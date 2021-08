Libanon er under maksimalt press, og målet er Hizbollah: Iran sender sin støtte

Skrevet av – Elijah J. Magnier, oversatt av Abu Huda:

Libanon er under et økonomisk og sosialt press uten sidestykke, og betaler prisen for Hizbollahs militære kapasitet som utgjør en trussel mot Israel. Alternativene som tilbys av de (USA, EU og Israel) som effektivt er i sving i Libanon – til tross for flere tiår med innenlandsk korrupsjon og dårlig forvaltning – er begrenset til to: enten avvæpne Hizbollah eller presse Libanon mot å bli en mislykket stat og dermed borgerkrig. Imidlertid har “Motstandsaksen” andre alternativer: Iran har svart på forespørselen fra Hizbollahs generalsekretær Sayyed Hassan Nasrallah ved å regelmessig sende mat og medisiner til Libanon. De sender nå oljetankskip, som forventes å nå landet i løpet av de neste ukene via den syriske havnen i Tartous. Iran skynder seg å støtte en av sine sterkeste allierte i «Motstandsaksen», Hizbollah, som lider under sterkt innenlandsk press, det samme som medlemmene i Motstandsaksen i deres respektive land. Hizbollahs tilhengere i alle samfunnssjikt påvirkes av den akutte sosioøkonomiske krisen. Men vil Hizbollah lykkes med å overvinne det uunngåelige resultatet av den nåværende langsiktige krisen? Hvor alvorlige er utfordringene?

I et av sine private møter sa Sayyed Nasrallah: “Israel mente at Hizbollahs militære kapasitet utgjorde en” irriterende fare “de første årene av bevegelsens eksistens. Farenivået gikk opp til” utfordring” i 2000 da Israel trakk seg fra Libanon, til “alvorlig trussel” -nivå etter krigen i 2006, og til “eksistensiell fare” etter krigene i Syria og Irak. “

I tråd med det generalsekretæren i Hizbollah uttrykker, er det allment kjent at Israel besitter atomvåpen. Derfor kan ingen annen makt i Midtøsten egentlig betraktes som en “eksistensiell trussel” mot Israel. Ifølge den israelske militære ledelsen har imidlertid Hizbollah presisjonsmissiler som bærer hundrevis av kilo sprengstoff hver. Dermed trenger Hizbollah bare ti missiler – ikke hundrevis – for å treffe seks elektriske stasjoner og fire vannavsaltningsanlegg i hele landet, for å gjøre livet umulig for et stort antall israelere, sier den israelske ledelsen videre. Det er ikke nødvendig å telle presisjonsrakettene som kan treffe en hvilken som helst oljeplattform, skip eller havn og ødelegge ethvert flykontrolltårn i enhver fremtidig krig.

Følgelig vil det ikke være mange israelere som er villige til å bli, og det kan tenkes at et betydelig antall israelere ville dra. Dette scenariet utgjør en eksistensiell trussel mot Israel. I dette tilfellet, som den militære kommandoen sier, vil Israel aldri være i stand til å sameksistere med en slik eksistensiell trussel som henger over hodet og genereres fra den andre siden av den libanesiske grensen. Hizbollah besitter hundrevis av presisjonsmissiler spredt over et stort område i Libanon, Syria, og hovedsakelig langs den befestede østlige fjellsiden som gir ideell beskyttelse for disse missilene. Så hva er Israels alternativer?

Etter at Hizbollah ikke ble underlagt Israel i 2006 i den tredje krigen mot Libanon, seieren til “Motstandsaksen” i den syriske konflikten, forebygging av splittelsen av Irak og at man unngikk at Jemen falt til Saudi -Arabias, er innflytelsesområdet til Motstandsaksen utvidet, så vel som operasjonsteatret. Følgelig økte faren for Israel, for USAs mål og hegemoni i Vest -Asia, betydelig.

