Accord entre groupes chiites : Qui sera le prochain premier ministre irakien?

Par Elijah J Magnier

Traduction : Daniel G.

Une réaction positive inattendue ressort de la décision de Sayed Moqtada al-Sadr de réduire ses attentes. Sayed Moqtada s’est entendu avec les partis politiques chiites sur une feuille de route pour augmenter les chances de succès du processus politique, plus particulièrement de la première réunion parlementaire prévue ce dimanche 9 janvier. Les députés élus du Parlement prêteront alors serment et entreront en fonction, ce qui leur permettra de voter pour élire le président et le vice-président du Parlement, dès la première réunion si possible.

Sayed Moqtada al-Sadr a envoyé une liste de 12 demandes aux groupes chiites pour qu’ils en discutent et y répondent en vue de parvenir à une entente en vertu de laquelle tous les partis chiites désireux de participer au gouvernement se présenteront au Parlement en formant un groupe homogène. Tous les groupes se sont mis d’accord pour que Sayed Moqtada soit reconnu comme celui qui détient la majorité des voix (73 sièges) et qui est capable d’unir tous les autres groupes chiites par rapport aux sunnites et aux Kurdes.

Les 12 points présentés par Sayed Moqtada concernent la lutte contre la corruption, l’avenir des Hachd al-Chaabi, et la présence de milices et de groupes armés indépendants des forces de sécurité officielles. Sayed Moqtada a également proposé cinq noms de premiers ministres pour que les groupes chiites en discutent et se mettent d’accord sur l’un d’entre eux.Les groupes chiites approuvent les 12 points dans leur ensemble, mais ils ont fait plusieurs remarques dans leur réponse à Sayed Moqtada, qui a pris sa décision à la lumière des modifications suggérées. De plus, la plupart des noms proposés sont sujets à controverse parmi les groupes chiites. Il s’agit de

Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...