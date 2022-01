Ruslands ontmoeting met de NAVO over Oekraïne: de Verenigde Staten achter de gordijnen

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Functionarissen van Rusland en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) ontmoettenelkaar in Brussel op woensdag om de bezorgdheid van Moskou over de toetreding van Oekraïne tot de NAVO te bespreken en ook een westerse militaire aanwezigheid die een bedreiging vormt voor de veiligheid van Rusland langs de Oekraïense grens. Maar is er een Russische veiligheidsdreiging voor het Europese continent, of stelt Europa zich tevreden met het blijven fungeren als een schild dat Washington in staat stelt zijn doelstellingen te bereiken, met name de confrontatie met Moskou?

Het lijdt geen twijfel dat de VS de NAVO leiden en alles doen wat in hun macht ligt om hun positie te verdedigen als de sterkste natie ter wereld die andere landen regeert. Hun positie is boven elke verantwoording verheven: zij leggen harde sancties op aan iedereen die deze hegemonie afwijst of zich ertegen verzet.

De Tweede Wereldoorlog betekende het einde van de samenwerking tussen de VS en Rusland tegen nazi-Duitsland en het begin van de koude oorlog. Washington begon zijn oorlog met harde maatregelen tegen de communisten, die concurreerden met de plannen van de VS om Europa en de wereld te overheersen en te domineren. De Tweede Wereldoorlog stelde Amerika in staat Europa indirect te koloniseren. Tot op de dag van vandaag zijn er meer dan 70.000 VS-soldaten en -officieren in Europa. Het merendeel in Duitsland (34.000), Italië (12.000), Groot-Brittannië (9.500), Polen (4.500) en Spanje (3000). de VS hebben ongeveer 750 militaire bases, verspreid over 80 landen, waarvan ten minste tweehonderd alleen al in Europa.

Het Europese continent wordt door geen enkel land aan zijn grenzen bedreigd. De Europese betrekkingen met het Midden-Oosten, Azië, Rusland en Latijns-Amerika zijn dan ook optimaal. Rusland is de vijfde grootste exporteur en importeur van en naar het Europese continent, met een volume van ongeveer 100 miljard dollar per jaar, dat stijgt en daalt naargelang van de ontwikkelingen op gezondheidsgebied (COVID), om het niveau te bereiken van de Russische invoer in Europa, die in 2012 2,4 miljard dollar bedroeg en in 2020 95 miljard zal bedragen.

Rusland is de belangrijkste leverancier aan de Europese Unie van olie, aardgas en vaste fossiele brandstoffen, goed voor twee derde van Europa’s behoeften. Rusland is dan ook een essentiële en onmisbare partner van de Europese Unie, eerder dan een vijand of een bedreiging.

De VS hebben de NAVO in april 1949 opgericht – onder leiding van Generaal Dwight Eisenhower in 1950 – zodat Europa zich achter de VS kon scharen die “het continent wilden verdedigen tegen Niet-agressief”. In werkelijkheid creëerde de VS het perfecte militaire orgaan om op te treden tegen wie het maar wilde. De eerste keer dat de NAVO werd ingezet was in 1995, in Bosnië en Herzegovina, toen Europa er niet in slaagde de oorlog in het voormalige Joegoslavië te beëindigen. In Irak, waar het parlement alle buitenlandse troepen, inclusief die van de VS, vraagt het land te verlaten, blijven de VS hardnekkig aanwezig. De politieke leiders maken geen expliciet bezwaar tegen de aanwezigheid van “NAVO”-troepen, omdat zij denken dat het label een compromis vormt.

Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...