aggressiven Schritt, der es Israel erlaubt, alle US-Militärbasen zu nutzen, die rund um die “Islamische Republik” stationiert sind. Der Iran glaubt, dass die Entscheidung, die israelische Iron Dome zu stationieren, ein Schritt in Richtung eines möglichen militärischen Präventivschlags gegen den Iran sein könnte. Angriffe auf ausgewählte Ziele des Irans sind möglich, wenn die USA bedingungslos zum Atomdeal zurückkehren. Israel könnte den Iran auch angreifen, wenn Präsident Joe Biden eine mögliche Rückkehr zum Atomdeal bremst und nicht alle gegen den Iran verhängten Sanktionen aufhebt. Der Iran würde dann reagieren, indem er zunächst seine Urananreicherung erhöht, sich aus Verträgen zurückzieht, den Zugang von Inspektoren zu seinen Atomanlagen verhindert und die Anzahl und Qualität seiner Zentrifugen erhöht. Dieser erwartete iranische Schritt wird die roten Linien Israels überschreiten. Steuert der Nahe Osten auf einen Krieg zu oder sind diese Schritte letztlich defensiv?

Ein iranischer Entscheidungsbevollmächtigter sagte: “Der Iran hat nicht die Absicht, irgendwelche US-amerikanischen oder israelischen Ziele anzugreifen, solange sie keinen Krieg beginnen oder selektive Ziele im Iran treffen. Das irakische Parlament hat den Abzug aller ausländischen Truppen beschlossen. Daher gibt es keine Notwendigkeit für weitere Rache für die US-Ermordung von Brigadegeneral Qassem Soleimani in Bagdad im Januar 2020. Die (iranische) Bombardierung der US-Basis in Ayn al-Assad im Irak war unsere Antwort. Nichtsdestotrotz erfuhren wir, wie Israel sich den CENTCOM-Militärbasen rund um den Iran anschloss, wo israelische Abfangraketen in vielen Ländern des Nahen Ostens stationiert werden sollen. Warum sollten die USA diese Raketen stationieren, wenn nicht aus Angst vor einer iranischen Bombardierung? Und warum sollte der Iran die US-Basen und Israel bombardieren, wenn diese nicht die Absicht zeigen, den Iran zuerst zu bombardieren? Planen die USA und die Israelis, nukleare Einrichtungen zu treffen, weil sie denken, sie könnten unsere Fähigkeiten zerstören? Sie können nicht”, sagte die Quelle.

“Der Iran hat gezeigt, dass er über Hunderte von unterirdischen strategischen Raketenabschussrampen und Silos verfügt. Diese Leistungsfähigkeit wurde während der jüngsten Manöver demonstriert, um Abschreckung zu schaffen und unsere Feinde zu überzeugen, den Iran nicht zu treffen. Da Tausende von Raketen über unser gesamtes Territorium verteilt sind, können die USA und Israel sie nicht alle zerstören. Daher kann der Iran einen ersten Treffer abfangen, der unsere Raketenfähigkeit nicht lahmlegt, einen Vergeltungsschlag gegen alle über Westasien verteilten US-Militärbasen ausführen und das Herz Israels treffen. Iron Dome hat gezeigt, dass es eine große Anzahl von Raketen abfangen kann, was bedeutet, dass ein paar Raketen durchgehen werden, was gut genug ist, wenn diese Raketen einen Zerstörungssprengkopf tragen. Aber das israelische Abfangsystem kann sehr wenig tun, wenn es mit mehreren Raketen überflutet wird, die gleichzeitig von verschiedenen Standorten aus gestartet werden”, bestätigte der iranische Entscheidungsträger.

Der Iran mag seine Befürchtungen haben, aber das ist nicht das einzige (pessimistische) Szenario, dem sich der Nahe Osten in Zukunft stellen muss. Und wenn die iranischen Befürchtungen richtig sind, ist das Risiko, auf eine ernsthafte Eskalation zuzusteuern, real. Es ist jedoch zweifelhaft, dass die neue Biden-Administration sich auf einen neuen Krieg im Nahen Osten vorbereitet. Biden hat viele Prioritäten, angefangen von der innenpolitischen Vereinheitlichung der USA, dem durch COVID verursachten Schaden, den Problemen mit China, Russland und der Wiederherstellung eines positiven Verhältnisses zu seinen Verbündeten. Das ist zumindest der erste Teil des Zeitplans für das laufende Jahr, einschließlich des Beginns der Verhandlungen mit dem Iran und der Präsenz der US-Truppen im Irak. Dies ist eine umfangreiche Agenda, in der der Iran nur einen kleinen Platz in einem hektischen Zeitplan einnimmt. Natürlich gibt es noch andere Sorgen, wie die Türkei, Syrien und Lateinamerika. Aber all diese und andere Themen haben für die neue Regierung vielleicht weniger Priorität.

