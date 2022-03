Die Aussichten auf einen größeren Krieg jenseits der ukrainischen Grenzen nehmen gefährlich zu

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

US-Präsident Joe Biden erklärte auf der Tribüne der Europäischen Gemeinschaft in Brüssel, dass sein [NATO-]Bündnis “reagieren wird, wenn der russische Präsident Wladimir Putin in der Ukraine chemische Waffen einsetzt”. Diese Aussage gilt als eine der gefährlichsten Äußerungen der USA seit der Kuba-Krise 1962, da sie Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine, die mögliche Ausweitung des Krieges über die Grenzen hinaus und auf die Zukunft Europas und der Welt hat.

Nach seinem Treffen mit Präsident Biden in Brüssel erklärte der lettische Präsident Egils Levits in einem klaren und herausfordernden Ton, dass “Moskaus Einsatz von biologischen Waffen eine große Gefahr für die ganze Welt darstellt und darauf reagiert werden muss. Russland sollte es sich zweimal überlegen, bevor es chemische Waffen einsetzt. Wir werden Russland nicht über unsere Pläne informieren. Wenn dies jedoch geschieht, wird sich in der Ukraine alles ändern.”

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg betonte, dass “die NATO reagieren wird, wenn Russland chemische Waffen einsetzt”. Auch die Staats- und Regierungschefs der G7-Länder (Amerika, Kanada, Frankreich, Deutschland, Japan, Großbritannien und Italien) bekräftigten in einer gemeinsamen Erklärung, dass “jeder Einsatz von Chemiewaffen eine Änderung der Spielregeln bedeutet und einer Kriegserklärung gleichkäme”.

Auf ukrainischer Seite erklärte Außenminister Dmitri Kuleba, dass die Ukraine “nur die ukrainische Sprache (mit Ausnahme der russischen Muttersprachler) als einzige im Land verwendete Sprache anerkennen wird. Wir bestehen zunächst auf einem sofortigen Waffenstillstand und einer Sicherheitsgarantie, dass das Land keiner künftigen Aggression ausgesetzt sein wird und dass die Souveränität der Ukraine über die gesamten besetzten Gebiete gewahrt bleibt.” Der ukrainische Außenminister demontiert im Grunde den Inhalt aller vorangegangenen Fünf-Runden-Treffen mit der russischen Delegation. Wenn die Äußerungen von Kuleba den offiziellen Standpunkt der Ukraine darstellen, stehen die Gespräche also wieder am Anfang. Russische Beamte sagten, ihre ukrainischen Gesprächspartner hätten sich geweigert, ein Dokument zu unterzeichnen, in dem die ausgehandelten und vereinbarten Punkte aufgeführt sind.

Die Ukraine glaubt und handelt also so, als ob sie nicht aus einer schwachen Position heraus verhandeln würde oder zumindest auf die Unterstützung der USA zählen und weitere Entwicklungen abwarten würde, um Russland weiter herauszufordern, ungeachtet der militärischen Ungleichheit zwischen den beiden Armeen. Kiew ist bereit, die Kämpfe fortzusetzen, selbst wenn es einen großen Teil der östlichen Provinz Donbas und der Südukraine verliert. Die russischen Streitkräfte sind 15 Meilen vom Präsidentenpalast im Zentrum Kiews entfernt stationiert und beginnen langsam, die Hauptstadt einzukesseln. In der Kunst des Krieges würde kein reguläres Land mit statischen Institutionen und Infrastrukturen, das mit geringerer Effektivität ausgestattet ist, keine Luftüberlegenheit hat und einer größeren Feuerkraft gegenübersteht, eine verlorene Schlacht in einer klassischen Konfrontation kämpfen. Der Großteil der ukrainischen Hunderttausenden von Soldaten kämpft im Osten und Süden, wo Russland den größten Vormarsch am Boden zu verzeichnen hat.

