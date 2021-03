Hvorfor avslører USA detaljer om Irans angrep på Ayn al Assad nå, ett år senere?

Skrevet av Elijah J. Magnier,

oversatt av Abu Huda:

US CENTCOMs (Central Command) øverste sjef general Frank McKenzie, avslørte hvor presise de iranske langdistanserakettene var, som ble avfyrt for mer enn et år siden, som gjengjeldelse for det ulovlige drapet på general Qassem Soleimani. Denne kritiske og historiske hendelsen markerte det første direkte angrepet mot USA siden andre verdenskrig, fra noe land. Det var en modig iransk handling og faktisk en sjokkerende beslutning om å åpenbart konfrontere den sterkeste supermakten på jorden. Det indikerer tydelig at Iran var klare for krig da de bombet den amerikanske Ain al-Assad militærbasen, den største i Irak. Men det er en annen grunn bak offentliggjøringen av disse fakta ett år etter. Det er ikke bare en amerikansk anerkjennelse av Irans presisjonsbombing, fordi Iran selv kunngjorde dette for et år siden, og det ødelagte målet var overalt i nyhetene. Hva ønsket den amerikanske administrasjonen å vise, og hva er budskapet nå bak Mackenzies nygamle avsløringer?

Det handler om atomavtalen: Den firestjernede amerikanske generalen ga ut en mengde viktig informasjon mottatt av den amerikanske dronen. Samtidig lanserte Iran sine raketter, demonstrerte og sendte forskjellige meldinger. Faktisk kan avsløringen av detaljene som bekrefter Irans makt være en del av den amerikanske måten å forberede Irans vei for å gå tilbake til atomavtalen (kjent som JCPOA). Det viser at USA anerkjente den iranske regionale kapasiteten og anerkjenne effektiviteten og den avskrekkende effekten av deres missiler. På den annen side kan det også forklare Iran og verden hvorfor USA ønsker å innføre endringer i JCPOA-avtalen og inkludere Irans ballistiske raketter på forhandlingsbordet.

I løpet av mange år med forhandlinger før den endelige avtalen i 2015 nektet Iran å inkludere sine presisjonsraketter i noen forhandlinger, til tross for alle parters insistering på dette. Iran anser disse rakettene som den første forsvarslinjen sin og beskytterene av eksistensen av “Den islamske republikk”. Iran befinner seg i et hav av fiendtlige land og er videre omgitt av 35 amerikanske militærbaser. USA benytter enhver anledning til å sende sine B-52H-bombefly, hangarskip og destroyere til Hormuz-stredet i en maktutfoldelse langs den iranske kysten, og amerikanske droner og spionfly har krenket Irans luftsuverenitet gjentatte ganger.

CENTCOM-sjefen avslørte også at det iranske angrepet mot Ayn al-Assad ville ha ødelagt 20 til 30 fly og kunne ha drept 100 til 150 soldater og offiserer hvis evakueringen ikke hadde skjedd timer før bombingen. Dette er også USAs eksplisitte måte å presisere at Iran kan ramme ethvert land i regionen som kan nås med presisjonsmissiler, treffe de ønskede målene med høy nøyaktighet selv med lange avstander, og ødelegge ethvert lands luftkrefter i Midtøsten og nærområdene.

Men det er et annet aspekt som Biden-administrasjonen kanskje vil dele, noe som kan rettferdiggjøre hvorfor USAs president går for å forhandle med Iran og gå tilbake til atomavtalen da den ble undertegnet i 2015. Biden som kandidat sendte flere indirekte meldinger til Iran og ba de om å deeskalere og avstå fra å tilby Donald Trump muligheten til å erklære krig i hans siste måned som president, til tross for de amerikanske provokasjonene. Biden erkjenner også at Iran spilte en indirekte positiv rolle i forrige valg i USA da de avsto fra å svare på Trumps provokasjoner og nektet ham muligheten til å legge forhandlingsresultater med Iran til sine meritter. Ikke fordi Iran mener at Biden er bedre enn Trump, men fordi den tidligere amerikanske presidenten var ansvarlig for attentatet på Soleimani og at hans fortsatte opphold i Det hvite hus ville ha utløst en uunngåelig krig i Midtøsten.

Iran vil tro at det er forskjellige synspunkt i den nye amerikanske administrasjonen, men er mindre bekymret for disse forskjellene, for så lenge Trumps harde sanksjoner fortsatt er på plass, drar Biden fordel av denne økonomiske straffen mot det iranske folket.

Det er to synspunkter mellom den nåværende amerikanske administrasjonen og Iran der hver side mener at tiden er inne på sin side, og at forsinkelse av avtalen tjener dets interesser og øker presset på den andre siden. For Iran er utfallet enkelt: enten heves de amerikanske sanksjonene , ellers går veien til å utvide landets atomkapasitet og heve uranberikelsen til det høyeste nivået uten å gi tilgang til inspektører, som det eneste tilgjengelige valget. Kan det føre til krig? Muligens en utveksling av angrep fordi, som general McKenzie “viser”, er Iran klar til å gjengjelde med presisjon.

