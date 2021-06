Uansett hvem den nye presidenten blir, bekrefter Irans valg revolusjonens verdier

Skrevet av – Elijah J. Magnier, oversatt av Abu Huda:

Irans presidentvalg foregår fredag den 18. juni, hvor det forventes at syv kandidater konkurrerer om den trettende sesjonen. I henhold til grunnloven har Vokterrådet (ansvarlig for godkjenning av navn, programmer og biografi på kandidater), som ved hvert eneste presidentvalg, ekskludert flere kandidater, noe som har forårsaket kritikk på hjemmebane. Disse valgene ser annerledes ut enn de forrige, ettersom valgdeltagelsen forventes å falle til rundt 50 prosent. Anta at antall velgere ikke er høyt: isåfall vil valgdeltakelsen være den laveste i landets valghistorie, gitt at deltakelsesgraden i det siste presidentvalget var 73 prosent. Prosentandelen ved presidentvalg over hele verden har imidlertid aldri vært en pålitelig indikasjon, spesielt i Iran, der samfunnet har vært politisk polarisert siden 1980. Videre er det bare en stor hardliner-kandidat og en reformist for begge leirene å stemme på og kunne velge som neste iranske president.

I Vesten har det alltid vært et betydelig fokus på alle hendelser som finner sted i Iran. Noen “eksperter” (naivt) identifiserte Vokterrådet sitt trekk under merkelappen: «kontrollert av dypstaten (Deep state). Andre mente at “regimet vil ha Ebrahim Raisi” som president fordi han skal forberede seg på en fremtidig høyere posisjon som etterfølgeren til Wali al-Faqih Sayyid, Ali Khamenei.

Imidlertid er det liten tvil om at den vestlige verdens Iraneksperter har begrenset kunnskap om hva som skjer bak kulissene i Iran siden revolusjonens dager. Det mest enkle problemet er at grunnloven alltid styrer de iranske tjenestemennenes strategiske avgjørelse. Fremtidens president og hans regjering har spesifikke funksjoner etter loven siden statsministerens stilling ble avskaffet i Mir Hossein Mousavis tid og da grunnloven ble endret før avgangen til Imam Khomeini. Følgelig har atomforhandlingene med USA ingenting å gjøre med det iranske valget og den nye presidentens identitet.

Like etter sjahen ble styrtet i Iran og revolusjonens seier, ba Imam Khomeini om en folkeavstemning der det absolutte antallet velgere ønsket en “Islamsk republikk”. Den første valgte presidenten var Abolhassan Bani Sadr i 1980. På den tiden støttet ikke Imam Khomeini Bani Sadr, men avslørte ikke sitt politiske syn for å unngå å påvirke valgresultatet.

“Jeg har ingenting å gjøre med hvem som blir president for republikken, og dette er ikke min sak. Personlig har jeg en stemme, og jeg vil gi den til den av kandidatene jeg vil, og du, folket i Iran, er samme posisjon som meg, “sa Imam Khomeini.

I presidentvalget i 1985 ble Sayyed Ali Khamenei president etter attentatet på president Mohammad Ali Rajaei: “Imam Khomeini beordret at saken (om mitt kandidatskap) var nødvendig, og at det er min islamske plikt å stille til presidentvalget. Imidlertid, jeg avslørte ikke Imam Khomeinis testamente slik at mine ord ikke ville påvirke løpet av valget (Folk ville ha stemt til Imam Khomeini ville ha valgt), “sa Khamenei til en folkemengde som samlet seg i nærvær av Imam Khomeini. Denne uttalelsen indikerer hvordan Wali al-Fakih, som liker eller ikke liker en presidentkandidat, holder sin mening for seg selv og ikke griper inn eller prøver å påvirke valget til fordel for eller mot en kandidat valgt av folket.

