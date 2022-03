Halfweg het einde van de oorlog in Oekraïne

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Rusland en Oekraïne zetten de eerste stappen op weg naar beëindiging van de oorlog door middel van directe en videoconferenties. Na de afgelopen vier ronden is er vooruitgang geboekt tussen de onderhandelaars, niettegenstaande het voortdurende wapengekletter. Oekraïne realiseerde zich dat het Westen Rusland sancties oplegde om zijn economie te verzwakken zonder dat dit noodzakelijkerwijs gevolgen heeft voor de aanhoudende oorlog. De westerse landen waren ook bereid om media-ondersteuning en wapens te leveren zodat het leger alleen de strijd kon voeren. De Oekraïners dachten daarentegen dat zij de wereld konden meeslepen in een veel grotere oorlog tegen Rusland. De strijd zal voortduren zolang de functionarissen in Kiev er niet van overtuigd zijn dat onderhandelingen de enige manier zijn om de oorlog te beëindigen. Het venijn zit hem echter nog in de details van het uiteindelijke akkoord. Daarom gaan de militaire operaties door, langzaam maar gestaag.

“Oekraïne was de junior partner van de NAVO, die in ons land een dominante rol speelde,” zei Mykhailo Podolyak, lid van de Oekraïense delegatie en adviseur van de stafchef van president Volodymyr Zelensky.

Het lijdt geen twijfel dat de VS zich sinds de periode van Barack Obama hebben voorbereid op de aansluiting van Oekraïne bij de NAVO, door de staat van paraatheid van de strijdkrachten te verhogen, het aantal manschappen van het leger te verdrievoudigen en het op te leiden voor het gebruik van westerse wapens. De VS verstrekten Javelin antitankraketten en 2,7 miljard dollar aan militaire bijstand over de vele jaren. Dit bedrag steeg aanzienlijk met het begin van de oorlog. Duitsland brak met zijn lange buitenlandse beleid om alle export van letale wapens naar conflictgebieden te verbieden. Het leverde 1.000 antitank raketwerpers, 500 Stinger oppervlakte-raketten, houwitsers, bewapende voertuigen en duizenden tonnen brandstof. Zweden, Finland, Denemarken, Noorwegen, Kroatië, Slovenië, Italië, Frankrijk, België, Nederland, Portugal, Tsjechië, Roemenië en Canada leverden duizenden machinegeweren, geweren en antitankwapens. Turkije leverde de bewapende drone Bayraktar TB2.

Het feit dat Oekraïne buiten de NAVO staat, heeft officieel verhinderd dat de Noord-Atlantische alliantie betrokken werd bij de strijd tegen de Russische troepen – indirect is dit wel het geval. President Vladimir Poetin heeft zijn militaire zet gedaan voordat Kievs lidmaatschap van de alliantie werd aanvaard. Bijgevolg heeft Oekraïne geen recht om een beroep te doen op artikel5van de alliantie, op grond waarvan de andere NAVO-landen Oekraïne moeten verdedigen. Daarmee is het uitbreken van een derde wereldoorlog en een directe botsing met Rusland tot nu toe voorkomen.

De VS en Europa hebben sinds 2004 alles in het werk gesteld om Oekraïne van Rusland los te weken. Het begon met de door de VS georganiseerde “Oranje Revolutie” – een geraffineerde methode die in vier jaar tijd door Amerikaanse adviesbureaus, opiniepeilers, diplomaten en NGO’s in Servië, Georgië, Wit-Rusland en Nicaragua werd aangewend – die er niet in slaagde het toenmalige regime in Kiev omver te werpen. Met de tweede goed georganiseerde demonstraties eind 2013 slaagden de VS daar wel in via de “Euro-Maidan”-revolutie. De demonstranten slaagden erin de toenmalige Oekraïense president Viktor Janoekovitsj het land te doen ontvluchten wegens zijn weigering een associatieovereenkomst met de Europese Unie te ondertekenen. De overeenkomst werd aangemoedigd door toenmalig OVSE-chef Catherine Ashton om Oekraïne verder weg te drijven van Rusland.

Er lekte een contact uit tussen de Amerikaanse assistent-staatssecretaris Victoria Nuland die in 2014 met de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne Geoffrey Pyatt de toekomst van de “Oekraïense revolutie” besprak en besliste wie Oekraïne zou besturen. Het heeft de VS nooit bevallen dat Europa “aarzelde om de strijd met Rusland aan te gaan“. Nuland noemt en kiest de naam van de nieuwe Oekraïense functionarissen in de regering die de regering van Janoekovitsj gaan opvolgen en zegt dat “de VN zullen helpen dus fuck de EU.” Amerika was de baas op het Europese continent.Oekraïne wordt gerangschikt als een van de meest corrupte landen in Europa, waardoor er veel ruimte ontstond voor invloed van buitenaf om een buitenlandse agenda aan het land op te leggen. Onder president