Atomporteføljen er ikke så langt unna trusselen «Motstandsaksen» konfronteres med. Ved å øke atomkapasiteten tvang Iran president Joe Biden til å sette atomforhandlingene øverst på agendaen under (tidligere) president Hassan Rouhanis mandat. Uansett hva som er sagt om muligheten for fremtidig fremgang i atomforhandlingene i Wien, blir opphevelse av sanksjoner mot Iran – mens Irak arbeider under tung finansiell gjeld, Syria er utsatt for en alvorlig økonomisk blokkering, og Libanon står overfor å bli en forringet stat – lite realistisk i USAs øyne.

I Vesten og Israel er det ikke logisk å frigjøre Irans frosne midler – som overstiger 110 milliarder dollar – på et tidspunkt med maksimalt økonomisk press og tunge sanksjoner. Videre betyr at å tillate Iran å selge og eksportere sin olje og løfte maksimaltrykk-kampanjen mot dem at alle de tidligere amerikanske forsøkene på å dempe Irans vilje og fremgang vil mislykkes akkurat når resultatene av disse sanksjonene snur til fordel for USA i Irak, Syria og Libanon.

Følgelig har opprettholdelse av økonomisk press overfor “the Axis of Resistance” blitt en amerikansk nødvendighet og strategi. Med dette i tankene, klarte ikke USA å overholde atomavtalen, for å forbedre innflytelsen til de amerikanske forhandlerne og pålegge sine betingelser overfor Iran for fremfor alt å inkludere forholdet til sine allierte i avtalen, samt å beholde hundrevis av sanksjoner på plass.

Med ankomsten av president Ibrahim Raisi til makten og hans planer om å gi mindre fokus til atomforhandlingene, USA ser seg selv overfor to svært bitre valg: enten å la Iran bli en atom-makt eller fjerne alle sanksjoner for å overtale Iran til å forsinke hele atomprogrammet. Begge avgjørelsene er umulige valg og upraktiske for den amerikanske administrasjonen. Dermed må USA ramme Irans allierte uten å forhandle med Teheran, fordi de nekter å inkludere disse partnerne – så vel som Irans missilprogram – i noen atomforhandlinger.

Anta at maksimalt press på Libanon ikke svekker Hizbollah. I så fall må Washington vurdere fremtidige skritt for å velge mellom atomtrusselen eller trusselen «Motstandsaksen» utgjør mot Israel. Og hvis USA velger atomavtalen fra 2015 – noe som er usannsynlig – vil “Resistance Axis” oppleve en sterk vekkelse, og komme seg etter det ekstreme amerikanske presset. Uansett hva USAs valg er, har det blitt mer enn åpenbart at Iran til slutt vil bli en atom-makt og tilby sine allierte mer enn tilstrekkelig støtte til å holde dem sterke nok til å møte alle utfordringer.

I Libanon kan ikke Hizbollah tilby og har ikke til hensikt å erstatte tjenestene fra staten. Likevel er de involvert i å forsyne folk med mat gjennom “al-Sajjad” -kort som deles ut til familier som trenger å kjøpe mat til en sterkt redusert pris, noe som økte antallet kunder fra hundre og femti tusen til to hundre tusen. Tiltaket støtter tusenvis av familier som befinner seg i ekstrem fattigdom. Videre brakte Hizbollah medisiner fra Iran (mer enn 500 typer) for å dekke noen av landets behov når apotekene stenger dørene og mangler viktige medisinske forsyninger.

Videre har Iran, Syria og Hizbollah i de kommende ukene blitt enige om å levere iransk olje til Libanon. Hizbollah vil motta bensinen fra forsyningene som skal til styrkene deres for å dekke deres daglige bevegelser. Sykehus er øverst på listen over de institusjonene som forventes å motta den iranske oljen distribuert av Hizbollah for å hindre at de stenges. Mange sykehus stengte mer enn halvparten av avdelingene sine. Andre medisinske fasiliteter overførte pasientene sine til sykehus som fortsatt har drivstoff for å generere strøm de neste dagene. I forskjellige deler av Libanon ber sykehus mange pasienter om å reise hjem på grunn av mangel på diesel til elektrisitet. Sykehuset American University of Beirut Medical Center stoppet respiratorer og annet livreddende medisinsk utstyr på grunn av mangel på fyringsolje.

