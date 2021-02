Bidens budskap til Iran i Irak og Syria: Slagmarken er innviet.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Khamenei sa at landet hans var villig til å nå 60%. Irans etterretningsminister Mahmoud Alavi tok et skritt videre og sa at landet hans kunne søke å utvikle atomvåpen hvis sanksjonene vedvarer og Teheran stoppet det plutselige besøket fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og reduserte inspektørenes besøk med 30%. 26. mars forventes Iran å lukke tilgangen til IAEA-inspektørene til alle kjernefysiske områder og iverksette flere skritt for å ytterligere redusere landets overholdelse av atomavtalen, kjent som JCPOA. Iran ber USA om å oppheve alle sanksjoner først og tillate land å betale Iran for oljen og å returnere beslaglagte iranske midler fra mange land rundt om i verden.

USA vurderer den iranske gradvise tilbaketrekningen fra kjernefysiske avtaler som en eskalering, spesielt da Iran nektet å møte en amerikansk utsending som en del av en generalforsamling som inkluderte Kina, Russland, Storbritannia, Frankrike og Tyskland. Representantene for disse landene har signert JCPOA, og den iranske posisjonen kommer fra det faktum at USA forlot avtalen i 2018, og derfor er USAs tilstedeværelse ikke genuin, med mindre Washington først overholder JCPOA først. Iran har ikke noe imot å møte en amerikansk utsending hvis og når USA kommer tilbake til JCPOA.

USA var fremdeles passiv mot Irans opptrappingstrinn fordi det var den tidligere presidenten Donald Trump som ulovlig trakk seg ut av JCPOA, og brøt den amerikanske forpliktelsen og FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2231. Imidlertid vurderes den amerikanske bombingen av de irakisk-syriske grensene en som en ondartet amerikansk melding fra Teherans side.

Det er ingen tvil om at Iran har sterke allierte i Irak fordi landet har skyndet seg å levere våpen, opplæring og rådgivere til Bagdad da IS okkuperte en tredjedel av Irak og USA nektet å levere allerede betalte våpen til den irakiske regjeringen. Iran bevæpnet PMF og trente gruppen da Bagdad ikke hadde noen våpen for å stoppe IS. Uunngåelig vil mange irakere være trofaste mot dem som forhindret landet deres i å falle sammen og vise sinne mot de som sto tilbake, og så på at IS vokste og utvidet seg i håp om å splitte Irak, slik Biden forutsa da han fungerte som visepresident under Barack Obama. Imidlertid klarte USA å beholde mange irakere på sin side, spesielt i Erbil, Kurdistan og andre deler av landet. Allikevel avviser USA enhver maktdeling i Irak, og har med hjelp fra vestlige vanlige medier klart å demonisere Iran, PMF og enhver politiker eller grupper som ikke er lojal mot Washington. Dette har forårsaket en transformasjon av Irak til en slagmark mellom Iran og USA.

Muskelbøyningen mellom den nye amerikanske administrasjonen og Iran har begynt og det forventes ytterligere voldsrunder ved alle tilgjengelige fronter. Pentagon beskrev bombingen som et “de-eskaleringstrinn”, tilsynelatende uvitende om at USA startet opptrappingen, noe som har gitt grønt lys til den irakiske motstanden til å åpne ild med vilje mot amerikanske militærbaser i Irak. Den amerikanske bombingen av de irakiske sikkerhetsstyrkene, PMF, er et annet brudd på den nye administrasjonens aktivitet og rolle i Irak. Lokale irakere vil benytte anledningen til å angripe amerikanske styrker, bevæpnet med denne overtredelsen og parlamentets bindende beslutning om at alle utenlandske tropper må forlate landet. Iran godtar utvilsomt den amerikanske utfordringen og vil takle den med en gjennomtenkt tilnærming, men opprettholder sin vilje til å utvise alle amerikanske styrker fra Vest-Asia, som lovet av Imam Sayyed Khamenei. Hvis USA mener at de har truffet Iran på høyre kinn, vil “Den islamske republikken” absolutt ikke vende det venstre til.