Det er stor forsiktighet i å håndtere Iran: landet påførte USA avskrekkelse og avfyrte 16 presisjonsballistiske raketter som traff alle sine mål nøyaktig og fra bare tre steder. Derfor har Iran vist at de har dette utvalget av missiler fordi det finnes hundrevis av over- og underjordiske steder spredt langs de iranske grensene og landet for øvrig, og som kan treffe ethvert Midtøsten-mål med presisjon. Dette betyr at alle de 35 amerikanske basene som er distribuert rundt Iran og i regionen, er innenfor Irans rakettrekkevidde og at de kan ramme dem hvis en krig med Amerika bryter ut. Følgelig vil Amerikas store og destruktive evne ikke forhindre ødeleggelse av fly og militære sentre og et betydelig antall dødsfall fra iranske missiler. Av denne grunn prøver Amerika å inkludere den ballistiske rakettligningen i enhver avtale med Iran før sanksjonene oppheves.

USA har bare noen få uker til å oppheve sanksjonene mot Iran og komme tilbake til samsvar med Atomavtalen før Ramadan-måneden, som skal skje den 12. april. Etter den dagen vil Iran være opptatt med det kommende presidentvalget som vil avsette president Hassan Rouhani, som ikke kan stille til en tredje valgperiode. Følgelig vil USA måtte møte en ny, mer hardline iransk administrasjon, i tråd med det nåværende Shura-rådet ledet av Muhammad Baqer Ghalibaf, den avdøde generalmajor Qassem Soleimanis ledsager. Følgelig kan forhandlingene risikere å bli utsatt til et enda senere tidspunkt.

Den amerikanske administrasjonen mener at tidsfaktoren ikke er i Irans favør på grunn av den alvorlige økonomiske krisen som belaster det iranske folket. Derfor ville det “være” i Den islamske republikks interesse å skynde seg mot atomavtalen før den iranske innenlandske uroen forverres. Biden er absolutt klar over at han er en bidragsyter til de harde sanksjonene mot Iran. Men den amerikanske presidenten er kanskje ikke helt klar over at han faller i hendene på revolusjonslederen Sayyed Ali Khamenei, hvis teori er at ingen amerikansk administrasjon kan stoles på, at landet skal være selvforsynt og at det skal øke sin atomevne, uten hensyn til det internasjonale samfunnets problematisering.Iran mener at tidsfaktoren er i deres favør, fordi de har kjernefysisk kapasitet med

Iran mener at tidsfaktoren er i deres favør, fordi de har kjernefysisk kapasitet med bakgrunn i at de har økt uranberikelsen til 20 prosent. Sayyed Ali Khamenei sa at han er klar til å nå 60 prosent (90 prosent er nødvendig for å lage en atombombe). Iran nektet tilstedeværelsen av en amerikansk representant i de europeiske forhandlingene (4 + 1, Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Kina og Russland) og krevde at USA først skulle oppheve alle sanksjoner. Dette er ikke en svakhetsposisjon. I stedet ønsker ikke Iran å gi Biden det de nektet å gi til Trump og vil at USA først skal respektere sine forpliktelser i tråd med FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2231. Iran sier at de ikke er interessert i ord og optimistiske taler, men i stedet ønsker de å konfrontere USA for landets brudd på internasjonal lov. Iran har flere kort og tror at fastheten i deres posisjon vil øke oddsene for at de amerikanske sanksjonene oppheves eller at de anskaffer atomvåpen, noe som ville være en irreversibel vei. Det maksimale trykket har ikke klart å bringe Iran i kne siden 1979, og det vil absolutt ikke knekke Irans rygg under Bidens administrasjon. Derfor ser Iran ikke noen grunn til å bøye seg for Bidens krav om å komme tilbake til samsvar først. Det kan også være at president Biden kan være nødt til å håndtere brusehoder som deres partner statsminister Benjamin Netanyahu. Den amerikanske presidenten vil kanskje også ta hensyn til hans allierte som Saudi-Arabia og Europa, og til og med innenfor hans administrasjon, hvor mange mener at det bør skje et regimeskifte i Iran eller "man ikke bør forhandle med landet" fordi det vil overgi seg, før eller senere. General McKenzie sa at hans etterretningsoffiserer informerte ham om at "Iran var i ferd med å forberede 27 raketter, men bare skjøt ut 16". Dette betyr at Iran viste at det ikke avfyrte 11 raketter som fortsatt var utplasserte, klare til å treffe andre mål, og at Iran informerte den irakiske ledelsen om deres intensjon om å bombe Ayn al-Assad på forhånd, for å la USA redusere tapene. Faktisk ble bare 100 soldater såret. Iran nølte ikke med å angripe USA da deres elskede general ble myrdet, og de vil ikke rekke ut en hånd til Biden hvis han ikke løfter sanksjonene. I dette tilfellet må verden være forberedt på å se Iran komme videre til scenen uten tilbakevending i sitt kjernefysiske program. Hvis Biden skulle velge krigen mot Iran, har han allerede opplevd landets presisjonsraketter i Ayn al-Assad. Iran er veldig langt fra å være sterkere enn USA. Imidlertid har USA mange baser som potensielle mål for Teherans missiler og de vil kanskje ikke nøle med å gjøre denne trusselen om til en mulighet. Det er opp til Biden å lære av historien og fra et ordtak som brukes i Midtøsten: "Utled hva som vil være av det som har vært, for alle ting er like".

