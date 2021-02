Biden’s boodschap aan Iran in Irak en Syrië: het slagveld is ingehuldigd.

Door Elijah J. Magnier:

Vertaald door Francis J.

Een aantal F-15’s hebben op direct bevel van president Joe Biden een aanval gelanceerd op meerdere doelen aan de Iraaks-Syrische grens tegen de Iraakse veiligheidstroepen, Hashd al-Shaabi (Popular Mobilisation Forces – PMF). Dit is de eerste militaire actie waartoe de nieuwe president opdracht heeft gegeven en zeker niet de laatste. Tot dusver heeft de Amerikaanse president de stappen van zijn voorganger gevolgd wat betreft de sancties die aan buitenlandse staten en groepen zijn opgelegd. Een symbolische uitzondering was het schrappen van de Jemenitische Ansar Allah van de Amerikaanse terreurlijst zonder de strenge sancties op voedselvoorziening, medicijnen en olie op te heffen.

Bovendien is het niet realistisch om de Amerikaanse bombardementen op PMF-posities, die door het Pentagon worden omschreven als “door Iran gesteunde militante groepen”, te beschouwen als iets anders dan een rechtstreekse boodschap aan Iran. De VS zeggen dat het bombarderen van de Iraakse veiligheidstroepen betekent dat hun militaire optie op tafel ligt en zonder aarzelen zal worden gebruikt tegen elke bedreiging van de Amerikaanse belangen in het Midden-Oosten, met name die welke dicht bij Iran liggen. Dit is een uitdaging die zeker niet onverwacht komt voor Iran, dat heeft gezworen alle VS-strijdkrachten uit West-Azië te verdrijven na de onwettige moord op Soleimani. Het slagveld is ingehuldigd.

Enkele dagen geleden heeft president Biden contact opgenomen met de Iraakse premier Mustafa al-Kahdimi naar aanleiding van de raketaanvallen op Amerikaanse bases in Koerdistan-Irak eerder deze maand. Biden vertelde al-Kadhimi dat hij vergeldingsmaatregelen zou nemenvoor de raketaanvallen. De Iraakse premier verzuimde de Amerikaanse president mee te delen dat het mandaat van de Amerikaanse strijdkrachten geen schending van de Iraakse soevereiniteit toestaat, noch het bombarderen van zijn veiligheidstroepen die aan de grenzen zijn ingezet om de aanvoerlijn van de “Islamitische Staat” (ISIS) en mogelijke aanslagen van de militanten te verhinderen.

Biden heeft, net als zijn voorganger Donald Trump, het bombarderen bevolen van de meest cruciale positie voor Iran en zijn bondgenoten: De grensovergang Albu Kamal – al Qaem. Deze zelfde grensovergang was onder controle van ISIS toen de vermoorde luitenant-generaal Qassem Soleimani van de Iraanse Revolutionaire Garde de aanval leidde om deze te bevrijden na de Amerikaanse bezetting van de grensovergang al-Tanf tussen Syrië en Irak. Deze snelle stap van Iran wekte de woede op van zowel Israël als de VS, die Syrië over land wilden belegeren om de goederenstroom uit Irak te verhinderen en de “As van het Verzet” tussen Teheran, Bagdad, Damascus en Beiroet te verhinderen. De Amerikaanse strijdkrachten bezetten nog steeds de grensovergang van al-Tanf en hebben geen waarneembare intentie om te vertrekken.

Zeker, de “As van het Verzet” beschilt over de aanvoerlijn via de luchthaven van Damascus en de haven van Tartous. De oversteek over land is echter van vitaal belang om de bevoorrading op gang te houden, vooral nu Syrië onder zware Amerikaanse sancties staat, opgelegd door Trump en goed bewaakt door Biden. De “Caesar Act”, de Amerikaanse bezetting van Noordoost-Syrië (dat 80% van de Syrische olie en gas en 63% van de landbouw produceert) en de blokkade van de grensovergang al-Tanf hebben tot doel een binnenlandse onvrede onder de bevolking te creëren, zodat deze zich tegen de regering en de president keert. Dit is een “zachte oorlog” die door de Amerikaanse regering wordt gevoerd en die heeft geleid tot een hongerende bevolking, maar niet tot een verandering van enig bewind in het Midden-Oosten. Tot nu toe profiteert Biden van elke sanctie die Trump tegen Syrië en Iran heeft ingesteld.De “Islamitische Republiek” heeft echter het niveau van uraniumverrijking verhoogd tot 20% en de Leider van de revolutie Sayyed Ali Khamenei heeft gezegd

