Der Iran hat seine “Ermächtigung” erreicht, was also wird der Westen wählen?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzung CHH

Die “Islamische Republik” Iran hat die Stufe der “Ermächtigung” (Tamkeen) mit der Übernahme der Präsidentschaft durch Ibrahim Raisi erreicht, der höchsten exekutiven Autorität in der Pyramide, in Harmonie mit dem obersten Führer, dem Wali al-Faqih Sayyid Ali Khamenei, und mit der gesetzgebenden Autorität, die vom Sprecher des Shura-Rates, Muhammad Baqir Qalibaf, angeführt wird. Die Bildung des einträchtigen Trios an der Macht ist einzigartig in der Geschichte der islamischen Revolution im Iran seit 1979: Hinzu kommen die fortgeschrittene Atomforschung und -technologie des Irans, sein fortschrittliches Raketenprogramm und seine militärischen Fähigkeiten sowie die hohen Kompetenzen seiner Verbündeten im Nahen Osten und in Westasien. Der Iran hat einen Zeitpunkt in seiner Entwicklungsgeschichte erreicht, an dem er der westlichen Welt zwei Optionen anbietet, die beide aus westlicher Sicht schwer zu wählen sind.

Im Jahr 1980 wurde al-Hassan Bani Sadr an der Wahlurne zum ersten Präsidenten der Republik gewählt. Der Wali al-Faqih und Führer der Revolution, Imam Khomeini, war gegen Bani Sadr, ohne dass er unbedingt seine Position verkündete oder entsprechend seiner Meinung und seinem Willen handelte. Zu dieser Zeit litt der Iran unter den ersten US-Sanktionen, gefolgt von dem Krieg, den Saddam Hussein gegen die “Islamische Republik” führte. Viele arabische und westliche Länder waren auf Saddams Seite und unterstützten den Krieg gegen den Iran.

In den ersten Jahren konnte sich der Iran kaum gegen Saddam Hussein wehren, der umfassende internationale und regionale Unterstützung erhielt. Saddam Hussein war ausgerüstet und befugt, chemische Waffen einzusetzen, die nicht verboten waren, solange diese gegen die Iraner eingesetzt wurden, die die Hegemonie der USA ablehnten und sie als den “Großen Satan” bezeichneten. Der Mangel an einfachsten Waffen löste während des iranisch-irakischen Krieges den Drang nach defensivem und offensivem Arsenal aus: An der Front warteten Konvois junger Leute auf das Martyrium ihrer Kameraden, um deren Waffen zu ergreifen. Die älteren Freiwilligen liefen in Minenfeldern, um Platz für die jungen Leute zu schaffen, die angriffen und vorrückten, um das von Saddams Truppen besetzte Gebiet zurückzuerobern.

Ein Beleg dafür sind die Flugzeuge, die der amerikanische Gesandte Robert McFarlane 1985 im Austausch für die Freilassung der im Libanon festgehaltenen westlichen Geiseln in den Iran brachte, was damals als “Geiselkrise” und “Iran Contra” beschrieben wurde.

Iran baut seine defensiv-offensiven Fähigkeiten aus

Auch nach dem Krieg konnte der Iran viele Jahre lang nicht auf eigenen Füßen stehen, weil die US-Sanktionen folgten. Dann begann die iranische Militärindustrialisierung im Inland, die der Iran mit der Entwicklung von aus Russland, China und Korea importierter Technologie begann.

Im Laufe der Jahre entwickelte der Iran seine Raketenfähigkeiten, nachdem er eingesehen hatte, dass er nicht konkurrenzfähig ist und eine Luftwaffe aufbauen musste, die eine geeignete Abschreckungswaffe darstellt, mit der er der US-Luftwaffe oder der Luftwaffe der amerikanischen Verbündeten entgegentreten kann; da die Luftüberlegenheit bei ihnen liegt. Dem Iran gelang es, taktische und strategische Raketen zu bauen und wurde so in die Lage versetzt, sich und seine Verbündeten zu verteidigen.

In der Tat hat Israels Krieg gegen den Libanon im Jahr 2006 die notwendigen Lektionen gezeigt, die von einem der stärksten Verbündeten des Irans, der “Hisbollah”, erteilt wurden: Boden-Boden-Raketen-Schläge gegen die israelischen Luftangriffe schufen ein Gleichgewicht der Abschreckung.

