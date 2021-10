Hvorfor ble Sayed Muqtada al-Sadr erkefienden for de fleste sjiittiske politikerne?

Skrevet av – Elijah J. Magnier,

oversatt av Abu Huda.

8273 valglokaler ble søndag tildelt 25 millioner irakiske velgere for å velge de fremtidige 329 parlamentsmedlemmene blant 3227 kandidater som konkurrerer om å vinne parlamentariske seter. Irak forbereder seg på å kunngjøre resultatet av det femte valget, som avholdes for første gang under øyne til internasjonale observatører. Disse har lenge blitt avvist av irakiske politikere under påskudd av å bevare irakisk suverenitet. Men det mange irakiske politikere frykter mest, og forventer, er seieren til Sadrist-lederen, Sayed Muqtada al-Sadr. Irakiske politikere frykter al-Sadr mest på grunn av hans harde holdninger til mange politiske saker, hvorav de fremste er innenrikspolitikk og forholdet til andre land, inkludert de nærmeste naboene.

De internasjonale mediene skrev ofte om Sayyed Muqtada og hans forskjellige politiske holdninger som motstanderne brukte for å kritisere ham på grunn av deres manglende bevissthet om det politiske synet og posisjonen han ønsker for Irak. Hva er den virkelige politiske visjonen til Sayyed Muqtada? Og hvorfor har han blitt erkefienden til sjiamuslimske politikere i Irak, som fører en hard mediekrig mot hans støttespillere?

Sayed Muqtada al-Sadr er den yngste sønnen til avdøde Marja, Sayyid Muhammad Sadiq al-Sadr, drept av Saddam Husseins regime. Han arvet en robust og populær base fra sin far, hovedsakelig fra de fattige sjiaene, hvis pliktfølelse gir ham en ubestridt lojalitet.

Da USA okkuperte Irak i 2003, hadde den unge Muqtada ikke politisk erfaring med å drive et enormt populært parti som erklærte absolutt troskap til al-Sadr-familien. (Tidligere) statsminister Ibrahim al-Jaafari og Ahmed al-Shalabi (en av nøkkelpersonene som oppmuntret USA til å okkupere Irak) og et stort antall politikere i Irak henvendte seg til ham i håp om å stjele mange av hans støttespillere. Ingen hadde like stor popularitet og et så stort menneskelig reservoar som var lojal mot ham som Sayed Moqtada hadde.

Sayed Mohamad Sadeq al-Sadr var kritisk til stillheten til den øverste myndigheten i Najaf, som han kalte den “stille Marjaiya”: han kalte seg “den tydelige Marjaiya”. Kritikken hans var hovedsakelig rettet mot de religiøse lederne som ikke hadde klart å stå imot Saddam Husseins tyranni. Sayed Mohammads sønn, Muqtada, fulgte farens fotspor i de første årene av den amerikanske okkupasjonen og bar det hvite sløret og etterlignet faren som et tegn på hans vilje til å dø hvis det ville være prisen for sannheten han trodde på.

I de første årene av okkupasjonen tok Sayed Muqtada kontroll over byen Najaf og “Saddam City”, omdøpt til” Sadr City “, i Bagdad, som utgjør det største nabolaget i den irakiske hovedstaden. Sayyed Muqtada dukket opp som den første sjia-religiøse-politikeren, med kjent bosted i Najaf, som åpent utfordret den amerikanske okkupasjonen og krevde at de forlot Irak. Dette var på et tidspunkt da de fleste sjia -politiske partiene tok imot amerikanerne og beskrev disse styrkene som partnere. Sayyed Moqtada er kjent for sin motstandskraft, for ikke å si motstand, mot den amerikanske okkupasjonsmakten. Han var en pioner som kritiserte hardt den første irakiske statsministeren i den midlertidige regjeringen som ble opprettet av den amerikanske okkupasjonsmakten, Iyad Allawi.

Dermed ble Sayed Muqtada det første symbolet for marginaliserte irakere og et symbol på motstand mot den amerikanske okkupasjonen, spesielt etter at den amerikanske siviladministratoren, Paul Bremer, bestemte seg for å stenge Muqtadas “Al Hawza -avis”. Imidlertid ble Bremers beslutning hovedsakelig forårsaket av hard kritikk fra det irakiske styringsrådet som ble utnevnt av USA, som selv ble avvist og offentlig angrepet av Sayed Muqtada.

Den unge Sadrist -lederen var den første som oppfordret til å fjerne okkupasjonen ved bruk av makt som han tok til orde for fra Kufa -moskeen, der faren hans hadde utfordret Saddam Hussein med sine etterretningsoffiserer tilstede inne i moskeen. Sayed Muqtada oppfordret også til nødvendigheten av helt frie og rettferdige valg og valg av et irakisk parlament som er ansvarlig for å utarbeide grunnloven og nominere den neste regjeringen.

Sayed Muqtada dannet “Mahdi Army” som spredte seg gjennom Najaf, Basra, Amarah, Nasiriyah og Kut, til overraskelse for den amerikanske okkupasjonsmakten på den tiden. Bevæpningen var svak sammenlignet med USAs, den sterkeste hæren i verden. Imidlertid avskrekket dette ikke Sayed Muqtada fra å insistere på å erklære sin fiendtlighet mot USA og kjempe en ny krig i den hellige byen Najaf. Så da den første krigen brøt ut i Najaf, selv om Sayed Muqtada og hans støttespillere ikke kjente krigens kunst, var de bevæpnet med troen og viljen som var nødvendig for å konfrontere okkupasjonen. Den amerikanske ‘visekongen’ Paul Bremer bestemte seg for å arrestere eller drepe Sayed Muqtada.

Denne viljen til å bekjempe USA gjorde han attraktiv for Iran, som sendte avdøde Hajj Abu Mahdi al-Muhandis til Najaf for å tilby “den Islamske republikkens” assistanse til bevæpning og opplæring av sadristene så lenge hatet mot USA ble delt.

Sayed Muqtada etablerte “spesialstyrkene” og dannet deretter i hemmelighet en gruppe kalt “Asa’ibAhl al-Haq”, hvis ledelse ble gitt til den tidligere talsmannen for bevegelsen, sjeik Qais al-Khazali og hans stedfortreder, den tiden Sheikh Akram al-Kaabi. Sheikh Khazali opererte under kommando av Sayed Muqtada og i hans krets, etter at Sadrist -ledelsen forlot Najaf og dro til Bagdad da slagene ved Najaf gikk mot slutten.

Sayed Muqtada reiste frem og tilbake til Iran fordi han var overbevist om at den amerikanske okkupasjonsmakten ville myrde ham. Men USA var uvitende om den irakiske innenriksdynamikken; derfor kom konspirasjonen mot Sayed Muqtada i første omgang fra irakiske politikere. Følgelig var rådet fra irakiske politikere som støttet USA spesifikt, at Sayed Muqtada utgjorde en trussel på grunn av hans politiske ideer og hans avvisning av ethvert lands innflytelse over Irak. Følgelig ville drapet på Sayed Muqtada ha trøstet mange irakere og kunne ha fragmentert hans støttespillere.

Dessuten fulgte USA nøye med og registrerte hvordan Moqtada al-Sadr støttet Hizbollah i Libanon de første årene, Irans nærhet til Moqtadas gruppe, hans konfrontasjon overfor USAs tilstedeværelse og hegemoni og hans brede popularitet. Dette var mer enn nok elementer til å rettferdiggjøre å prøve å bli kvitt ham.

Da konfrontasjonen med USA ble stygg, og sadristene ble jaget av de lokale sikkerhetsstyrkene støttet av amerikanerne, søkte Sayed Muqtada tilflukt i Iran. Til tross for hans tilstedeværelse i Iran, har sadristlederen aldri underkastet seg de iranske ledernes ønsker og blant annet reist til Saudi-Arabia for å møte Irans sterke fiende prins Bandar Bin Sultan, til intens motvilje fra de iranske vertene. Dette var det som fikk Iran til å prøve å splitte Sadrist-bevegelsen ved å omfavne sjeik Akramal Kaabi og oppmuntret ham til å danne sitt parti, “Al-Nujaba-bevegelsen”, slik den gjorde med sjeik Khazali, som adopterte “Asa’ib Ahl al- Haq “-gruppen, begge parter fra livmoren til Sadrist -basen. Og i et trekk som ikke er knyttet til Irans rolle, tok sjeik Muhammad al-Yaqoubi, en gang en del av Moqtadas fars indre krets, en del av sadristene og dannet al-Fadilah-partiet.

Splitten som ble oppmuntret av Iran gjorde Sayed Muqtada sint, og han insisterte på sin kampanje og ba de iranske lederne slutte å blande seg inn i “Iraks indre anliggender”. Når det gjelder Sayyid Muqtadas holdning til avvik fra dissidenter, har hans holdning alltid vært som følger: ingen i Sadrist -bevegelsen er tvunget til å forbli under min kommando. Den som vil gå kan gjøre det; dette vil ikke alvorlig påvirke den store basen i sadristbevegelsen.

På grunn av hans store popularitet, som overgår andre partiers, har den mer politisk erfarne Sayed Muqtada forblitt den dominerende kraften i den irakiske arenaen. Til tross for at han var den erklærte fienden til den amerikanske okkupasjonsmakten, var han klar til å jobbe tett med USA etter de kunngjorde total tilbaketrekning

