Is Moskou van plan om troepen en raketten in Cuba en Venezuela in te zetten?

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Wanneer een westers land van plan is oorlog te voeren, begint het met een mediaoorlog om de vijandelijke tegenstander ervan te beschuldigen een gevaar te vormen voor de veiligheid in de wereld en zich voor te bereiden op een oorlog tegen een soevereine staat in de komende dagen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell deed zo’n valse bewering bij de Verenigde Naties toen hij Irak ervan beschuldigde massavernietigingswapens te bezitten. Hij werd daarin gevolgd door de toenmalige Britse premier Tony Blair, die tevens beweerde dat Saddam Hoessein deze massavernietigingswapens binnen 45 minuten zou kunnen inzetten. De VS voeren tegenwoordig – zich verschuilend achter Europa en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) – campagne tegen Rusland, beschuldigen het van het plannen van een invasie in Oekraïne, maar gaan voorbij aan hun eigen provocaties van de afgelopen jaren om Rusland in een oorlog mee te slepen.

Het lijdt geen twijfel dat de uitbreiding van de NAVO naar Oekraïne en Georgië een zeer gevaarlijke stap is voor de nationale veiligheid van Rusland. Europa bevindt zich op de frontlijn bij een confrontatie met Rusland. Het wil zijn belangrijke Russische economische partner niet tegen zich in het harnas jagen, maar tegelijkertijd heeft het de macht niet om de VS-provocaties te stoppen.

Europa beseft dat de plaatsing van middellange- en langeafstandsraketten door de NAVO in Oekraïne een gevaarlijke provocatie is die het Kremlin niet zal aanvaarden. Daarom wordt een uitgebreide mediacampagne gelanceerd alsof de strijd morgen plaatsvindt en de Russische invasie op het punt staat plaats te vinden zonder enige rechtvaardiging.

Uit nieuwslekken blijkt dat de CIA al sinds 2015 een trainingsprogramma heeft om “Russen te doden” in Oekraïne. Dit scenario is vergelijkbaar met de manier waarop de Sovjet-Unie in 1979 werd meegesleurd in de oorlog in Afghanistan. Nadat de VS de Moedjahedien en de anti-Russische regering steunden, sleepte het Rusland in een “Vietnamoorlog”, zoals Zbigniew Brzezinski zei.

Bovendien stemde het Amerikaanse Congres ermee in Oekraïne te steunen met 300 miljoen dollar. Ook heeft de Amerikaanse regering gedreigd met 18 – vermoedelijk economische – stappen die Washington zal nemen om Rusland te confronteren in het geval van een invasie van Oekraïne. Het is maar de vraag of de Verenigde Staten zelf met hun eigen soldaten zullen gaan vechten, maar het is mogelijk dat zij de Oekraïners gebruiken om de strijd met hen te beginnen. Het zet Europa ertoe aan zich diplomatiek in te zetten tegenover Rusland, en dit dient de Amerikaanse belangen op verschillende niveaus. De voornaamste redenen zijn:

