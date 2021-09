Libanons regjering så lyset på grunn av Iran

Av – Elijah J. Magnier, oversatt av Abu Huda.

Etter 13 måneder med intern konflikt blant politikere og fratredelsen til de utpekte statsministrene, så den libanesiske regjeringen lyset med de samme betingelsene som president Michel Aoun hadde krevd, uten å få til noen vesentlige endringer, men bare på grunn av Iran.

Da tidligere statsminister Saad Hariri trakk seg i 2019 etter USAs og Saudi-Arabias press og uroligheter som rammet landet, jobbet de hardt for å forstyrre muligheten for at enhver utnevnt statsminister skulle erstatte ham, i over et år. Hariri ønsket å beholde makten for seg selv. For denne oppgaven ble han enormt assistert av parlamentarisk taler Nabih Berri, som gjorde sitt ytterste for å beskytte sentralbanksjef Riyad Salamé og forstyrret statsminister Hassan Diabs avgjørelse, selv om sistnevnte ble utnevnt av blokken som inkluderte Berri og hans sterke allierte Hizbollah .

Parlamentspeaker Berri dannet en ukjent allianse med Hariri for å åpne fiendtligheter mot republikkens president, general Michel Aoun, og hans svigersønn, den tidligere utenriksministeren og parlamentsmedlem Gebran Bassil, leder for den største kristne blokken i parlamentet. Det onde blodet økte mellom statsministerskapet, speakeren på den ene siden og presidenten, når general Aoun ba om rettsmedisinsk revisjon og kontroll av alle utgifter de siste tiårene. Revisjonsforespørselen ville skade alle politikerne som har styrt Libanon siden 1990 og har spredd korrupsjon og ulovlig rikdom uten ansvar. Dessuten glemte Berri aldri at den tidligere utenriksministeren kalte ham en “kjeltring”, en velfortjent etikett.

Disse korrupte libanesiske politikerne var venner med USA, europeiske statsledere og Midtøsten -kongene og emirene (Gulfstatene). Staten regnes som en rikelig inntektskilde, og ansvarlighet blir aldri adressert fordi politikere lukker øynene og beskytter hverandre. Dessuten representerer de samme politikerne mange parlamentsmedlemmer, nyter folkelig støtte og har en innflytelse som ikke kan ignoreres. Faktisk jobbet de de siste tiårene med å implantere sin myndighet i sikkerhetsapparatet, rettsinstitusjonene og departementene i den grad at de ble det libanesiske systemet, styrt ved gjensidig konsensus og støtte når det var nødvendig.

De kristne i Libanon representerte halvparten av befolkningen. Imidlertid har antallet blitt redusert gjennom tiårene sammenlignet med den demografiske boomen for sjia og sunnimuslimer. Også den betydelige utvandringen av titusenvis av libanesiske kristne som lette etter bedre muligheter i utlandet, bidro til muslimenes relativt høyere andel av innbyggerne i landet. Avdøde statsminister Rafic Hariri og speaker Berri utnyttet maktskiftet under det syriske mandatet og harmonien mellom sunnier og sjiaer i regionen. De nominerte sine ministre (sunnimuslimer og shiaer) for de fleste kristne departementene.

Da president Aoun kom til makten sammen med sin svigersønn, og Alliansen ble fastsatt med Hizbollah i 2008, beskyttet dette de kristne i kabinettet og ga dem tilbake makten de hadde savnet. Til tross for det reduserte antallet kristne innbyggere og til og med fravær av statistikk, representerer de kristne mindre enn 30 prosent av befolkningen i dag. De libanesiske kristne tjente imidlertid på det blodige og robuste fiendskapet mellom sjiaer og sunnier som eksploderte i 2003, da det USA-okkuperte Irak fjernet den sunnimuslimske “solide” lederen Saddam Hussein og ga makten videre til sjiaene. Krigen mellom disse to muslimske sektene fant grobunn i Irak, Syria og Libanon.

Under det siste libanesiske presidentvalget bestemte Hizbollah – som representerer omtrent en tredjedel av det libanesiske samfunnet og er til stede i parlamentet, kabinettet og dusinvis av kommuner – å støtte kandidaten til general Michel Aoun som president. USA, under president Donald Trump og hans utenriksminister Mike Pompeo, bestemte seg for å falle helt inn i Israels armer og gjøre alt som står i deres makt for å bevare deres overherredømme og ramme landets fiender. I spissen for disse fiendene står Iran og dets allierte, spesielt libanesiske Hizbollah.

Den amerikanske kampanjen gjorde et reelt forsøk på å framstille president Aoun og parlamentsmedlem Bassil som hovedårsaken til den økonomiske kollapsen i Libanon. Begge de innflytelsesrike kristne lederne ble demonisert slik at andre fremtidige ledere lærte å ikke alliere seg med Hizbollah. Alliansen mellom Hizbollah og begge de kristne lederne – som representerer Tayyar Al Watany Al Hurr (Free Patriotic Movement) – beskyttet de kristne mot al -Qaida og IS og ga tilbake til de kristne det som de hadde rett på i henhold til grunnloven – den tilbød også en tilstrekkelig dekning for sjiamuslimske Hizbollah. Det var en vinn -vinn -situasjon der Hizbollah kunne presentere seg selv – selv om det ikke utgjorde noe forskjell for fiendene, USA og dets allierte – som en ikke -sekterisk motstandsgruppe. De reelle innenrikspolitiske forskjellene mellom Hizbollah og de to innflytelsesrike kristne lederne skal ikke ignoreres. Den strategiske alliansen er imidlertid fortsatt robust.

Amerika støttet sine libanesiske allierte og alle de som hatet president Aoun og Bassil. Kristne leders motstand overfor Aoun-Bassil ignorerte målet bak den amerikanske strategien selv om de visste hva som lå bak av ambisjoner. Kristne ledere med mindre popularitet, som Soleiman Franjiyeh, streber etter å bli president og er klare til å alliere seg med Hariri-gruppen mot Aoun-Bassil. En annen kristen leder, Samir Geagea,