Es gibt jedoch viele Anzeichen, die eine iranische Beunruhigung rechtfertigen, angefangen von der israelischen Warnung (Israels Stabschef Aviv Kochavi) bis hin zur Absicht der neuen Administration, nicht ohne weitere Modifikationen zu dem von Barack Obama 2015 unterzeichneten Atomdeal zurückzukehren. In der Tat haben sowohl Verteidigungsminister Lloyd Austin als auch Außenminister Antony Blinken deutlich zum Ausdruck gebracht, dass das Verhalten des Irans im Nahen Osten gefährlich ist und dass Biden es nicht eilig hat, ein Atomabkommen zu überstürzen. Die US-Regierung scheint zu glauben, dass das Atomabkommen neu verhandelt werden muss, unter Einbeziehung der Partner im Nahen Osten und unter Berücksichtigung des iranischen Raketenprogramms und der Verbündeten des Irans. Das sind genau die Punkte, die der Iran kategorisch ablehnt; sie wurden bereits während der Verhandlungen mit Obama vor 2015 aufgegeben. Der Iran will, dass die USA zuerst die von Trump verhängten harten Sanktionen aufheben, und wird nicht zustimmen, “unter Feuer” (unter Sanktionen) zu verhandeln.

Es ist wichtig, dass der Westen auf das hört, was Revolutionsführer Sayyed Ali Khamenei sagt: Der Iran hat es nicht eilig, den Atomdeal abzuschließen, sondern will, dass alle Sanktionen aufgehoben werden. Er wird nicht über zusätzliche Themen verhandeln und wird seine Freunde und seine Pflicht, sie zu unterstützen, nicht aufgeben.

Es scheint also klar zu sein, dass Biden den Atomdeal nicht überstürzt und nicht alle Sanktionen bis zum 21. Februar aufheben wird. Der Iran hat dieses Datum als Frist gesetzt, die die USA einhalten müssen. Er hat sich verpflichtet, nach diesem Datum, sofern die Sanktionen nicht aufgehoben werden, die Urananreicherung auf 20 % zu erhöhen und seine freiwillige Umsetzung des Zusatzprotokolls zum Atomwaffensperrvertrag (NPT) auszusetzen. Es ist unwahrscheinlich, dass Biden sich dem iranischen Ultimatum beugen wird, um nicht schwach zu wirken. Allerdings könnte der US-Präsident eventuell einige der von seinem Vorgänger (Donald Trump) verhängten Sanktionen aufheben, um etwas guten Willen zu zeigen und um mehr Zeit für die Prüfung des iranischen Atomabkommens zu bitten, unter dem Vorwand, dass innenpolitische Prioritäten diese Verzögerung erforderten und dass Zeit benötigt werde, um den nächsten Schritt gegenüber dem Iran zu erkunden.

Advertisements Advertisements Advertisements

Die Quintessenz ist die Tatsache, dass die USA ihre Verbündeten im Nahen Osten konsultieren müssen. Jede weiche Haltung der USA gegenüber dem Iran wird jedoch in Israel und den Golfstaaten, vor allem in Saudi-Arabien und den Emiraten, einen schweren Alarm auslösen. Viele europäische Länder haben ebenfalls eine Neuverhandlung gefordert, um das iranische Raketenprogramm einzubeziehen, insbesondere die ballistischen Raketen mit einer Reichweite von über 2000 km. Europa zeigt sich jedoch nicht wirklich besorgt, weil es schon lange keine eigenständige Politik mehr demonstriert hat.

Daher ist ein sofortiger Krieg oder Schlag gegen die Stellungen des Irans in naher Zukunft höchst unwahrscheinlich, da die Grundlagen dafür noch nicht vorhanden sind. Wenn die USA jedoch die Aufhebung der Sanktionen verzögern, besteht kein Zweifel daran, dass der Iran auf den Ausbau seiner nuklearen Fähigkeiten und andere damit verbundene Maßnahmen zusteuern wird. Dies wird das Spannungsniveau im Nahen Osten erhöhen.

Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit: Israel und einige der Golfstaaten würden gerne als eine solide Front dastehen, um Biden daran zu hindern, den Atomdeal so umzusetzen, wie er ist, und alle Sanktionen gegen den Iran aufzuheben. Durch den Beitritt zum CENTCOM und die Stationierung von Iron Dome im Nahen Osten würden Israel und die Golfstaaten, die ihre Beziehungen normalisiert haben, von einem einzigen Operationsraum heraus arbeiten. Dies würde Biden zwingen, sich ihre Ängste genau anzuhören und ihre Bitten zu berücksichtigen, insbesondere wenn die Golfstaaten die Idee einer “arabischen NATO” annehmen, die von der Trump-Administration 2019 vorgeschlagen wird. Die Spannungen zwischen Saudi-Arabien und Katar haben sich entschärft, was eines der Haupthindernisse für die Bildung einer arabischen NATO beseitigt, falls der Plan noch auf dem Tisch liegt.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Mit der Eisernen Kuppel um den Iran kann Israel im Kriegsfall viele iranische Raketen abfangen, bevor sie Tel Aviv erreichen. Der Iran ist jedoch weit davon entfernt, in einem zukünftigen Konflikt allein zu sein. Seine Verbündeten im Libanon, im Jemen, in Syrien und im Irak sind mit Präzisionsraketen ausgestattet, ungeachtet der mehrfachen israelischen Angriffe in Syrien und an den irakisch-syrischen Grenzen sowie in anderen Teilen der Levante, um einige der Raketenlager zu zerstören. Selbst die Zusammenarbeit zwischen Israel und den USA in einem Operationsraum wird die Hisbollah, den stärksten Verbündeten des Irans, nicht davon abhalten, Israel mit ihren Hunderttausenden von Raketen zu überschütten und Tausende von Zielen zu treffen, die in ihrer Zielbank vorbereitet sind.

