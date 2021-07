USA blir i Irak på grunn av de åpenbare innenlandske konfliktene… og for å bekjempe Iran

Av Elijah J. Magnier,

Oversatt av Abu Huda:

USAs president Joe Biden og Iraks statsminister Mustafa al-Kadhemi undertegnet en avtale som avsluttet oppdraget til de amerikanske kampstyrkene i landet i slutten av 2021. Imidlertid sa Mustafa al-Kadhemi før han reiste til USA at: «Det er ikke behov for noen utenlandske kampstyrker på irakisk jord». Likevel åpnet han døren for de amerikanske styrkene for å bli værende, ved å legge til at “krigen mot IS og beredskapen til våre styrker krever en spesiell tidsplan”. Fra Washington bekreftet den kurdiske irakiske utenriksministeren Fouad Hussein det hans statsminister sa og la videre til: “Irak trenger fullt samarbeid med USA på mange nivåer”. Fra den amerikanske hovedstaden kunngjorde imidlertid den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Qasem al-A’raji: “De amerikanske styrkene vil trekke seg helt ut av Irak innen utgangen av inneværende år 2021”. Videre har de irakiske motstandsgruppene lovet å drive alle amerikanske styrker ut av landet og vil fortsette å angripe alle amerikanske baser i Irak. Disse motstridende kunngjøringene fra den amerikanske hovedstaden og i Bagdad gjenspeiler den reelle forvirringen i Irak om tilbaketrekningen av de amerikanske styrkene, en tilbaketrekning som ble bestemt ved parlamentarisk bindende beslutning i januar 2020.

Den irakiske statsministeren besøker Washington med en spesifikk plan som tidligere var avtalt med alle større politiske partier hjemme. Til tross for den offisielle kunngjøringen mellom USA og Irak, vil ikke USAs permanente tilbaketrekning fra Irak finne sted. I stedet vil en delvis tilbaketrekning, en omplassering og en differensiert tittel bli tildelt de amerikanske styrkene i Mesopotamia for å redusere angrep mot personellet og styrke statsminister al-Kadhemis politiske posisjon. USAs beslutning om å bli er også relatert til den iranske regionale innflytelsen som er et spørsmål som skaper økende bekymring. Det betyr at konfrontasjonen mellom de to landene ikke vil opphøre, og Irak vil uunngåelig bli åsted for deres krigsteater.

Irakiske beslutningstakere sa at “den irakiske statsministeren bærer med seg et klart krav som de fleste politiske ledere ble enige om hjemme. Det første poenget er at alle kampstyrker skal forlate alle militærbaser (Kurdistan var ikke inkludert i dette tilfellet). Det andre punktet består i å bekrefte at den irakiske suvereniteten ikke vil bli krenket av noen jetfly eller droner uten en forhåndsavtale med den irakiske ledelsen. Det tredje punktet er at det skal dannes en komité mellom de to partiene for å gjennomføre avgjørelsen.”

Ifølge kilden ”prøver amerikanerne å styrke Kadhemis posisjon, spesielt etter prestisjetapet han fikk da amerikanske jetfly bombet og drepte fire av de irakiske sikkerhetsstyrkene til al-Hashd a-Shaabi ved de irakisk-syriske grensene i juni i fjor. Men de amerikanske tjenestemennene er uærlige når de kunngjør at ingen kampstyrker har vært aktive i Irak i over et år. I dette tilfellet, hva kaller vi styrkene som angriper og dreper irakisk sikkerhetspersonell på grensene? Kan disse kalles rådgivere eller trenere? Den irakiske politiske ledelsen er redd for klar tale og fortelle sannheten om årsakene til at de amerikanske styrkene fortsatt er i landet.

Kilden konkluderte: “Hvis den amerikanske presidenten og den irakiske statsministeren ble enige om å avslutte kampoppdraget til de amerikanske styrkene i Irak innen utgangen av dette året, betyr det at USA vil fungere som en kampstyrke de neste fem månedene. Dette betyr at vi kan forvente flere irakiske sikkerhetsstyrkers dødsfall fra amerikanske hender. Når og ikke hvis dette skjer, vil det signalisere et dødsslag for al-Kadhemis omdømme og hans avtale med Biden ”, sa kilden.

En høytstående Biden-administrasjonssjef nektet for USAs intensjon om å trekke tilbake alle 2500 troppene fra Irak og erkjente bare at benevnelsen ble endret. Dette blir også bekreftet av den kurdiske lederen Fawzi Hariri, representant for den irakiske Kurdistan-regjeringen i den fjerde runden av den irakisk-amerikanske dialogen, om at “avtaleprosessen kan ta over et år.” Denne uttalelsen strider mot den irakiske statsministeren og den amerikanske presidentens avtale.

Videre sa den irakiske utenriksministeren, hans amerikanske motpart Antony Blinken og Bayan Sami Abdul Rahman, den kurdiske representanten for USA, at den fjerde runden inkluderer forhandlinger om energi, klimaendringer, sikkerhet, helse, kultur, utdanning, menneskerettigheter og kommende lovgivende valg. Faktisk bekreftet sekretær Blinken at “partnerskapet mellom USA og Irak er mye bredere og dypere enn til og med den vanlige kampen mot IS”. Her er nøkkelen til USAs tilstedeværelse i Irak.

IS har ingenting med USAs tilstedeværelse i Irak å gjøre. Både de amerikanske og irakiske tjenestemennene bekreftet at IS hadde blitt beseiret. I terrorbekjempelse er det kjent at IS takfiri-ideologi aldri kan bli beseiret. Likevel er IS-kontrollen over landsbyer eller byer i Irak og Syria over. De irakiske sikkerhetsstyrkene har fått nok erfaring, militært utstyr og krigføringsferdigheter i geriljakamp, ​​etterretningsinnsamling og den motiverende ideologien (al-Hashd al-Shaabi) for å beseire IS og forhindre at de okkuperer noen irakisk by. Intet land i Vesten eller Asia kan stoppe terrorangrep, men de kan redusere eller forstyrre mange planlagte angrep.

Derfor er IS ikke lenger grunnen til at de amerikanske styrkene blir i Irak, de facto. Videre resulterte den 20-årige amerikanske opplæringen av den afghanske hæren i Taliban-kontroll over halvparten av landet og 90 prosent av grensen mot Pakistan. Også den amerikanske opplæringen av den irakiske hæren fra 2003 til 2011 resulterte i oppløsningen av irakiske tropper etter få

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...