Det forventes også at Hizbollah vil levere iransk olje til eierne av titusenvis av private elektriske generatorer. Mangel på elektrisitet i landet økte tilstedeværelsen av tusenvis av privateide generatorer som i flere tiår tilbyr sine betalte tjenester for å kompensere for mangelen på elektrisitet. Disse forventes å dra fordel av oljen levert av Hizbollah for å sikre elektrisk strømforsyning til mennesker. Mangel på diesel for eierne av generatorer nådde et kritisk nivå i løpet av den varme sommeren, noe som økte misnøyen blant befolkningen.

Noen kommuner vil også få diesel for å sikre fjerning av avfall fra gatene i frykt for spredning av sykdom. Al-Amanah Company forventes også å distribuere den iranske oljen og diesel til dusinvis av stasjoner som er godkjent av dem og andre lokale bensinstasjoner spredt over det libanesiske territoriet.

Men Hizbollah vil ikke tilfredsstille alle i landet, og det er ikke i stand til å forhindre intern forverring i det sjiamuslimske samfunnet (-flertallet av sjiaene støtter Hizbollah, men det er andre i Amal-bevegelsen under kontroll av Parlamentspeaker Nabih Berri og ikke Hizbollah) i første omgang og blant deres allierte på andreplass. Den sosiale nedgangen er på topp, og Irans støtte er utilstrekkelig med mindre Iran oppnår sin potensielle toppkapasitet for utvinning, sanksjonene oppheves og den innenlandske økonomien kommer seg. Når det gjelder Iran, er samarbeidet med de allierte obligatorisk fordi “Motstandsaksen” er forent og alle deler det samme kallet.

Det er imidlertid ikke i Irans kapasitet å påta seg hele byrden for Syria og Libanons økonomi. Iran støttet Syria økonomisk gjennom krigens tiår, men er ikke i stand til å finansiere alle behovene til den syriske staten. Hizbollah startet også som en populær motstandsstyrke mot den israelske okkupasjonen, med hensikt å pålegge avskrekkelse og beskytte staten mot israelske krenkelser og strategiske ambisjoner. De har vært sterkt involvert i sosial støtte til den undertrykte sjia -sekten i landet og klart å dekke mange infrastrukturbehov og mangler i tjenestetilbud som har oppstått på grunn av statens manglende kapasitet og korrupsjon. Men utfordringene de siste par årene har overgått Hizbollahs kapasitet og sannsynligvis vært utenfor statens evner og ressurser også.

Det må imidlertid tas i betraktning at strømmen av den iranske oljen til Libanon medfører flere potensielle risikoer:

For det første risikoen for et israelsk angrep på forsyningslinjene. Dette vil kreve at Hizbollah slår tilbake mot Israel for å opprettholde terror- og avskrekkingsligningen dem imellom. Spenningen i den militære situasjonen mellom Israel og “Hizbollah” vil nå sitt høydepunkt uten å eskalere til en altomfattende krig fordi Israel foretrekker “kampanjer mellom kriger” for å kontrollere skaden som kan oppstå ved konfrontasjonen. Men hvis Israel rammer de iranske oljetankskipene eller andre land prøver å stoppe oljen fra å nå Libanon, ville Iran svare og forventes ikke å slutte å sende tankskipene sine til Libanon.

For det andre: Tilførselsruten går gjennom områder som ikke er kontrollert av Hizbollah. Hva vil de andre anti-Hizbollah-gruppene gjøre? Vil Hizbollah finne en løsning for å overbevise (fiendtlige) drusere, sunnier og kristne som spredte seg langs forsyningsveien for å unngå å avskjære lastebilene, eller vil de bli tvunget til å konfrontere gruppene og bli dratt inn i en intern kamp? Hvordan vil Hizbollah garantere samholdet mellom områdene fra Bekaa til de sørlige forstedene til Beirut og til og med sør i Libanon, slik at miljøet er trygt for den sekteriske hetsen USA manipulerer og drar landet mot?

