Hva skjedde i Wien? Hvordan truet den vestlige forhandleren Iran, og hva var svaret?

Skrevet av – Elijah J. Magnier,

Oversatt av Abu Huda:

Hva skjedde bak de lukkede dørene til Wien-forhandlingene om atomavtalen? Hvor ble det av de europeisk-iranske forhandlingene etter dette, den første sesjonen siden den nye iranske presidenten Ibrahim Raisi ble valgt, og den syvende forhandlingsrunden siden starten av samtalene mellom de to partiene?

En kilde til stede i Wien sa at “problemet for den europeiske forhandleren var å bli kjent med hans nye iranske motpart og hans tilnærming til atomavtalen som er annerledes enn hans forgjenger. I 2015 var regjeringen til (tidligere) president Hassan Rouhani. overbevist om at det var nødvendig å oppnå atomavtalen for enhver pris, selv på bekostning av iranske interesser. Den iranske forhandleren avslørte for europeerne og amerikanske forhandlere at Iran var under alvorlig økonomisk krise og måtte komme til enighet. Den tidligere iranske forhandleren gjorde en strategisk feil. Da president Raisi tok makten, erklærte han at atomavtalen ikke var hans prioritet. Derfor har de iranske vitenskapelige kjernefysiske fremskrittene, den raske utviklingen av Irans kjernefysiske kapasitet, anrikningen av uran og avanserte sentrifugemodeller i de siste månedene tilbudt den iranske forhandleren en unikt styrket posisjon som den forrige forhandleren manglet. Derfor dro Iran til Wien for å forhandle fra en posisjon av styrke, ikke svakhet.”

Den offisielle kilden fortsetter: “Den europeiske forhandleren truet indirekte Iran to ganger mens han snakket med den iranske forhandleren. Assisterende utenriksminister og leder av forhandlingsteamet, Mr Ali Bagheri Kani, svarte tilstrekkelig. Den europeiske forhandleren sa at Israel forberedte seg på å angripe Iran og at Europa