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. dat zijn land vrijwillig 60% zou kunnen bereiken. De Iraanse minister van Inlichtingen, Mahmoud Alavi, ging nog een stap verder en zei dat zijn land op zoek zou kunnen gaan naar kernwapens indien de sancties aanhouden en Teheran stopte het plotse bezoek van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) en verminderde de bezoeken van de inspecteurs met 30%. Verwacht wordt dat Iran op 26 maart de toegang van de IAEA-inspecteurs tot alle nucleaire sites zal afsluiten en nog meer stappen zal ondernemen om de naleving van de nucleaire overeenkomst, bekend als de JCPOA, verder te beperken. Iran vraagt de VS om eerst alle sancties op te heffen en landen toe te staan Iran te betalen voor zijn olie en Iraanse bevroren tegoeden in veel landen over de hele wereld terug te geven. De VS vinden de geleidelijke terugtrekking van Iran uit de nucleaire deal escalerend, vooral wanneer Iran weigert tegemoet te komen aan een gezant van de VS in het kader van een algemene vergadering met onder meer China, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. De vertegenwoordigers van deze landen hebben het JCPOA ondertekend en het Iraanse standpunt vloeit voort uit het feit dat de VS het akkoord in 2018 hebben verlaten, daarom is de Amerikaanse aanwezigheid illegitiem tenzij Washington zich eerst volledig aan het JCPOA houdt. Iran vindt het niet erg om een gezant van de VS te ontmoeten als en wanneer de VS terugkeert naar volledige naleving van het JCPOA. De VS was nog steeds passief tegenover de escalerende stappen van Iran omdat het de voormalige president Donald Trump was die zich op onwettige wijze uit het JCPOA terugtrok en daarmee de toezegging van de VS en VN Veiligheidsraan-Resolutie 2231 schond. De Amerikaanse bombardementen op de Iraaks-Syrische grens worden door Teheran echter beschouwd als een oorlogszuchtige boodschap van de VS. Het lijdt geen twijfel dat Iran sterke bondgenoten heeft in Irak, omdat het zich heeft gehaast om wapens, opleiding en adviseurs te leveren aan Bagdad toen ISIS een derde van Irak bezette en de VS weigerden om reeds betaalde wapens te leveren aan de Iraakse regering. Iran heeft de PMF bewapend en opgeleid toen Bagdad geen wapens had om ISIS tegen te houden. Onvermijdelijk zullen veel Irakezen trouw zijn aan degenen die voorkwamen dat hun land ten onder ging en woedend op degenen die achterover leunden en toekeken hoe ISIS groeide en zich uitbreidde in de hoop Irak te verdelen, zoals Biden voorhield toen hij als vicepresident onder Barack Obama diende. De VS zijn er echter in geslaagd veel Irakezen aan hun kant te krijgen, met name in Erbil, Koerdistan, en andere delen van het land. Desondanks wijzen de VS elk delen van de macht in Irak af en zijn ze erin geslaagd om, met de hulp van de westerse mainstream media, Iran, de PMF en elke politicus of groepering die Washington ontrouw is, te demoniseren. Dit heeft ertoe geleid dat Irak is veranderd in een slagveld tussen Iran en de VS. Het spierballenvertoon tussen de nieuwe regering van de VS en Iran is begonnen, anticiperend op verdere geweldsronden op alle beschikbare fronten. Het Pentagon beschreef de bombardementen als een “de-escalatiestap”, blijkbaar niet wetende dat de VS de escalatiestap heeft geïnitieerd, die het groene licht heeft gegeven aan het Iraakse verzet om naar believen het vuur te openen op de militaire bases van de VS in Irak. Het bombarderen door de VS van de Iraakse veiligheidstroepen, de PMF, is de zoveelste schending van de activiteiten en de rol van de nieuwe regering in Irak. De plaatselijke Irakezen zullen de gelegenheid te baat nemen om de Amerikaanse strijdkrachten aan te vallen, gewapend met deze schending en het bindende besluit van het Parlement dat alle buitenlandse troepen het land moeten verlaten. Iran aanvaardt ongetwijfeld de uitdaging van de VS en zal deze met een bedachtzame aanpak tegemoet treden, maar blijft vastbesloten om alle VS-strijdkrachten uit West-Azië te verdrijven, zoals Imam Sayyed Khamenei heeft beloofd. Als de VS denken Iran op de rechterwang te hebben getroffen, zal de “Islamitische Republiek” hen zeker niet de linkerwang toekeren. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...