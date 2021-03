Libanon am Rande des Abgrunds

The demographic concentration and distribution according to a sectarian deployment in Lebanon via https://twitter.com/DelamartinoJ/status/1373324488117485575

Von Elijah J. Magnier:

Translation: CHH

Es war nicht überraschend zu hören, wie der israelische Präsident Reuven Rivlin und sein Armeechef Aviv Kochavi an die Tür des Elysée klopften, der Residenz des Präsidenten der französischen Republik, und die Hisbollah und natürlich den Iran anklagten. Es steht außer Zweifel, dass Israel niemals bereitwillig die Anwesenheit einer mächtigen Streitmacht an seinen Grenzen schlucken wird, die mit Hunderten von strategischen Präzisionsraketen ausgestattet ist, die das gesamte geographische Gebiet Palästinas abdecken können. Die Hisbollah verfügt auch über Zehntausende von modifizierten Raketen mit hoher Präzision, aber kürzerer Reichweite. Dennoch war es Israel 2006 nicht gelungen, die Hisbollah von Angesicht zu Angesicht zu konfrontieren, obwohl die Organisation noch weniger erfahren war und über geringere Präzisionsraketen verfügte. Daher wird jede neue Konfrontation für Israel sehr kostspielig sein, und der Erfolg ist alles andere als garantiert. So sind nach dem Scheitern der Teilung Syriens 2011 und des Iraks 2014 und dem Versuch, den Iran durch die härtesten US-Sanktionen seit dem Aufstieg der “Islamischen Republik” zu unterwerfen, seine Aussichten, die Hisbollah zu besiegen, nun geringer denn je.

Die USA und Israel versuchten, die “libanesische Revolution” und die NGOs zu unterstützen und investierten über 10 Milliarden Dollar, um die Hisbollah einzudämmen, aber ohne Erfolg. Es bleiben zwei Optionen: das Schüren von sektiererischen Konflikten oder das Aushungern der Bevölkerung, und dabei der Hisbollah und ihren bewaffneten Sektionen und den inneren Sicherheitskräften die Schuld gibt. Können die USA und Israel erfolgreich sein? Was sind die Pläne und Optionen der Hisbollah?

Die Kriege in Syrien, im Irak und im Jemen verschafften der Hisbollah – einem der Hauptbeteiligten – eine beispiellose Erfahrung in der Kriegsführung. Die Hisbollah kämpfte neben einer klassischen Armee und der einer Supermacht, der syrischen und der russischen. Sie setzte Panzer, selbst hergestellte Raketen, bewaffnete Drohnen und Sabotageoperationen hinter den gegnerischen Linien ein, um nur einige zu nennen. Außerdem erklärte Präsident Joe Biden bei seinem Amtsantritt Russland zum “Gegner”und China zum”ernsthaftenKonkurrenten” und löste damit eine ungewöhnliche Annäherung zwischen diesen beiden Ländern und den Feinden der US-Regierung im Nahen Osten aus – vor allem mit dem Iran und der Hisbollah.

Eine Delegation der Kommunistischen Partei Chinas hat den Libanon besucht und sich mit der Hisbollah-Führung getroffen. Sie bot Projekte im Wert von 12 Milliarden Dollar an, um die am meisten benötigte Infrastruktur in den Bereichen Elektrizität, Kommunikation, Transport und Haushalt wieder aufzubauen. Auf der anderen Seite lud Russland eine Delegation unter Leitung des Hisbollah-Abgeordneten Haj Mohamad Raad nach Moskau ein, wo dieser sich mit Außenminister Sergej Lawrow und anderen Beamten traf.

Es ist auch wesentlich zu beachten, dass die Hisbollah 131 Aufmarschpunkte in Syrien hat. Der Iran verfügt über 115 und Russland über 95, ohne den Militärflughafen Hmaymeem und den militärischen Marinestützpunkt Tartus (unter russischer Kontrolle). Daher wurde eine Koordination und eine strategische Beziehung zwischen der Hisbollah und Russland unvermeidlich, zumal die US-Geheimdienste die Hisbollah als regionale Macht erkennen und anerkennen und sie sogar beschuldigen, sich in die US-Präsidentschaftswahlen einzumischen.

