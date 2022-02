Der russische Krieg gegen die Ukraine … die Entscheidung liegt in den Händen von Washington

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Den russischen Präsidenten Wladimir Putin der Widerbelebung der ehemalige Sowjetunion zu beschuldigen, ist ein Versuch, den Kern der ukrainischen Krise zu verschleiern, der auf die Expansion der USA und die Provokation Russlands zurückzuführen ist, die Putins Toleranzgrenze überschritten hat. Die USA sollten die Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) von der Oder-Neiße-Linie fernhalten und von der Errichtung ihrer Stützpunkte in Osteuropa, vor allem in den ehemaligen Sowjetrepubliken, absehen. Stattdessen expandierte die NATO in viele ehemalige Sowjetrepubliken. Darüber hinaus bildeten ihre Offiziere jahrelang ukrainische und georgische Truppen aus und bereiteten sie darauf vor, die Anforderungen für einen NATO-Beitritt zu erfüllen. Dieser kühne Schritt wurde als ernsthafte Bedrohung für Russland und als Verstoß gegen die frühere Vereinbarung zwischen den beiden Supermächten angesehen. Präsident Putin demonstriert Vertrauen in seine Entscheidungen und ein Übermaß an Macht, indem er die DVR und die LPR (die Volksrepubliken Donezk und Lugansk) mit den bisherigen Grenzen als Regionen der Ukraine anerkennt. Er gibt Europa jedoch Raum, um einzugreifen, bevor es zu spät ist, und sendet den USA, dem effektiven Anführer der NATO, die Botschaft, dass Russland nicht verhandeln und keine Kompromisse hinsichtlich seiner Sicherheit eingehen wird.

Der russische Präsident wiederholt laut und deutlich, dass jeder Schritt, der eine Bedrohung für Moskau darstellt, nicht zugelassen wird, ungeachtet der vom Westen angedrohten Konsequenzen (Sanktionen). Die Botschaften richten sich derzeit an Kiew, aber auch an Tiflis, die Hauptstadt von Georgien, das auf der Liste der NATO-Erweiterungsperspektive steht. Aber wird es den USA über die Ukraine gelingen, Russland zu einer militärischen Antwort zu bewegen? Diese Entscheidung liegt zunächst in den Händen der Ukraine, die am Ende des Tages allein kämpfen wird. Es ist auch die Entscheidung des Präsidenten des Weißen Hauses und der Pläne seiner Generäle, den europäischen Kontinent in einen Krieg zu treiben. Die derzeitige Situation nähert sich einem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, wenn Europa nicht die Initiative ergreift und Russland und die USA zu einer Deeskalation veranlasst, bevor es zu spät ist.

Der russische Präsident Putin verkündete, dass die Minsker Vereinbarungen nicht mehr existieren. In der Tat hat das Oberhaus des russischen Parlaments auf Ersuchen des Präsidenten den Einsatz des russischen Militärs im Ausland genehmigt. Infolgedessen hat Russland seinen Truppen den Befehl erteilt, den Donbass in erheblichem Umfang zu verteidigen.

Noch beunruhigender ist Putins Behauptung, die Ukraine könne mit Hilfe des Westens Atomwaffen entwickeln, was für Moskau eine verheerende Bedrohung darstellt. Diese Äußerung des russischen Präsidenten bedeutet, dass ein größerer militärischer Akt sehr wahrscheinlich ist, wenn die Ukraine nicht klar ankündigt, dass sie der NATO nicht beitreten wird und die erforderlichen Garantien bietet. Russland hat die USA bereits in den vergangenen Wochen um diese Garantien gebeten, bevor es die Donbass-Republiken als unabhängig anerkannt hat. Washington ignorierte die wesentlichen Punkte der russischen Vorschläge, wählte absichtlich einige bequeme Themen aus oder ließ sie aus, und ist nicht bereit, “starken und rechtsverbindlichen Garantien zuzustimmen“.Ein möglicher Einmarsch in die Ukraine wird für Europa nur schwerwiegende Folgen haben. Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates

