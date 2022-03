Die Sanktionen gegen Russland erschüttern die Welt, einschließlich des Westens, der sie verhängt hat.

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

“Wir können russisches Gas nicht von heute auf morgen ersetzen”, verkündete Deutschland, gefolgt von Frankreich, das bestätigte, dass “seine Gasvorräte nicht ausreichen werden, wenn Russland seine Lieferungen einstellt”. Ungarn zögerte nicht, mitzuteilen, dass “seine Wirtschaft und seine Währung zusammenbrechen werden, wenn gegen Russland energiebezogene Sanktionen verhängt werden.” Finnland bestätigte, dass es acht Jahre braucht, um auf russisches Gas zu verzichten, von dem Europa 43 % seines Jahresbedarfs über die Leitungen “Northern Stream I” und “Yamal” importiert. Tatsächlich fließt das russische Gas mit seiner gesamten Kapazität durch Weißrussland, Polen und die Ukraine, die trotz des andauernden Krieges immer noch in den Genuss russischen Gases kommen.

Es ist nicht schwer zu erkennen, warum Europa mehrere Schritte unternommen hat, um Sanktionen gegen seinen führenden russischen Wirtschaftspartner im Energiebereich zu verhängen. Am stärksten betroffen von ihren eigenen Sanktionen sind jedoch die europäischen Staaten, insbesondere nachdem die Gaspreise das Vierfache ihres ursprünglichen Preises (4000 $ pro tausend Kubikmeter) erreicht haben und die Ölpreise auf 139 $ in die Höhe geschnellt sind, um später auf 131 $ zu sinken. Amerika, der größte Importeur von russischem Öl, ist von den Sanktionen gegen Russland ebenso betroffen wie Europa und der Rest der Welt. Die USA haben jedoch beschlossen, die Sanktionen auf das russische Öl und alle von ihnen importierten Ölprodukte anzuwenden, wohl wissend, dass der Energiepreis für große Teile der Weltbevölkerung unerschwinglich werden wird. Er könnte mehr als 200 Dollar pro Barrel betragen, ein Preis, der sich auf die Lebenshaltungskosten auf dem ganzen Planeten auswirken würde. Präsident Biden räumte öffentlich ein, dass der Krieg in der Ukraine “uns alle” betreffen würde.

Es überrascht nicht, dass die USA die Hauptantriebskraft für die Sanktionen sind, denn sie sind es, die den Krieg in der Ukraine führen und das Land schon vor und während des Krieges mit Waffen beliefern. Die USA drängten ihre westlichen Verbündeten, es ihnen gleichzutun und kollektive Sanktionen gegen Russland zu verhängen, die in erster Linie den Verbündeten der USA schaden. Seit 2014 und bis heute haben die USA 5532 Sanktionen gegen Russland verhängt, die sich auf Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen erstrecken – ohne dass dadurch notwendigerweise die Fähigkeiten die Russen beeinträchtigt oder ihre Pläne geändert worden wären.

Mehrere Länder wie China, Indien, Iran, Pakistan und andere afrikanische und asiatische Staaten haben sich jedoch dem Diktat der USA widersetzt und sich nicht der kollektiven Anti-Russland-Kampagne angeschlossen. Dies brachte der pakistanische Premierminister Imran Khan zum Ausdruck, als er einen Brief vom Leiter der westlichen diplomatischen Vertretungen erhielt, in dem er aufgefordert wurde, Russland in seinem Krieg gegen die Ukraine zu verurteilen. Er antwortete: “Glauben Sie, dass wir Ihre Sklaven sind und dass wir alles tun, was Sie verlangen?”

Bislang haben vor allem die USA und Europa zur Finanzierung des russischen Krieges gegen die Ukraine beigetragen, da sie monatlich 14 Milliarden Dollar für russisches Öl und Gas zahlen. Nach jahrelangem Boykott und der illegalen “Anerkennung” von Juan Guaido als Exilpräsident anstelle des offiziell gewählten Präsidenten Nicolas Maduro klopfte Amerika an die Türen Venezuelas: Der venezolanische Präsident empfing einen US-Gesandten, der ihn aufforderte, seine Ölproduktion wieder auf die volle Kapazität zu bringen, um die USA zu beliefern und seine sechs Raffinerien zu reparieren, die Washington jahrzehntelang sanktioniert hatte (seine Ersatzteile). Der Iran restaurierte eine Raffinerie und nahm sie für den internen Gebrauch wieder in Betrieb, so dass Venezuela einen kleinen Teil seines Ölüberschusses exportieren konnte.

