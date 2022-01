Ist Moskau dabei, Truppen und Raketen in Kuba und Venezuela zu stationieren?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Wenn ein westliches Land einen Krieg plant, beginnt es mit einer Medienkampagne, um den Gegner zu beschuldigen, eine Gefahr für die Weltsicherheit darzustellen und einen Krieg gegen einen souveränen Staat in den kommenden Tagen vorzubereiten. US-Außenminister Colin Powell machte eine solche falsche Behauptung vor den Vereinten Nationen, als er den Irak beschuldigte, Massenvernichtungswaffen zu besitzen. Ihm folgte der damalige britische Premierminister Tony Blair, der ebenfalls behauptete, Saddam Hussein könne diese Massenvernichtungswaffen innerhalb von 45 Minuten einsetzen. Die USA führen in diesen Tagen – während sie sich hinter Europa und der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) verstecken – eine Kampagne gegen Russland und beschuldigen es, eine Invasion in der Ukraine zu planen, ignorieren aber ihre eigenen Provokationen in den letzten Jahren, um Russland in einen Krieg zu ziehen.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die NATO-Erweiterung auf die Ukraine und Georgien ein höchst gefährlicher Schritt für die nationale Sicherheit Russlands ist. Europa findet sich in der ersten Reihe einer Konfrontation mit Russland wieder. Es will seinen wichtigen russischen Wirtschaftspartner nicht verärgern, hat aber gleichzeitig keine Macht, die Provokationen der USA zu stoppen.

Europa ist sich bewusst, dass die Stationierung von Mittel- und Langstreckenraketen durch die NATO in der Ukraine eine gefährliche Provokation darstellt, die der Kreml nicht akzeptieren wird. Deshalb wird eine groß angelegte Medienkampagne gestartet, als ob die Schlacht morgen stattfinden würde und die russische Invasion ohne jede Rechtfertigung bevorstünde.

Wie aus Medienberichten hervorgeht, hat die CIA seit 2015 ein Trainingsprogramm zur “Tötung von Russen” in der Ukraine durchgeführt. Dieses Szenario ähnelt der Art und Weise, wie die Sowjetunion 1979 in den Krieg in Afghanistan hineingezogen wurde. Nachdem die USA die Mudschaheddin und die antirussische Regierung unterstützt hatten, zogen sie Russland in einen “Vietnamkrieg“, so Zbigniew Brzezinski.

Außerdem hat der US-Kongress zugestimmt, die Ukraine mit 300 Millionen Dollar zu unterstützen. Darüber hinaus hat die US-Regierung mit 18 – vermutlich wirtschaftlichen – Schritten gedroht, die Washington im Falle eines Einmarsches in der Ukraine gegen Russland ergreifen wird. Es ist zweifelhaft, dass die Vereinigten Staaten mit ihren Soldaten kämpfen werden, aber sie könnten die Ukrainer benutzen, um sie in die Schlacht zu locken. Es veranlasst Europa, sich heimlich diplomatisch gegen Russland zu stellen, was den amerikanischen Interessen auf mehreren Ebenen dient. Die wichtigsten Gründe sind:

