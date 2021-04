Iran heeft Netanyahu in verlegenheid gebracht en het Westen in Wenen in het nauw gedreven

In this photo taken and released on Saturday, April 10, 2021, by the Atomic Energy Organization of Iran, a newly domestic built IR-9 centrifuge is displayed in a ceremony to commemorate Iran’s new nuclear achievements in Tehran, Iran. Iran said Saturday it has begun mechanical tests on its newest advanced nuclear centrifuge, even as the five world powers that remain in a foundering 2015 nuclear deal with Iran attempt to bring the U.S. back into the agreement. (Atomic Energy Organization of Iran via AP)

Door Elijah J. Magnier:

Vertaald door Francis J.

De Islamitische Republiek bewees een haai met scherpe tanden te zijn tijdens haar onderhandelingen met de ondertekenaars (Rusland, China, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland) van de nucleaire deal in Wenen, en liet weinig keuzes aan de onderhandelaars. Iran toonde hoe complex en onbuigzaam zijn positie is ten opzichte van het machtigste land ter wereld, door de gezant van de VS te verbieden zich bij de bemiddelaars in dezelfde kamer te voegen omdat Donald Trump zijn nucleaire overeenkomst van 2015 heeft herroepen. Bovendien gebruikte Iran de Israëlische sabotageacties tegen de nucleaire faciliteit van Natanz als excuus om Israël, de VS en alle Europese onderhandelaars die de kant van de Amerikanen kiezen, te treffen. Iran bracht aan de onderhandelingstafel in Wenen het nieuws dat het begonnen is met het verrijken van uranium tot zijn hoogste zuiverheidsgraad ooit (60%) en dat zijn geavanceerde IR9-centrifuges 9 gram per uur produceren (hoewel Iran de productie in de komende dagen zal verlagen tot 5 gram per uur).

Deze nieuwe Iraanse capaciteit is gênant voor de Israëlische premier Benyamin Netanyahu, die dacht dat hij de situatie onder controle had, maar die nu beseft dat hij de schuld draagt voor de verrassende reactie van Iran, die zijn onderhandelingspositie sterk heeft verbeterd. De Europese onderhandelaars hadden geen andere keuze dan te buigen voor de reactie en de vergelding van Iran. Het was een klap voor Netanyahu, die had opgeschept over de sabotageoperatie in Natanz en had gezegd dat hij, als persoon, “nooit zou toestaan dat Iran nucleaire capaciteit verkrijgt”. De Amerikaanse inlichtingendienst schat ten onrechte dat Iran negen maanden nodig heeft om de productie van Natanz te herstellen. Zowel de VS als Israël meenden dat Iran zich in een zwakke positie bevondt, met negen maanden onderhandelingen, en dat er daarom geen haast was om de sancties op te heffen. Iran had negen uur nodig om de oude IR1-centrifuges te verwisselen voor een meer geavanceerde IR6-centrifuge die isotopen sneller kan scheiden dan de oudere, en zo de productie te hervatten wat een enorme tegenslag betekende voor de tegenstanders van Iran.

Premier Netanyahu geloofde dat het uitblijven van Iraanse vergeldingsacties op zijn duizend aanvallen in Syrië tegen doelwitten waaronder enkele Iraanse opslagplaatsen en bezittingen, betekende dat hij hetzelfde scenario kon herhalen tegen Iran in de Straat van Hormuz en in de Rode Zee.

Netanyahu was het slachtoffer van zijn eigen bravoure. Hij brak met de Israëlische traditie om de verantwoordelijkheid voor sabotageaanvallen van de Mossad in het buitenland te ontkennen. Iran verraste Netanyahu en zijn stafchef, Aviv Kohavi, toen een Israëlisch schip in de Rode Zee werd geraakt door een raket die door een drone werd gelanceerd. De Iraanse inlichtingendienst toonde de doeltreffendheid aan van het nauwlettend in de gaten houden van het Israëlische schip dat in de Straat van Hormuz en de Rode Zee voer. De marine van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) gaf blijk van bekwame vergeldingsmaatregelen op bevel.In de afgelopen tien jaar hebben de Israëlische premier en zijn militaire adviseurs terecht ingeschat dat de oorlog in Syrië een gelegenheid was om het vermogen van het Syrische leger te vernietigen. Het land was bezet door Takfiri (ISIS en Al Qaida), Turkije en de VS bezetten het noorden, de EU en de VS hadden sancties ingesteld tegen de centrale regering, en de economie was kritiek. Bovendien wilde Rusland koste wat kost een nieuw front tussen Syrië en Israël vermijden. Moskou bood president Bashar al-Assad onbeperkte hoeveelheden onderscheppingsraketten aan en slaagde erin de goedkeuring van Assad te verkrijgen om geen oorlog met Israël te beginnen, althans totdat het land zich heeft hersteld. De Syrische president verwierp meerdere Iraanse argumenten dat afschrikking

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today.