Venezuela zögert jedoch, dem Wunsch der USA nachzukommen und stellt seine Bedingungen. Die wichtigsten Forderungen sind die Aufhebung aller Sanktionen, die Anerkennung der venezolanischen Souveränität und die Normalisierung der Beziehungen vor allen anderen Schritten. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass Caracas den USA den Rücken kehrt und seinen Bedarf an Erdöl kompensiert und sich von Russland abwendet, mit dem es tiefgreifende und langfristige Wirtschafts- und Sicherheitsabkommen geschlossen hat.

Die USA reisten in den Iran, um das Atomabkommen zu beschleunigen. Dennoch wurden wir mit einer russischen Mauer konfrontiert und um eine schriftliche Zustimmung zur Fortsetzung der militärisch-wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Moskau und Teheran gebeten. Dies zeigt, dass der Iran auf Russland reagiert, indem er nicht zulässt, dass die USA auf iranisches Öl statt auf russisches angewiesen sind. Werden Venezuela und der Iran der US-Regierung, die seit vielen Jahren Sanktionen gegen die beiden Völker verhängt hat, einen Rettungsanker reichen, während Russland ihnen mit seinen Fähigkeiten hilft?

Der Ölpreis lag im März 2020 bei etwa 16 $ pro Barrel. In den letzten Tagen hat er die 140-Dollar-Marke erreicht, und morgen wird der Preis infolge der US-Ölsanktionen steigen. Moskau wird die US-Sanktionen gegen Ölimporte durch einen weltweiten Anstieg des Ölpreises kompensieren. Die US-Ölsanktionen werden den Krieg in der Ukraine mit Sicherheit nicht beenden, ganz im Gegensatz zur Wirkung eines Neutralitätsabkommens zwischen Kiew und Moskau.

Der Iran und Venezuela werden ihre Überschüsse und Ölreserven sicher nicht verkaufen, um den Preis zu senken und den USA bei ihren Zielen zu helfen, wenn sie nur sehr wenig Öl zu einem sehr hohen Preis verkaufen und Biden in Verlegenheit bringen können, während sie Russland zur Seite stehen. Wirtschaft und Politik passen nicht immer zusammen, aber die Zeit wird zeigen, wie es den USA gelingen will, den Ölpreis wieder auf sein durchschnittliches Niveau zu bringen.

Wie bei anderen westlichen Sanktionen gibt es mehrere Probleme, auf deren Folgen der Westen möglicherweise nicht vorbereitet ist, wenn er sich auf einen Wirtschaftskrieg gegen Russland einlässt. Der Nickelpreis verzeichnete seinen höchsten Tagesanstieg von rund 60 %, weil sich der Markt Sorgen um die Lieferengpässe Russlands macht, des weltweit drittgrößten Nickelproduzenten eines Metalls, das in Technologien und Batterien verwendet wird. Der Stahlpreis folgte, da in Europa die Sorge über die Dauer des Krieges in der Ukraine aufkam.

Auch der russische zivile Luftfahrtsektor wird in Mitleidenschaft gezogen, hat aber einige Vorteile in petto. Hunderte von Flugzeugen, die Russland vom Westen geleast hat, werden wegen der Sanktionen und der Sperrung des europäischen und russischen Luftraums nicht so bald zu ihren Besitzern zurückkehren. Russland sagt, dass seine Flugzeuge weiterhin innerhalb des russischen Kontinents und in die Länder Asiens und Afrikas fliegen werden. Russland erklärte, es habe das Recht, die Leasingraten in russischen Rubeln zu zahlen, oder die Flugzeuge würden als Entschädigung für den Verlust betrachtet, den die nationale Aeroflot-Gesellschaft erleiden werde. Vor den Sanktionen hatte Aeroflot einen Jahresgewinn von rund 491 Milliarden Dollar. Seit heute, dem 8th. März, sind alle Flüge von Moskau nach Europa und umgekehrt gestrichen worden. Die europäischen Unternehmen, denen die Flugzeuge gehören, werden ihre Vermögenswerte aufgrund der Sanktionen und der Absicht Russlands, sie in Russland zu halten, nicht zurückerhalten.

