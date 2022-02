Poetin begon een “Maskirovka” oorlog, waarmee hij zijn westerse tegenstanders in diskrediet bracht

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

De Russische president Vladimir Poetin leidt de “Maskirovka oorlog” met stalen zenuwen , en overtuigt stilletjes het hysterische Westen dat moet geloven dat oorlog “elk moment” kan gebeuren. De tegenstanders van het Kremlin negeren dat ze in de val van psychologische oorlogsvoering zijn gelopen. De vaardige Russische schaker heeft de plannen gelanceerd en beheerst om zijn vijanden te laten geloven dat de oorlog in Oekraïne bijna begonnen is, zonder ook maar één schot af te vuren. Het doel van Rusland is een standvastige Westerse toezegging te krijgen dat Kyiv niet tot de NAVO zal toetreden, omdat het een ernstige bedreigingvormt voor de nationale veiligheid van Moskou.

President Milos Zeman van de Tsjechische Republiek zei dat hij “vijf dagen voor 16 februari” een “geheim CIA-bericht over vermeende voorbereidingen voor een Russische invasie in Oekraïne” had ontvangen. Het Westen en Oekraïne echoën al enige tijd beschuldigingen over een “op handen zijnde” Russische invasie van Oekraïne. President Poetin heeft verschillende stappen ondernomen om zijn vijanden om de tuin te leiden, en stimuleert daarmee een actieve Europese diplomatie. Het oude continent is de grootste verliezer in dit gevaarlijke spel, en de Europese leiders zijn meer dan hun Amerikaanse bondgenoten geïnteresseerd in een oplossing van de Oekraïens-NAVO crisis.

Het gevaar van dit spel is dat Poetin gezegd heeft dat hij “nergens heen kan om zich terug te trekken”. Daarom speelt hij alle kaarten in zijn handen met geringe schade uit om zo mogelijk zonder verlies of bloedvergieten van de speeltafel weg te komen, en zonder zijn relatie met Europa te schaden. Maar Moskou staat tegenover een Amerikaanse speler die niets te verliezen heeft, want Washington escaleert, en brengt de Europese belangen in gevaar, niet zijn eigen.

Het oude boek “Art of War” van Sun Tzu zei dat alle oorlogsvoering gebaseerd is op misleiding, wat valse manoeuvres, geveinsde aanvallen en het scheppen van bedrieglijke aanwijzingen van sterkte of zwakte inhoudt in een poging de actie van een vijand te beïnvloeden. De Russen noemden het de doctrine van Maskirovka (maskeren) die in de jaren 1920 ontwikkeld werd. Het omvat talrijke vormen van militaire misleiding, camouflage en ontkenning. Deze doctrine werd toegepast bij Stalingrad, Koersk, en in Operatie Bagration in Wit-Rusmand

Kenmerkend voor het gebruik van psychologische oorlogsvoering is ook dat het verreikende effecten heeft. Ze gebruikt propaganda, bedreigingen en psychologische methoden om de tegenstander te misleiden, te intimideren of zijn moreel te verzwakken, om zijn manier van denken en gedrag te beïnvloeden en hem minder zelfvertrouwen te geven en wanhoop of angst te doen voelen. De prijs van voedsel en olie is gestegen sinds de oorlogstrommels in Oekraïne begonnen te slaan toen Rusland meer dan 100.000 manschappen op Russisch grondgebied aan de Oekraïense grenzen inzette. De hele westerse wereld heeft het over een oorlog in Oekraïne die op het punt staat te beginnen, en stuurt voor honderden miljoenen aan wapens naar Kyiv om “de opmars van Rusland te stoppen”, dat is niet gebeurd. Dat komt omdat het Kremlin een psychologische oorlog begonnen is, zodat het zijn westerse tegenstanders van ongegronde hysterie kan beschuldigen.

Westerse militaire deskundigen zeiden dat Poetin niet van plan is het Russische leger op oorlogspad te sturen omdat hij niet de nodige medische ondersteuning aan de Oekraïense grenzen heeft gebracht. Een week later richtte het Russische leger een grote tent op met een rood kruis erover en verplaatste bloedvoorraad om de medische behoeften van het leger in geval van oorlog “compleet” te maken. De Russische leiding stelt alles in het werk om de wereldleiders te laten denken dat oorlog mogelijk is, om degenen die de oorlog tegen Oekraïne voorspellen te bespotten en te beschuldigen van het scheppen van een nutteloze staat van paniek. In feite hadden Amerikaanse functionarissen beweerd dat Rusland van plan was op 16 februari Oekraïne binnen te vallen door een provocatie in het afgescheiden gebied Donbas uit te lokken of een aanval op Kiev te lanceren.

Anderzijds dreef Maria Zakharova, woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, de spot met de Amerikaanse en Britse media. “Ik nodig de desinformatiemedia van de VS en het VK uit om het schema van onze (Russische) invasie voor volgend jaar aan te kondigen, want ik zou graag mijn vakanties organiseren.” Die reactie is een zware klap voor de geloofwaardigheid van het Westen en een mislukking van het verzamelen en voorspellen van inlichtingen, vooral toen Angelsaksische kranten daadwerkelijk schreven over specifieke uren voor het begin van de oorlog in Oekraïne: midden in de nacht van dinsdag op woensdag.

