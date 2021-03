L’Iran et la Turquie se dirigent-ils vers un nouveau conflit au Moyen-Orient ?

Subscribe to get access

de sorte qu’elles font partie de « l’empire » du président Erdogan, dont l’influence s’étend au Caucase du Sud (Azerbaïdjan), au Qatar, à la Libye, à la Syrie et à l’Irak.

Il convient de mentionner que des forces turques sont présentes dans la ville irakienne de Bashiqa depuis des années, malgré les demandes répétées du gouvernement de Bagdad appelant à leur retrait. Sur un autre plan, Ankara a réduit la quantité d’eau qui s’écoule dans l’Euphrate, ce qui a forcé la migration de plus d’un million d’agriculteurs irakiens après la sécheresse causée par la construction de barrages turcs. Le débit de l’eau est réglementé par le droit international. Cependant, la Turquie l’utilise comme effet de levier contre le gouvernement central de Bagdad quand elle le peut.

Selon des sources officielles à Téhéran, l’Iran juge que « le plan initial de l’intervention turque en Syrie était d’occuper le nord de la Syrie, Alep, Idlib, Homs et Hama et à les annexer à la Turquie. Elle l’aurait concrétisé si ce n’avait été des pourparlers d’Astana, de l’Iran et ses alliés et du soutien de l’armée de l’air russe. La Turquie était furibonde lorsque l’armée syrienne a réussi à isoler quinze de ses positions militaires statiques lors de la bataille de Saraqib l’an dernier. La Turquie a dû les retirer et reconnaître sa défaite. La Turquie croit aussi que Téhéran joue la carte de la résistance irakienne pour répondre aux aspirations régionales iraniennes. Sauf que la Turquie ne se rend pas compte que les Irakiens ne permettront à personne d’occuper leur pays et que les USA et Israël brouillent les cartes en Irak. Pour l’Iran, la volatilité ou la partition de l’Irak est une ligne à ne pas franchir. »

Il ne fait aucun doute que l’Iran ne cherche pas à protéger le PKK. Bien au contraire, la coopération entre Téhéran et Ankara en matière de sécurité et de renseignement est à son maximum. L’échange d’informations entre les deux pays a permis d’éviter de nombreuses et multiples attaques terroristes sur les deux pays. De plus, l’assistance de la Turquie au Hezbollah libanais – par l’intermédiaire de l’Iran – a permis de découvrir à la fois des dangers et des opérations d’espionnage.

Par conséquent, la crise actuelle n’est pas la première et ne sera pas la dernière. Les deux pays n’ont pas d’autres choix que de régler leurs différends, car leurs options sont limitées. Ils doivent tous deux contrer la politique de « diviser pour mieux régner » de Biden, la partition de l’Irak et son instabilité, la poursuite de l’occupation de la Syrie par les USA, le soutien de ces derniers aux Kurdes séparatistes en Syrie et les sanctions imposées aux pays du Moyen-Orient, dont la Turquie et l’Iran.

La Turquie se trouve également confrontée à une administration américaine compétente qui a montré qu’elle était prête à recourir à la force militaire ou à faire des choix difficiles, comme l’a démontré la dernière attaque des USA à la frontière irako-syrienne contre les FMP qui combattent Daech. En frappant l’Irak, Biden a voulu montrer que son administration n’est pas la même que celle de Barack Obama. Il n’était pas question pour ce dernier de bombarder un pays, sauf en cas de nécessité absolue, et encore moins lorsqu’il est entré en fonctions. À peine plus d’un mois après la prise de pouvoir de son administration, Biden a ordonné cette première attaque contre l’Irak, violé la souveraineté irakienne et tué les forces de sécurité irakiennes en service à la frontière.

L’Iran ne veut pas que ses divergences avec la Turquie mènent à un affrontement, dont Israël et les USA tireraient tous deux profit. Les relations entre l’Iran et la Turquie sont bien établies, et les deux pays aplanissent leurs nombreuses différences en s’efforçant de les contenir. Par conséquent, la relation stratégique turco-iranienne devrait prévaloir, devant un danger plus grand encore du côté de la nouvelle administration américaine et de ses sanctions.

Dans ce contexte, il est peu probable qu’un des deux pays présente ses lettres de créance à l’administration Biden, qui maintiendra l’état de crise qui prévaut au Moyen-Orient, s’il ne l’aggrave pas, et qui pourrait même l’alimenter plutôt que l’atténuer. Par conséquent, on peut donc affirmer qu’il n’y a pas de crise imminente à l’horizon entre Téhéran et Ankara et que les choses se limiteront à des échanges de paroles et à la gestion des différends.