Krigen mellom Iran og Israel som ikke kommer 

Skrevet av – Elijah J. Magnier,

Oversatt av Abu Huda:

Iran og Israel har eskalert sine psykologiske krigføringskampanjer, manet fram fiendskap og gitt inntrykk til de som ikke er klar over partenes reelle kapasitet, at krig står for døren. Israel vil at verden skal tro at de er på nippet til å starte en massiv militær kampanje mot de iranske atomanleggene når som helst. Iran, til gjengjeld, svarer på samme måte, og indikerer sin intensjon om å ødelegge dusinvis av mål inne i Israel. Denne mediekampanjen er ikke ny og har vært «på bordet» i flere måneder. Faktisk roper Israel ut hver gang det er en iransk-amerikansk tilnærming eller det uttrykkes optimisme om at en avtale er nært forestående eller til og med at det er en viss suksess i Wien. Det indikerer de begrensede alternativene som gjenstår for Tel Aviv for å stoppe atomavtalen eller Irans atomprogram.

Israel vet imidlertid at de vil være alene om de angriper Iran, som absolutt ikke vil snu det andre kinn. Iran nølte faktisk ikke med å angripe USA ved å skyte ned dronen og ramme militærbasen i Irak. Verden ble sjokkert over å høre at Iran informerte den daværende irakiske statsministeren, Adel Abdul-Mahdi, noen timer før de bestemte seg for å bombe den mest betydningsfulle amerikanske basen på et bestemt tidspunkt. Og det iranske angrepet ble ansett som det første i form av en kvalitativ militær utfordring mot det mektigste landet i verden siden andre verdenskrig, da Japan angrep amerikanske skip i Pearl Harbor, forårsaket 2403 ofre og ødela 19 amerikanske skip og 300 fly på bakken.