Die russische Zentralbank wird damit beginnen, ihr internes Finanznachrichtensystem (FMS) des SPSF-Systems als alternativen Kanal für internationale elektronische Finanznachrichten der USA (SWIFT) zu nutzen. Nur einige wenige russische Banken wurden mit Sanktionen belegt und an der Nutzung des SWIFT-Systems gehindert, weil der Westen dieses System benötigt, um Milliarden von Euro für die Öl- und Gaspreise im Voraus zu zahlen.

PAYPAL, VISA, AMERICAN EXPRESS und MASTER CARD haben ihre Finanzgeschäfte mit Russland eingestellt. Moskau zog das chinesische UNION PAY-System als Alternative vor, das in 180 Ländern weltweit eingesetzt wird. Kreditkarten, die ein anderes System namens MIR nutzen, werden für lokale Transaktionen verwendet.

Zweifellos gibt es eine Massenabwanderung amerikanischer und europäischer Unternehmen aus Russland, die sowohl Russland als auch dem Westen schadet. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass die Sanktionen gegen Russland auch für den Westen hart sind. Wenn Russland seine Energie als Waffe einsetzt, wird dies Hiroshima-ähnliche Folgen haben, bei denen die Preise für Brennstoffe und Gas auf ein Niveau steigen werden, das es in früheren Krisen nie gegeben hat.

Moskau ist jedoch auf einen Wirtschaftskrieg vorbereitet. Russland verfügt über Barreserven in Höhe von 632 Milliarden Dollar in Euro (32,3 Prozent), Yuan (13,1 Prozent), Gold (21,7 Prozent) und Dollar (16,4 Prozent). 450 Milliarden Dollar befinden sich in Russland und China und weitere Beträge in Frankreich, Griechenland, Deutschland, den USA und dem Vereinigten Königreich.

Die Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine sind zweifelsohne eine entscheidende Phase, die einen bedeutenden Wendepunkt in der Geschichte darstellt. Russland wird sich seinem ersten Verbündeten, China, zuwenden, das über die wichtigsten Währungs- und Entwicklungsreserven der Welt verfügt. Es wird auch auf Pakistan, Indien, China und den Iran zurückgreifen, um Handel und Industrieaustausch zu betreiben, sowie auf andere zentralasiatische Länder, um den Wirtschafts- und Handelsaustausch fortzusetzen.

Russland hat die Sanktionen und die Abwertung der Währung im Jahr 1998 umgangen. Es war nicht von der europäischen und amerikanischen Krise im Jahr 2008 betroffen und hat die wirtschaftlichen Erdbeben, deren Auswirkungen heute vor allem im Westen zu spüren sind, überstanden. Die schweren Sanktionen werden jedoch nicht ohne schwerwiegende Folgen bleiben, und die beispiellose antirussische Medienkampagne hat ihren Höhepunkt erreicht. Sie wird sich auf die Moral der russischen Bevölkerung auswirken.

Der Westen schoss auf Russland und traf seine eigenen Füße: Europäische Beamte wünschen sich ein baldiges Ende des Krieges in der Ukraine. Doch die ganze Welt fürchtet diesen Krieg mit seinen wirtschaftlichen und militärischen Folgen und hofft, dass er schließlich an den Grenzen der Ukraine endet. Präsident Putin ist jedoch entschlossen, die Ukraine ohne Rücksicht auf die Folgen zu unterwerfen. Es ist nicht zu erwarten, dass der russische Präsident sich zurückzieht, wenn die Ukraine nicht vorher das erforderliche Abkommen unterzeichnet. In den offiziellen internationalen Gesprächen mit dem Westen müssen Moskaus Furcht vor der NATO-Erweiterung und die Klärung seiner künftigen Absichten gegenüber Russland berücksichtigt werden.