Die katastrophale wirtschaftliche Situation im Libanon hat jedoch die Mehrheit der Libanesen getroffen, auch die Hisbollah. Die US-Sanktionen gegen den Iran (seit 1979), die 2020 die höchste Stufe erreicht haben, wurden von Präsident Biden aufrechterhalten, was den Iran daran hindert, gegenüber seinen Verbündeten großzügig zu sein, jedoch ohne jedoch die regelmäßige finanzielle Unterstützung einzustellen. Der Iran betrachtet seine Verbündeten als Teil seiner nationalen Sicherheit. Obwohl das Wohlergehen der Verbündeten essentiell ist, wurden alle Überschüsse gestrichen und die finanzielle Versorgung auf das notwendige Mindestmaß reduziert. Für die Hisbollah sind die Gehälter gleich und werden regelmäßig gezahlt. Allerdings erhalten 20 bis 25 % ihre Gehälter nur noch in US-Dollar, deren Wert von 1.500 auf 13.000 libanesische Lira pro Dollar gestiegen ist. Ein großer Teil der Hisbollah-Mitglieder erhält keinen Lohn oder wird in der Landeswährung bezahlt. Die Hisbollah-Führung hat einen internen Wohltätigkeitsfonds namens “Muwasat” (Trostfonds) eingerichtet. Hisbollah-Mitglieder, die in US-Dollar bezahlt werden, haben die Möglichkeit, andere unbezahlte Mitglieder und Familien in Not zu unterstützen.

Die Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation im Libanon hat mehrere Gründe. Die jahrzehntelange Korruption seit den 90er Jahren war entscheidend für die Dollarisierung der libanesischen Importe und damit für die Neutralisierung jeglicher lokaler Produktion. In den vergangenen Jahren spielten der US-Krieg gegen die Regierung in Damaskus und die US-EU-Sanktionen gegen das benachbarte Syrien (Caesar Act) eine Rolle bei der Belastung der libanesischen Wirtschaft. Innenpolitisch waren das Austrocknen der Dollars aus dem libanesischen Markt durch die willkürliche Misswirtschaft des US-kontrollierten libanesischen Zentralbankgouverneurs und der Einfluss der USA auf die ölreichen Golfstaaten, der diese daran hinderte, den Libanon finanziell zu unterstützen, die letzten Schüsse auf den Kopf der libanesischen Wirtschaft. All diese Elemente kamen in einer Nation zusammen und verursachten den Beginn des Aushungerns der Bevölkerung, in der es keine Medikamente mehr gibt, Lebensmittelknappheit allgegenwärtig ist und der Verfall der lokalen Währung eine himmelschreiende Inflation verursacht, die es für einen großen Teil der Bevölkerung fast unmöglich macht, zu überleben. Lebensmittel und Medikamente sind vielleicht kein Grund, eine militärische Konfrontation auszulösen. Der Iran könnte den Libanon mit relativ dringend benötigten Medikamenten und Lebensmitteln versorgen (er trägt bereits dazu bei), und der Irak hat sich verpflichtet, den Libanon mit Treibstoff für seine Elektrizität und den Transport zu versorgen. Die Sicherheitsfrage ist jedoch die kritischste, vor allem, wenn viele Gruppen, die dem US-Lager angehören, Hauptstraßen in verschiedenen Städten sperren und so die Verbindung zwischen den Schiiten in der Hauptstadt und den Vororten, dem Bekaa-Tal und dem Süden

