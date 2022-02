Iran er klar til å møte Amerika og vise fleksibilitet hvis sanksjonene heves først

Skrevet av – Elijah J. Magnier

Oversatt av Abu Huda:

Som noen medier har rapportert om, har ingen amerikansk-iranske direkte møter skjedd om sikkerhetsproblemer eller faktisk om noe annet emne. I stedet knytter Iran muligheten for et ansikt-til-ansikt møte mellom de to landene til når nok fremskritt er gjort i å løfte hele sanksjonspakken – pålagt av Donald Trump sin administrasjon og vedlikeholdt av president Joe Biden. Iran insisterer også på amerikanske garantier for at den kjernefysiske avtalen ikke vil bli makulert igjen. Imidlertid har indirekte forhandlinger pågått om fangeutveksling mellom de to landene, uavhengig av fremgang i atomforhandlingene i Wien.

Iranske beslutningstakere sa at “Iran ikke vil gi Biden-administrasjonen noen innrømmelser som de ikke ga til Trump administrasjonen. Derfor er Iran ikke oppmuntret til å posere med amerikanske tjenestemenn for bilder og gi Biden noen innrømmelser, med mindre Amerika vender tilbake til den kjernefysiske avtalen eller løfter sanksjoner helt, som en goodwill gest. Imidlertid synes den amerikanske presidenten uforberedt på å gå tilbake til den kjernefysiske avtalen inngått i 2015 med Irans garantier. Biden vet at ingen amerikanske administrasjoner vil være i stand til å overholde løftene som tilbys av noen tidligere administrasjon fordi politikken av USA er definert av den sittende president og hans/hennes politiske syn, uavhengig av internasjonale avtaler og traktater. Så langt har USA ikke tilbudt løsninger på de tre viktigste krav som Iran insisterer på, til tross for fremgang i forhandlingene.”