Det er ingen tvil om at Libanon hurtig er på vei mot en statlig kollaps. Dette vil føre til svekking av sikkerhetsstyrkene generelt og presse hver sekt eller part til å gi nødvendig støtte til medlemskapet i deres respektive samfunn og sekt. Libanon forventes å vende tilbake til situasjon i 1980 -årene da sosiale tjenester ble redusert, avfall spredde seg i gatene, helse- og utdanningsnivået falt, sikkerhetsstyrkene var ineffektive og håpløse, og krigsherrer oppsto.

Fra en vinkel er den amerikansk-israelske blokaden relativt i Hizbollahs interesse fordi den vanligvis mottar økonomisk støtte i utenlandsk valuta. Hizbollah er en organisert og sammenhengende organisasjon, og den vil øke inntektene sine fra den kraftige devalueringen av den lokale valutaen, salg av medisin, olje og mat. Hizbollah forventes å selge bensin og diesel til relativt lavere priser enn markedsprisene. Videre forventes de også å tillate andre områder i Libanon å ha tilgang til produktene som når dem. Det vil tillate Hizbollah å avsløre grådige libanesiske kjøpmenn som monopoliserer og lagrer medisiner og bensin som de unndrar markedet for å øke prisene. Disse libanesiske kjøpmennene vil bli tvunget til å selge varene sine hvis disse ikke lenger er en sjeldenhet i markedet. Varene selges for tiden på det svarte markedet til priser som ikke er rimelige for flertallet av innbyggerne.

Det Libanon lider av er resultatet av flere tiår med korrupsjon fra de amerikanske vennene som hadde den politiske makten i landet. Libanons fall skyldes først og fremst amerikanske og israelske inngrep og innflytelse i dette landet: det har mistet navnet “Østens Sveits” for alltid. Ulempen for Hizbollah vil være sikkerhetskaoset, fragmenteringen av sikkerhetsstyrkene og deres manglende evne til å pålegge sin myndighet, og spredningen av fattigdom som rammer alle samfunnslag. Det forventes også at landet vil lide av forskjellige sabotasjeaksjoner, bestikkelser, ytterligere korrupsjon- og bli en fruktbar plattform for israelsk etterretning å operere i. Et mulig og potensielt scenario vil tvinge Hizbollah til å “rydde opp” veiene for å sikre at det er kontinuitet i forsyningene, koble alle Sjia-områdene sammen og pålegge “selvsikkerhet” for å redusere sårbarheten.

Tidens pil kan ikke reverseres, og Libanon kommer ikke tilbake til det landet var før, ikke i løpet av de neste ti årene i det minste. Det er mulighet for å lage libanesiske kantoner med forskjellige krigsherrer uten å delta i en borgerkrig. Hvert libanesisk parti ville ende opp med å bevæpne sin gruppe for å støtte sitt folk og område, ikke for å delta i en kamp med andre partier, men for å forsvare seg.

Sammenbruddet er herren i situasjonen. USA har forhindret Libanon fra å dra fordel av kinesiske og russiske tilbud om å gjenoppbygge landet og stoppe situasjonen fra å forverres ytterligere. Dessuten forbød USA Europa og de oljerike landene i Midtøsten å hjelpe Libanon i denne krisen slik de har gjort tidligere. Tross alt trenger Libanon 3 til 4 milliarder dollar for å stå på beina og gjenvinne noe av sin styrke etter å ha stoppet subsidier på forskjellige poster som ville kunne frigi kontantressursene.

Men utfordringen gjenstår for medlemmene av “Motstandsaksen”, som sliter med å overleve og motstå det amerikanske hegemoniet og konfrontere de amerikanske prosjektene for å dominere Vest-Asia. Med mindre medlemmene av “Resistance Axis” tar initiativ og går fra en defensiv til en offensiv posisjon og pålegger nye ligninger som forhindrer at befolkningen sulter, vil dette presset forbli og til og med øke med tiden. Forutsatt at det amerikanske presset opprettholdes, og “Motstandsaksen” kun vedtar overlevelsesmodus: i så fall vil Libanons folk og landets stabilitet betale en stadig større pris, både nå og i årene som kommer.