des Libanon unterbrechen. Die Sperrung der Straße wird als Störung der "Versorgungsstraße" des Widerstands bezeichnet, ein unverzeihlicher und höchst gefährlicher Akt, den die Hisbollah ernsthaft als Kriegshandlung betrachten könnte. Der Schatten des 7. Mai 2008 (als die Hisbollah einen Teil von Beirut von der von den USA unterstützten Regierung eroberte) schwebt immer noch über dem Land, als die pro-US-Regierung beschloss, das Kommunikationssystem der Hisbollah abzuschalten, ein Akt, der damals als Kriegserklärung an die Hisbollah betrachtet wurde. Ziel war es, das geschlossene und faseroptische Kommunikationssystem der Hisbollah lahmzulegen, das für die Führung des Kampfes unerlässlich ist. Während des Krieges 2006 wurden die Angriffsbefehle der Hisbollah koordiniert und hörten nie auf, auch wenn Israel vergeblich versuchte, es zu zerstören. Die Alternative wurde von der Regierung des ehemaligen Premierministers Fouad Siniora angeboten, einem Anti-Hizbollah- und einem pro-amerikanischen, pro-saudischen Politiker, der der Korruption beschuldigt wurde, aber vom verstorbenen Premierminister Rafic Hariri gerettet wurde, als dieser ihn zum Finanzminister ernannte, um ihn vor juristischer Verfolgung (nur im Libanon) zu schützen. Laut gut informierten Quellen im Libanon haben die Anhänger von Premierminister Sadda Hariri die Straße von Saadnayel, die die Schia zwischen dem Bekaa-Tal und der Hauptstadt Beirut verbindet, gesperrt. Diese Unterstützer behaupten, sie seien auf die Straße gegangen, um gegen die schlechte finanzielle Situation zu demonstrieren, die die Bevölkerung hungern lässt. Die Straße von Alay wurde ebenfalls vom Anhänger des pro-US-Drusenführers Walid Jumblat geschlossen, wodurch die Schiiten daran gehindert wurden, den Vorort von Beirut zu erreichen. Die Straße von Jiyeh, die in den Süden des Libanon führt, wurde von den Drusen und den Anhängern Hariris geschlossen. All diese Bewegungen waren koordiniert, was zu dem Schluss führt, dass es sich um ein Szenario handelte, das dazu diente, das Land auf einen größeren koordinierten Abschuss vorzubereiten und die Reaktion der Hisbollah zu testen. Außerdem hatte die Führung der libanesischen Armee zur Verschlimmerung der Situation beigetragen, als der Oberbefehlshaber General Josef Aoun mehrere Befehle von Präsident Michel Aoun verweigerte, die Straßen zu öffnen und die Demonstranten am Straßenrand zuzulassen. General Joseph Aoun ist ein Kandidat für die Präsidentschaft und scheint (fälschlicherweise) zu glauben, dass die Unterstützung der USA ausreicht, um seine politischen Ambitionen zu befriedigen. Vor über sechs Monaten wurden in einer ähnlichen Situation alle von der “Achse des Widerstands” genutzten Straßen ins Bekaa-Tal und in den Süden des Libanon gesperrt. Nach wiederholten, aber nutzlosen Warnungen rief die Hisbollah über 1000 Männer der Mobilisierungskräfte auf, die in den Gebieten leben, in denen die Demonstranten die Straßen geschlossen hatten, um sich auf die gewaltsame Räumung der Straße vorzubereiten. Im letzten Moment griff die libanesische Armee, deren Führung informiert war, ein und räumte die Straße von den Demonstranten, die von pro-US-Parteien manipuliert wurden. Das gleiche Szenario steht kurz vor der Wiederholung: Die Schließung der Nachschublinie des Widerstands wird nicht zugelassen. Die “Achse des Widerstands” betrachtet diese Kriegshandlung als direkte Unterstützung Israels. Es wird geschätzt, dass zwischen 24 und 48 Stunden benötigt werden, um alle Straßen zu räumen, unabhängig davon, wie viele Menschen sich auf der Straße befinden und wie gut diese bewaffnet sind. Es ist dem Libanon nicht erlaubt, in Frieden zu leben, solange seine Führer nicht bereit sind, einen Teil ihrer öl- und gasreichen Seegrenzen an Israel aufzugeben und solange die Hisbollah nicht entwaffnet wird, um Israel zu befrieden. Die USA