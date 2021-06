Wat betekent de overwinning van Ibrahim Raisi tot president van Iran voor de VS en de bondgenoten van Iran?

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Sayyed Ibrahim Raisi’s overwinning in de Iraanse presidentsverkiezingen was geen verrassing, maar het resultaat is zeer significant en geeft signalen af naar het binnenland, maar ook regionaa en internationaal.

Het aantal kiezers spreekt boekdelen: Raisi heeft 17.926.345 miljoen stemmen van de 28 miljoen die aan de verkiezingen hebben deelgenomen achter zich gekregen. Ondanks de Coronapandemie die alle landen nog altijd bedreigt en een vermindering van de opkomst bij verkiezingen veroorzaakt. Opmerkelijk is dat de tweede plaats ging naar de hardliner, voormalig IRGC – Revolutionaire Garde Corps commandant Mohsen Rezaei, die 3,4 miljoen stemmen kreeg. De derde plaats ging naar de voormalige gouverneur van de centrale bank, Abdel Nasser Hemmati, die het zwaartepunt van de hervormingsgezinden vertegenwoordigde, met slechts 2,4 miljoen stemmen. De conservatieve parlementariër Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi tenslotte behaalde meer dan een miljoen stemmen.

Deze cijfers wijzen er in ieder geval op dat het Iraanse volk, dat naar de stembus ging, geen voorstander was van nog een hervormer aan de macht na president Hassan Rouhani. Integendeel, meer dan 22,2 miljoen (het totale aantal stemmen van Raisi, Rezai en Hashemi) steunden het beleid dat de Islamitische Revolutie vertegenwoordigt en de lijn van de Wali al-Faqih Sayyed Ali Khamenei. Er bestaat geen twijfel over dat brigadegeneraal Qassem Soleimani aan de overwinning van Raisi heeft bijgedragen. Zijn liquidatie door de VS in Bagdad heeft miljoenen Iraniërs achter de revolutie geschaard en een nieuw elan in dat proces gebracht.

Voormalig president Sayyed Mohammad Khatami, de goeroe van de hervormingsgezinden, verklaarde dat “de Iraniërs aan de verkiezingen moeten deelnemen om te voorkomen dat er een eenheidsregering wordt opgelegd”. Hij wilde voorkomen dat de stroming van de hardliners achter Raisi het presidentschap zou krijgen. Daarom vroeg hij de Iraniërs de hervormingsgezinde kandidaat Hemmati te steunen – zonder dit uitdrukkelijk te vermelden.

De hervormingsgezinden wachtten tot de laatste uren van de verkiezingsdag om te begrijpen in welke richting de verkiezingsresultaten gingen, alvorens het publiek en degenen die niet aan de stemming wensten deel te nemen, ertoe aan te zetten Hemmati te steunen. Mohammad Javad Zarif – die zeer populair was vóór het uitlekken van de opname waarin hij kritiek uitte op generaal-majoor Qassem Soleimani en bijgevolg op het besluit van de Wali al-Faqih om het Korps van de Revolutionaire Garde te steunen boven het beleid van de minister van Buitenlandse Zaken – had gezegd dat hij de functie van minister van Buitenlandse Zaken in de regering van Hemmati had aanvaard, zoals verklaard door het hoofd van de hervormingsgezinde coalitie, Behzad Nabavi.

