Iran avviser irakisk-amerikansk “kosmetisk kirurgi”, men samarbeid mellom USA og Iran er ikke umulig 3/6

I løpet av de siste tiårene hadde Iran og USA flere direkte møter i Paris og Genève før og etter Saddam Husseins fall, selv om landet i 2002 ble definert som en del av “ondskapens akse” av president George W. Bush. Imidlertid klarte ikke Iran å forutsi at USAs raske militære suksess i å fjerne Taliban fra Kabul, Afghanistan, ville skape mer appetitt for Bush-administrasjonen til å rette våpnene mot Irak. I 2003 var Saddam Hussein sliten på grunn av 12 års internasjonale sanksjoner som hadde brukt opp ressursene hans. Han nøt ikke lenger den vestlige støtten han svømte i under krigen mellom Iran og Irak. Den irakiske befolkningen viste flagrende tegn på beredskap til å eskalere sine aktiviteter mot regimet og vinne krigen innenlands. Og da Bush-administrasjonen kunngjorde at de var villige til krig, var Teherans holdning bekymringsfull og ikke veldig positiv.

I 2003 uttalte den libanesiske Hizbollah-generalsekretæren Sayyed Hassan Nasrallah seg åpenlyst mot den amerikanske invasjonen av Irak, og fikk derfor merke sinnet til de irakiske sjiaene: de kunne ikke tro sine egne ører. Saddam Hussein var kjent for sitt fiendeskap mot sjiaene, som forlot sitt land og startet en politisk og væpnet kamp mot Saddam-regimet. Hizbollah og Iran ble klar over at USAs enkle seier over Saddam betydde at Bush-administrasjonen neste gang ville vende seg mot Syria eller Iran. Alt tyder på at dette ville bli konklusjonen da amerikanske tjenestemennene fremmet sine mål om å endre regionen til et “nytt Midt-Østen” under deres kontroll og dominans. Dessuten var Irak rikt på olje og gass, noe som var en annen bonus for Bush. De amerikanske tjenestemennene bekreftet Irans mistanker.

I Pentagon forestilte de neokonservative ideologene Richard Perle og Paul Wolfowitz seg endringer i Syria og Iran etter å ha underlagt seg Irak og sluttet seg til dem som støttet “domino-teorien”. Hver amerikansk tjenestemann i Bush-administrasjonen ønsket å reise til Bagdad mens “ekte menn vil reise til Teheran”. Så den iranske konklusjonen var krystallklar: Bagdad først og Teheran neste. Det var et spørsmål om tid og prioritering og hvilket land som skulle gå først.

Iran måtte bevege seg raskt på flere fronter. I 2002 godkjente Grand Ayatollah Sayyed Ali Khamenei de iransk-amerikanske møtene av flere grunner. For det første var det viktig å vite om amerikanske tropper ville komme til Irak. For det andre ønsket Iran at diplomatene deres var på vakt for å rapportere sterke indikasjoner på at Iran og Syria var de neste på den amerikanske militære invasjonslisten. For det tredje ønsket Iran å samarbeide med USA og vise at iransk velvilje kunne påvirke den amerikanske administrasjonen til å stoppe erobringene i Mesopotamia og ikke gå lenger enn dette. Mange viktige iranske beslutningstakere trodde på teorien om å vise vennskap som kunne tvinge motstanderen til å handle deretter og endre eventuelle aggressive intensjoner. Og sist, det å være forberedt, med eller uten allierte, på å møte USA på irakisk jord før de møtte dem på det iranske territoriet.

Det var tydelig at den amerikanske administrasjonen ikke hadde kunnskap eller ekspertise i å administrere Irak etter å ha beseiret Saddam Hussein. Derfor trengte den amerikanske administrasjonen all støtte den kunne få, til og med fra Iran. USAs manglende forståelse av den irakiske dynamikken og dens politiske komplikasjoner er fremdeles til å ta og føle på i dag, selv etter 18 års okkupasjon og tilstedeværelse. Iranske tjenestemenn spilte også en viktig rolle under direkte forhandlinger og koordinering mellom USA og Iran. Iranske tjenestemenn var glade for å få vite at USA planla å innføre et slags demokrati i Irak der det dominerende flertallet av sjiaer ville få makten. Men de fleste omkringliggende land likte ikke en slik beslutning av mange grunner: makten til å styre Irak var i ferd med å bli tatt fra sunniene (Saddam Husseins gruppe) og gitt til sjiaene. Et demokratisk valg var på dagsorden i Irak, men Irak er likevel omgitt av regimer styrt av samme familie; Sunni-minoriteten (som den kristne maronittiske minoriteten i Libanon og elite-minoriteten alawitter/ Baath-partiet i Syria) kunne ikke lenger styre Irak.

Imidlertid presset USAs politikk og landets mål om å utvide sin dominans i Midtøsten Iran til å implementere sin grunnlov til punkt og prikke, som har gjort det mulig for Iran å skape sterke allierte over hele verden. Derfor er de ikke alene i noen fremtidig krig, men vil kjempe på en bred front som starter fra Teheran og strekker seg til Bagdad, Damaskus, Beirut og Gaza.

Etter USAs militære okkupasjon av Afghanistan og Irak ga flere amerikanske tjenestemenn uttrykk for sin neste okkupasjonsplan og sa at Iran var neste på listen. Møtene mellom USA og Iran stoppet, og etterlot to valg for “Den islamske republikk”: underkaste seg eller forberede seg på å kjempe. Til tross for flere tiår med harde sanksjoner, bestemte Iran seg for å kjempe, men ikke alene. De har samlet allierte for å møte en fiendtlig nabo (Saudi-Arabia) og de 35 amerikanske militærbaser spredt over regionen, hvorav mange omgir Iran.

“Den islamske republikken” lærte hvordan man skulle bygge presisjonsraketter for middels og lang rekkevidde utover 2000 km rekkevidde, bevæpnede droner som var i stand til å fly over 1200 km, og den delte kunnskapen med sine allierte. De har også tilegnet seg kjernefysisk kunnskap og kan lage en atombombe den dagen revolusjonslederen tar avgjørelsen. Iran har også blitt en strategisk alliert med Russland og Kina etter å ha signert avtaler verdt hundrevis av milliarder dollar. Det har gjennomført maritime manøvrer med begge land, slik at Moskva og Beijing kan vise sin styrke i farvann som USA hadde dominert i flere tiår.

De strategiske avtalene Iran inngikk med Kina og Russland, indikerte hvor likegyldige Teheran kunne være hvis USA nekter å overholde atomavtalen. USA har to måneder på seg til å bestemme seg for hva de skal gjøre videre for å unngå mer radikale forhandlere og en mindre moderat regjering på grunn av det kommende iranske valget i juni. USA har undergravd en tydelig iransk president, Sheikh Hassan Rouhani, som er villig til å forhandle og som har klart å overbevise Sayyed Khamenei om å gi ham en margin til å snakke med den amerikanske administrasjonen. Sayyed Ali Khamenei nektet ikke Rouhanis forespørsel, men innerst inne er han glad for å se den iranske presidenten lærer at USA ikke kan stoles på og står bak de moderates fiasko i det siste parlamentsvalget og det påfølgende iranske presidentvalget.

Fordi iranske tjenestemenn mener at USA ikke kan stoles på, er Irans posisjon i Irak irreversibel og indikerer at Mesopotamia vil forbli ustabilt i årene som kommer.