Waarom roept Hezbollah op tot een algemene mobilisatie in Libanon?

Israëlische leger en 75% van de burgers gevaccineerd is. Dit voorkomt potentiële slachtoffers binnen het Israëlische leger wanneer de mix plaatsvindt tijdens de massale manoeuvres.

Ten derde werd in eerdere Israëlische evaluaties van de afgelopen jaren gesproken over de noodzaak om de precisie- en langeafstandsraketten die Hezbollah bezit, in 2021 te elimineren. In de afgelopen jaren heeft Israël meerdere militaire manoeuvres uitgevoerd om de lacunes op te vullen, de prestaties te verbeteren, en ontoereikende plannen te vervangen.

Ten vierde verlopen die geplande manoeuvres bijna vlekkeloos. De prestaties van het Israëlische leger zijn drastisch verbeterd door de verscheidenheid en diversificatie van zijn bewapening. Bijgevolg heeft het een enorm aantal strijdkrachten verzameld, wat wijst op een volledige militaire mobilisatie en niet alleen op manoeuvres.

Om al deze redenen wordt een dergelijke oefening door Hezbollah als problematisch beschouwd, en gezien deze feiten heeft zij haar militaire paraatheid over het gehele land verhoogd. Hezbollah heeft namelijk alle defensieve en offensieve militaire eenheden specifiek geïnstrueerd hun paraatheid tot het maximum op te voeren, om onmiddellijk en doeltreffend te kunnen reageren op elke militaire of veiligheidsinbreuk die zich tijdens de Israëlische oefening zou kunnen voordoen.

Hezbollah heeft dus op zijn beurt zijn militaire paraatheid opzettelijk zo verhoogd dat Israël zijn verrichtingen en de paraatheid van zijn leger kan zien. Het doel is de Israëli’s te laten verstaan dat Hezbollah niet verbaasd zal zijn als de militaire oefeningen worden omgeschakeld naar andere mogelijke doelstellingen, zoals oorlog tegen Libanon.

De Israëlische militaire manoeuvres hebben als motto “de dreiging die uitgaat van Hezbollah”. In deze omstandigheden wordt de algemene mobilisatie dus veroorzaakt door bezorgdheid, zonder dat daaruit noodzakelijkerwijs blijkt dat Hezbollah oorlog tegen Israël zou willen voeren. Het is belangrijk om te zien of dit doel ook dat van Israël is.