Der Iran hat jedoch beschlossen, gegenüber Saudi-Arabien einen anderen Ansatz zu wählen, um dem US-israelischen Vorgehen entgegenzuwirken. Sowohl iranische Pragmatiker als auch Hardliner verstehen die potenzielle Gefahr der US-israelischen Aktionen und würden gerne das Ende ihres Hasses mit den Saudis sehen. Sie haben vor allem über Kuwait, aber auch über Oman, Katar und Russland eine Initiative gestartet, um eine Bresche in die Sackgasse zu schlagen und sich für einen direkten Dialog einzusetzen, um die Sicherheit am Persischen Golf zu gewährleisten und die saudischen Befürchtungen über die Absichten des Irans in der Region zu zerstreuen. Die Saudis glauben jedoch fälschlicherweise, dass die Iraner um den Dialog bitten, weil von Saudi-Arabien erwartet wird, dass es an den Verhandlungen über das Atomabkommen teilnimmt. Die Saudis teilten den Vermittlern mit, dass der Iran zunächst aufhören solle, seine Verbündeten im Libanon, Syrien, Irak und Jemen zu unterstützen. Für den Iran ist die saudische Forderung inakzeptabel, weil sie den Verzicht auf seine Verbündeten bedeuten würde.

Der Iran glaubt, dass die USA Saudi-Arabien nicht erlauben werden, einen konstruktiven und direkten Dialog mit dem Iran zu führen. Die Saudis sind die ersten und großzügigsten US-Waffenkäufer weltweit, und das Ende der saudi-iranischen Animosität wäre ein schlechtes Geschäft für die USA und würde das Ende der Rechtfertigung für viele US-Militärbasen im Nahen Osten bedeuten. Daher ist eine Annäherung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien bei weitem nicht ausgereift und wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich nicht stattfinden.

Das US-Zentralkommando erweitert seine Einsatzmöglichkeiten in Saudi-Arabien, um “Kräfte in jedem bewaffneten Konfliktszenario mit dem Iran zu verlegen” und “den Industriehafen in Yanbu, im westlichen Teil der arabischen Halbinsel und am Roten Meer” zu erkunden.

Der Quelle zufolge glaubt der Iran, dass “die Amerikaner die Saudis davon überzeugt haben, dass der Persische Golf ein höchst unbeständiges und gefährliches Gebiet ist, von dem aus man wegen der Expansionspläne des Irans operieren kann. Daher ist es nicht überraschend, dass die USA ihre Präsenz in Saudi-Arabien ausbauen und jeden Versuch der Länder der Region, ihre Probleme selbst zu lösen, blockieren. Der Iran hat seine bewaffneten Drohnen und ballistischen Raketen mit einer Reichweite von bis zu 2000 km getestet. Das bedeutet nicht, dass wir aufgehört haben; unsere letzten Ziele sind die Herstellung von Verteidigungswaffen, die eine viel größere Entfernung erreichen. Wie die Amerikaner haben auch wir unser mögliches Kriegsszenario, um alle Gebiete abzudecken, in denen unsere Feinde stationiert sein können”, schloss die Quelle.

Nur Präsident Biden kann eine feste Entscheidung treffen, unabhängig davon, was seine Verbündeten und sogar seine Regierung vorschlagen. Leider kommen aus dem Nahen Osten nur wenige positive Zeichen. Biden sagt, er sei ein Zionist. Er hat Israel in den letzten 50 Jahren unterstützt und wiederholt endlos, dass er Israels Sicherheit unterstützt. Dieser sehr dehnbare Begriff bedeutet, dass er bei vielen Handlungen Israels ein Auge zudrückt, während er die volle Unterstützung der USA anbietet. Allerdings war das Verhältnis zwischen Obama und Netanjahu in den letzten Jahren der Amtszeit des (ehemaligen) Präsidenten nicht so gut. Wird es Biden gelingen, die Spannungen abzubauen und den Iran, Israel und Saudi-Arabien zufrieden zu stellen? Könnte er (theoretisch) alle Sanktionen aufheben, wie es Obama getan hat, und den Atomdeal so unterschreiben, wie er ist, ohne Änderungen? Es mag zu früh sein, um das zu sagen, aber die Anzeichen sind bisher nicht vielversprechend.

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...