treiben den Libanon in den Bankrott, wenn das Land keine Unterstützung vom Irak, China und Russland erhalten kann, aber auch die USA nicht bereit sind, dies zu kompensieren. Innerstaatliche Stimmen – hauptsächlich die pro-US und pro-Israel libanesischen Kräfte – rufen zur Entwaffnung der Hisbollah auf und bezeichnen Sayyed Hassan Nasrallah als “Kopf der Schlange” (ein Video, das in den sozialen Medien verbreitet wurde). Die Hisbollah wird ihre Waffen nicht aus der Hand geben und versuchen, einen Bürgerkrieg zu vermeiden, aber nicht eine Schlacht, wenn nötig. Die Hisbollah konsolidiert ihre Gemeinschaft, die Teil der Organisation ist, und wird ihre militärische Vorbereitung für jedes mögliche Szenario eines Krieges im Inland oder an ihren Grenzen fortsetzen. Sie hat den größten Teil ihrer Operationen unter die Erde verlegt, wo Städte gebaut werden, um den zukünftigen Herausforderungen gegen Israel und die USA zu begegnen. Die US-Streitkräfte werden weiterhin mit Israel zusammenarbeiten, um der Hisbollah Einhalt zu gebieten. Das US-Zentralkommando (USCENTCOM), Kommandeur General Kenneth McKenzie hat den Libanon im letzten Jahr mehrmals besucht. Sein jüngster Besuch in der vergangenen Woche war der wichtigste, bei dem er mit sechs Hubschraubern, die von der libanesischen Armee zur Verfügung gestellt wurden, das Gebiet von Ghazzee-MazraatDeir al-Ashayer zusammen mit einem Team von Geheimdienstoffizieren und Topographie-Experten erkundete. General McKenzie besuchte den libanesischen Armeechef General Joseph Aoun, traf aber weder den Präsidenten noch einen anderen politischen Führer oder ein Mitglied der Regierung. Quellen glauben, dass die USA das strategische Gebiet über der libanesisch-syrischen Grenze erkunden, das nur einige Dutzend Kilometer von der syrischen Hauptstadt Damaskus entfernt ist und als libanesischer Armeestützpunkt (als Fassade) unter US-Kontrolle dienen könnte. Es ist auch das Gebiet, das das Bekaa-Tal mit dem Süden des Libanon verbindet und ganz in der Nähe des Berges Hermon liegt, wo man vermutet, dass die Hisbollah viele Stützpunkte für ihre strategischen Raketen hat. Die US-Botschaft in Beirut teilte mit, “dass der Oberkommandierende des USCENTCOM eine von USAID finanzierte Wasserpumpe einweiht”, die bereits seit zwei Jahren in Betrieb ist und ein halbleeres Dorf mit Wasser versorgt. Es ist nicht klar, ob die Einweihung der von den USA finanzierten Wasserpumpe zum Zuständigkeitsbereich von General McKenzie gehört, auch wenn das US Central Command eines der beiden Kriegsführungskommandos ist, dessen Hauptquartier sich physisch nicht in seinem Zuständigkeitsbereich, sondern in Florida befindet. Für den Libanon, ein Land, das am Rande des Abgrunds wandelt, wird es so schnell keine tragfähige Zukunftslösung geben. Die Golfstaaten, die USA und Israel haben beschlossen, den Libanon zu zerschlagen und Präsident Michel Aoun und seinen Verbündeten, die Hisbollah, zu stürzen. Aber werden diese Länder es gemeinsam schaffen, das Gleichgewicht zu ihren Gunsten zu kippen? Sie haben in Syrien, im Jemen und im Irak versagt. Israel ist im Krieg 2006 gescheitert, und die 10 Milliarden US-Dollar, die in die Bekämpfung der Hisbollah investiert wurden, haben weder eine Revolution noch einen Bürgerkrieg ausgelöst. Die Hisbollah hat ein Abschreckungsgleichgewicht im eigenen Land und mit Israel geschaffen. Die Hisbollah ist jedoch nicht gewillt, sich an die Spitze des Staates zu setzen, sondern lebt in einem Land, in dem die Politiker fürchten, die USA zu verärgern. Die libanesische Regierung und die pro-US-Politiker haben Angst, die Unterstützung des Ostens zu erbitten. Sie sind einem zögerlichen neuen US-Präsidenten und seiner Administration unterworfen, die den Status-quo der vorherigen Trump-Administration beibehält. Die Untätigkeit und die Drohungen der USA treiben den Libanon an den Abgrund.

