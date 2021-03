¿Por qué Estados Unidos revela detalles del ataque de Irán a Ayn al Assad un año después?

Subscribe to get access

desde que ha aumentado su enriquecimiento de uranio al 20%. Jamenei ha declarado que está dispuesto a alcanzar el 60% (siendo 90% lo necesario para fabricar una bomba nuclear).

Irán rechazó la presencia de un representante de Estados Unidos en las negociaciones europeas (4 + 1, Francia, Gran Bretaña, Alemania, China y Rusia) y exigió que Estados Unidos levantara primero todas las sanciones. Esta no es una posición que denote debilidad. Por el contrario, Irán no quiere dar a Biden lo que se negó a proporcionar a Trump, y quiere que Estados Unidos respete primero su compromiso para con la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad. Irán así constata que no le interesan las palabras y los discursos optimistas, sino los hechos, y que quiere que Estados Unidos recule en su violación del derecho internacional.

Irán tiene varias cartas a su disposición y cree que la firmeza de su posición le llevará a conseguir que se levanten las sanciones estadounidenses o a adquirir energía nuclear, lo que sería un camino irreversible. La estrategia de máxima presiónno ha sido capaz de doblegar a Irán desde 1979, y ciertamente no lo conseguirá la administración Biden. Por lo tanto, Irán no ve ninguna razón para complacer las exigencias de Biden y dar el primer paso.

También puede ser que el presidente Biden tenga que gestionar a socios exaltados, como el primer ministro Benjamin Netanyahu. Es posible que el presidente estadounidense quiera tener en cuenta también a sus aliados, como Arabia Saudí y Europa, e incluso dentro de su administración, donde muchos creen que es necesario un cambio de régimen en Irán o que es innecesario negociar con el, puesto que se rendirá tarde o temprano.

El general McKenzie dijo que sus oficiales de inteligencia le informaron de que “Irán estaba preparando 27 misiles pero sólo lanzó 16”. Esto significa que Irán no disparó 11 misiles que permanecieron listos para alcanzar otros objetivos. Lo que no dijo el general estadounidense es que Irán informó con antelación a los dirigentes iraquíes de su intención de bombardear Ayn al-Assad, para que Estados Unidos pudiera reducir sus pérdidas. De hecho, sólo resultaron heridos 100 soldados.

Irán no dudó en golpear a EE.UU. cuando su estimado general fue asesinado, y no tenderá la mano a Biden si este no levanta primero las sanciones. En este caso, el mundo debe estar preparado para ver cómo Irán avanza hasta el punto de no retorno en su programa nuclear. Si Biden optara por la guerra contra Irán, ya ha experimentado sus misiles de precisión en Ayn al-Assad. Irán está muy lejos de ser más fuerte que Estados Unidos. Sin embargo, hay muchas bases estadounidenses en la región que pueden ser objetivo de los misiles de Teherán, quienes no dudarán en convertir esta amenaza en una oportunidad. A Biden le corresponde aprender de la historia y de un dicho utilizado en Oriente Medio: “Deduce lo que será por lo que ha sido, pues todo se parece”.