Bras de fer entre la Russie et les USA : Israël deviendra-t-il le bouc émissaire?

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

Les USA sont confrontés à une menace à leurs intérêts stratégiques et à leur domination mondiale de la part de la Chine, de la Russie et de l’Iran. Cependant, les USA avancent à grands pas vers la remise sur les rails de l’accord sur le nucléaire avec l’Iran sans tenir compte des intérêts d’Israël et de ses craintes de voir Téhéran retrouver une économie plus vigoureuse que jamais lorsque l’accord sera conclu et que les sanctions seront levées. Une fois les garanties nécessaires accordées, un accord entre les USA et l’Iran devrait être scellé (pas avant), ce qui ouvrira la porte à Téhéran pour qu’il se montre généreux envers ses alliés et leur fasse partager une partie des bénéfices. L’on s’attend à ce que l’Iran comble généreusement l’Axe de la Résistance en argent, en missiles de précision et en drones armés et qu’il modernise ces armes au besoin. Par ailleurs, les patrouilles conjointes russo-syriennes à la frontière du Golan occupé, l’envoi de la police militaire russe dans le port de Lattaquié, les manœuvres blindées conjointes et les avions Su-35 russes qui ont fait sortir des avions israéliens au-dessus de la Syrie sont des signaux inquiétants pour Tel-Aviv. Cette mesure répond-elle à la colère de l’opinion publique syrienne et au mécontentement de l’armée syrienne à l’égard du comportement de la Russie envers Israël, suite à l’attaque du port de Lattaquié en décembre dernier? Ou s’agit-il d’une réponse du président Vladimir Poutine à l’enfant gâté des USA, Israël, dans le cadre de la dissuasion russe en Ukraine?

L’émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, s’est rendu à Washington pour discuter avec le président Joe Biden de l’approvisionnement en gaz de l’Europe en remplacement du gazoduc russe Nord Stream-2 (qui n’est toujours pas inauguré) et des livraisons de gaz russe sur le continent européen. Cette visite intervient en pleine crise entre la Russie et les USA, qui insinuent vouloir inclure l’Ukraine et la Géorgie dans l’OTAN et déployer des missiles stratégiques capables d’atteindre Moscou en quelques minutes. Sauf que le Qatar n’est pas en mesure de compenser le déficit en gaz des Européens, parce que la Russie répond à 40 % des besoins de l’Europe en gaz que le Qatar est au maximum de sa capacité de production. Le Qatar doit respecter les contrats déjà conclus avec ses clients asiatiques et ses autres clients.

La Russie a demandé et obtenu une lettre de garantie écrite des USA pour assurer sa sécurité nationale et a rejeté l’inclusion à l’OTAN de nouveaux pays d’Europe orientale limitrophes de la Russie. Les USA sont ravis de voir la Russie préoccupée par ses frontières et saisissent l’occasion pour réaffirmer leur contrôle sur l’Europe. La Russie s’est montrée peu optimiste quant au contenu de la lettre américaine.

Cela signifie que le président Poutine doit chercher d’autres moyens de convaincre les USA que leur intervention en Ukraine suscitera de graves préoccupations dans d’autres régions du monde qui ont une importance pour la sécurité des USA. La guerre est une option que la Russie, l’Ukraine et l’Europe veulent éviter. C’est pourquoi la Russie cherche peut-être un argument de négociation pour convaincre les USA que mettre en danger la sécurité de Moscou et franchir les limites de la Russie pourraient avoir des conséquences.

Depuis le début de la « crise » ukrainienne, les USA font vigoureusement campagne dans les médias et par l’intermédiaire de leurs représentants officiels pour annoncer que la guerre « sera déclenchée ce mois-ci », peut-être même « dans quelques jours ou semaines », comme s’ils poussaient la Russie vers la guerre. En outre, plus de 500 tonnes d’armes américaines ont été livrées à l’Ukraine ces dernières semaines. Le dirigeant de Donetsk, Denis Pushilin, a déclaré qu’un drone armé (probablement turc) utilisé par l’armée ukrainienne a largué un engin explosif sur le territoire de la République populaire de Donetsk, qui a fait un mort. Le cessez-le-feu établi entre les dirigeants du Donbass et Kiev interdit le déploiement et l’utilisation d’armes le long de la ligne de contact. Pareils événements peuvent conduire à une escalade disproportionnée entre la Russie et l’Ukraine lorsqu’un prétexte à la guerre est recherché.

Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...