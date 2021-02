A Rússia fecha um dos olhos para os bombardeios israelenses na Síria?

Subscribe to get access

conflito mútuo e não apoiaria um lado contra o outro. Entretanto, em setembro de 2018, aeronaves israelenses atacaram posições do exército sírio e ocultaram seus F-16 atrás de um IL-20 russo, enquanto uma barreira antiaérea síria era disparada. Quinze membros do serviço russo foram mortos instantaneamente. Isto irritou o Kremlin, que reagiu entregando as baterias antiaéreas S-300 para o exército sírio. Embora a Rússia tenha treinado várias unidades de mísseis sírios com os mísseis antiaéreos do país recentemente entregues, impediu a liderança síria de usá-los contra os jatos israelenses que violavam a soberania síria.

Não há dúvida de que a intervenção russa na Síria rapidamente virou a maré a favor do Presidente Al-Assad e seus aliados que vinham lutando no terreno há anos. Eles haviam conseguido deter o avanço da Al-Qaeda e do ISIS em direção a Damasco e recuperar as grandes cidades, mas não conseguiram fazê-lo em muitas áreas rurais. A intervenção aérea russa foi vital porque permitiu que forças terrestres – que a Rússia não se comprometeu com a Síria – avançassem e reconquistassem a área geográfica. Nos estágios iniciais da intervenção, a Rússia queria concluir acordos com os EUA sobre a Síria para parar a guerra e criar linhas de demarcação entre todos os beligerantes. O Presidente Putin temia um dilema na Síria. As memórias da experiência russa de 1979 no Afeganistão eram uma advertência ao Kremlin. Os EUA rejeitaram qualquer acordo com a Rússia, cuja intervenção no Conselho de Segurança das Nações Unidas foi crucial para impedir qualquer intenção de intervenção militar dos EUA contra o Presidente Assad e a capital Damasco.

O Irã advertiu que estava pronto para combater uma guerra regional se os EUA tentassem mudar o regime sírio através da Rússia. Esta guerra envolveria Israel, Iraque, Afeganistão e Iêmen. A Rússia entendeu que não era o único protagonista na Síria.

Sem dúvida, a Rússia teria preferido ser o único protagonista importante na Síria. O Irã teve uma abordagem diferente em relação ao Presidente Assad e apoiou suas decisões, independentemente de estarem ou não em harmonia com os interesses iranianos. Através de minha experiência pessoal na Síria durante os anos de guerra, lembro-me de um tempo em que a Rússia estava pronta para aceitar um acordo na Síria pelo qual o presidente sírio Assad teria renunciado. Em contraste, o Irã se recusou a interferir na presidência síria ou em seus assuntos internos. O presidente Al-Assad era para o Irã uma pessoa chave no “Eixo da Resistência”, ao qual a Rússia não pertence.

O Ministro das Relações Exteriores russo Sergey Lavrov declarou explicitamente que “a Rússia não permitirá um conflito israelense-iraniano em solo sírio”. Entretanto, o Ministro das Relações Exteriores russo não explicou como impediria Israel de realizar milhares de ataques contra a Síria.

Antes da intervenção russa, Israel não ousou atacar a Síria, exceto quando bombardeou um local em Deir Ezzor em 2007, onde suspeitava que pretendia construir um reator nuclear. Hoje, Israel destruiu mais da metade das 32 brigadas de mísseis sírios, o equivalente a 170 batalhões de mísseis de defesa aérea sírios durante os anos de guerra.

Israel conseguiu causar esta destruição com a ajuda dos grupos jihadistas e da oposição que apoiou contra a Síria. Antes de 2011, o exército sírio tinha 450 instalações de defesa aérea, o que tornou a infiltração israelense no espaço aéreo sírio tudo menos um passeio. Entretanto, os mesmos jihadistas e opositores sírios que após 2011 afirmaram querer libertar a Síria destruíram e desmantelaram a maioria desses locais, especialmente os da linha de frente no sul de Damasco e Quneitra. Estes jihadistas e grupos de oposição nunca prestaram contas de suas ações que expuseram o espaço aéreo sírio a ataques do inimigo da Síria, Israel. Graças aos jihadistas e “rebeldes”, apenas 75 das 450 estruturas antiaéreas da Síria ainda estão operacionais.

A Rússia afirma estar tentando encontrar um equilíbrio entre Israel e Irã na Síria. Entretanto, não conseguiu deter os ataques israelenses e mesmo assim entregou um grande número de mísseis anti-interceptores que derrubaram a maioria dos mísseis israelenses lançados contra a Síria. Além disso, a Rússia tem informado habitualmente o comando militar sírio e iraniano várias horas antes dos ataques israelenses, permitindo que essas forças evacuem o máximo possível dos locais e retirem elementos humanos, diminuindo os danos causados pelos ataques israelenses.

Ao advertir as forças aliadas sírio-iranianas antes dos ataques, a Rússia considera que está criando um equilíbrio, pois evita baixas humanas e a destruição de capacidades militares sensíveis. O Irã, entretanto, vai mais longe, insistindo na substituição de todos os mísseis e equipamentos militares que Israel destrói.

Na Síria, uma fonte militar com poder de decisão nos diz que “Israel foi capaz de atingir muitos equipamentos militares e destruiu muitos hangares”. Entretanto, há cerca de meio milhão de hangares na Síria que não contêm necessariamente armas e mísseis iranianos. Israel está planejando destruir a todos? Israel é capaz de erradicar as forças iranianas e seus aliados? É um bombardeio de propaganda, servindo (o Primeiro Ministro israelense Benyamin) Netanyahu? Israel está tentando atrair a simpatia dos países ocidentais para coletar assistência financeira? O objetivo é ter um apoio ocidental incondicional para todos os atos de Israel? Israel está sem dúvida tentando demonizar o Irã, embora a presença do Irã na Síria seja a pedido oficial do governo. Israel não conseguiu expulsar o Irã da Síria apesar de todos os seus berros e bombardeios. Hoje o Irã estabeleceu uma presença maciça na Síria que antes da guerra síria havia sido negada tanto ao Irã quanto a seus aliados, em Al-Mayadeen, Albu Kamal, Deir Ezzor, T3, Al-Sukhnah, Kajab e Palmyra, alcançando Homs. Da mesma forma, foram estabelecidos centros em Handarat, ao norte de Aleppo.”

“Israel começou a realizar manobras defensivas por medo de que seu inimigo pudesse avançar e tomar uma posição nos territórios que está ocupando, principalmente no norte de Israel que faz fronteira com o sul do Líbano. Os esforços estratégicos israelenses não conseguiram impedir o Hezbollah de estocar seus mísseis de precisão iranianos. Também fracassou em empurrar o Irã para fora da Síria mesmo quando desfrutou de quatro anos de apoio ilimitado da administração Trump e de uma presença russa amigável. Netanyahu se escondeu sob o manto de Putin para bombardear a Síria. Mesmo assim, o Irã está na Síria para ficar. Israel perdeu tanto a batalha quanto a guerra. Pode continuar realizando seu show aéreo enquanto a Rússia não o impedir”, concluiu a fonte.