Im Jahr 2011 kappten iranische Spezialisten für elektronische Kriegsführung die Kommunikationsverbindung und erbeuteten eine der modernsten CIARQ-170 Sentinel-Spionagedrohnen, die von ihren Experten geklont wurde. Im Jahr 2018 feuerte der Iran präzisen, allwettertauglichen, düsengetriebenen Unterschall-Marschflugkörper mit großer Reichweite vom Iran aus gegen ISIS-Stellungen in Syrien und im Irak ab.. Darüber hinaus setzten der Iran und seine Verbündeten während des jahrzehntelangen Syrienkriegs mehrere neue Raketentypen (Burkan) ein, deren Spezifikation von der Art der Schlacht, dem Schauplatz und der Topografie abhing.

Drohnen und Raketen wurden sogar noch weiter entwickelt, um den Anforderungen des iranischen Militärs und seiner Verbündeten zu entsprechen, jeweils entsprechend der Geländeform und des Einsatzgebietes, in dem es sich befindet..

So konnten die palästinensischen Gruppen in Gaza – die das Wissen und die Raketentechnologie aus dem Iran erhielten – Israel bei den jüngsten Kämpfen abschrecken. Israel war gezwungen, die Bombardierung einzustellen, als die palästinensischen Raketen und Raketeneinschläge unvorhersehbare Ziele im Norden und Süden Israels erreichten und auch weiterhin täglich fielen, egal wie gewaltsam die israelische Luftwaffe die militärischen und zivilen Ziele der Stadt zerstörte.

Im Jahr 2020 schlug der Iran in den bedeutendsten amerikanischen Stützpunkt im Irak, Ain al-Assad, mit 16 ballistischen Präzisionsraketen ein. Der Kommandeur des US CENTCOM, General Kenneth Mackenzie, gab zu, dass der Iran mehr als hundert Tote hätte verursachen können, wenn er den Zeitpunkt seines Schlages und die Ziele, die er zerstören wollte, nicht im Voraus mitgeteilt hätte. Mackenzie enthüllte die Genauigkeit der 1.000 Pfund schweren iranischen Präzisionsraketen, die die ersten ihrer Art seit dem Zweiten Weltkrieg sind.

Aus Angst vor iranischen Raketen, die die Straße von Hormuz für US-Militärbasen unsicher machen, wird erwartet, dass das US-Zentralkommando den Einsatzort in den Hafen von Yanbu am Roten Meer verlegt, in der Hoffnung, dass die iranischen Raketen diese Basis im Kriegsfall nicht erreichen können.

Mit der iranischen Unterstützung und dem Austausch von Erfahrung und Technologie im Jemen haben die Houthis hochentwickelte bewaffnete, GPS-gesteuerte Drohnen und Präzisionsraketen erworben, die den saudi-arabischen Streitkräften im Jemen schweren Schaden zufügen.

Iran eine Atommacht

Was das Gleichgewicht dramatisch zu Gunsten des Irans erhöht und gekippt hat, ist das Atomprojekt. Die iranische Atomtechnologie hat das Stadium der heimischen Produktion vieler fortschrittlicher Zentrifugen erreicht, die Uran in einem schnelleren Tempo anreichern, und die Produktion von 60 Prozent angereichertem Uran. Damit sind alle nuklearen Hindernisse zusammengebrochen, und das Niveau des iranischen Wissens, der Erfahrung und des Know-hows, das notwendig ist, um militärische Nuklearqualität herzustellen, ist erreicht. Der einzige Grund, warum der Iran keine Atombombe herstellt, ist die Verbots-Fatwa (eine verbindliche religiöse islamische Anweisung, die von der höchsten theologischen Ebene der muslimischen Geistlichen ausgesprochen wird) des Wächters der Rechtsgelehrten (Wali al-Fakih) Sayyed Ali Khamenei. Eine Fatwa ist jedoch nicht dauerhaft und in der Tat etwas flexibel, je nach dem Ausmaß der Risiken für die nationale Sicherheit oder die Existenz des Irans.

Die Schlussfolgerung ist einfach: Es ist kein unmöglicher oder gar schwieriger Weg mehr für den Iran, sich mit allen notwendigen militärischen Kräften zu bewaffnen und auszurüsten, um sich zu verteidigen. Er ist in der Lage, seine Fähigkeiten zu zeigen und andere Länder davon zu überzeugen, dass sie einen direkten Krieg gegen die “Islamische Republik” vermeiden sollten.

Irans Verbündete sind Teil seiner nationalen Sicherheit Darüber hinaus hat der Iran Beziehungen zu vielen Völkern und Organisationen im Nahen Osten aufgebaut. Dem Iran ist es gelungen, eine solide Mauer vor seinen

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...