Dies ist ein weiterer Hinweis auf die Absicht der Ukraine, zusätzliche Zeit in den scheinbar erfolglosen Verhandlungen zu gewinnen. Diese Haltung beruht auf der Zuversicht, dass die westliche Gemeinschaft, allen voran die USA, Kiew weiterhin mit Tonnen von Waffen, moderner Ausrüstung und nachrichtendienstlicher Unterstützung versorgen und die Ukrainer ermutigen wird, ihr Land in ein weiteres Afghanistan des Jahres 1979 für Russland zu verwandeln, so wie es für die ehemalige Sowjetunion der Fall war. Es ist zweifelhaft, dass die ukrainischen Offiziellen sich für die Fortsetzung des Krieges entscheiden würden, wenn man sie selbst entscheiden ließe.

Darüber hinaus ist klar geworden, dass Präsident Putin die Militäroperation ungeachtet ihrer militärischen und wirtschaftlichen Kosten nicht aufgeben wird, bis seine (unangekündigten) Ziele vollständig erreicht sind, angefangen bei der vollständigen Kontrolle der Ostukraine, d. h. der vollständigen Kontrolle des Donbass. Es ist davon auszugehen, dass es weitere Städte zur Kapitulation zwingen wird, bis Kiew kapituliert und sich von der Dominanz und dem Diktat der USA löst. Russland vermeidet es, sich ein hohes und kostspieliges Ziel zu setzen, damit seine militärische Führung den Vormarsch der Truppen auf dem Schlachtfeld wiederherstellen kann.

Daher ist es nicht mehr notwendig zu sagen, dass das einzige Ziel der USA darin bestand, den Krieg so lange wie möglich zu führen, um Präsident Putin und Russland zu dämonisieren, denn dieses Ziel wurde bereits erreicht. Außerdem geht es den USA nicht darum, die Reihen ihrer westlichen und europäischen Verbündeten zu festigen und sie hinter die Ziele Washingtons zu ziehen, denn dieses Ziel wurde bereits erfolgreich erreicht. Obwohl die führenden Politiker der westeuropäischen Länder (nicht der östlichen, die Washington gehorchen) zögerten, hat der Westen, wenn auch widerwillig, eine einheitliche Entscheidung getroffen und steht trotz des Schadens für die EU-Wirtschaft hinter den USA.

In der Tat geht es nicht mehr darum, dass sich Europa von der Einfuhr von russischem Gas, Öl und Kohle distanziert, denn dieser Weg wurde eingeschlagen. Die notwendigen Maßnahmen haben die Abhängigkeit der EU von der russischen Energiequelle schrittweise verringert. Diese Entscheidung könnte einige Jahre in Anspruch nehmen, bis Europa die endgültige Scheidung von Russland erreicht hat. Die Trennung wird für die europäischen Regierungen (vor allem Deutschland, Italien und Frankreich) und die Endverbraucher sehr schmerzhaft sein, aber die Entscheidung liegt nun hinter uns. Am ersten Tag des Krieges verkündeteWashington (nicht Berlin) zum Missfallen Deutschlands die Aussetzung von Nord-Stream 2 und beendete damit die russischen Gaslieferungen nach Europa durch eine Pipeline, die nie eingeweiht worden war. Biden hatte Erfolg, wo sein Vorgänger Donald Trump versagte. Der russische Krieg gegen die Ukraine fügte den US-Zielen auf dem europäischen Parkett weitere Siege hinzu.

Folglich bleibt nur die Schlussfolgerung, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass sich die USA auf eine viel größere Schlacht vorbereiten. Wenn man Russland beschuldigt, irgendwann in der laufenden Schlacht chemische Waffen eingesetzt zu haben, wird der Krieg eine viel gefährlichere Wendung nehmen als heute, mit Folgen, die die Welt erschüttern könnten.

Dies ist ein Déjà-vu-Szenario von Syrien, und die USA sind mit dem “Chemiewaffen”-Verfahren vertraut. Als Präsident Bashar al-Assad 2013 beschuldigt wurde, Chemiewaffen eingesetzt zu haben, griff Russland ein, um zu verhindern, dass die USA die syrische Armee und die syrische Führung in Damaskus zerstören. Der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein amerikanischer Amtskollege John Kerry einigten sich darauf, dass Syrien seine Waffen und Chemiewaffenbestände ausliefert. Die USA und ihr enger Partner Israel waren mit dem Austausch zufrieden, da Syrien die israelische Besetzung der syrischen Golanhöhen bedroht.2018 bombardierten die USA, Großbritannien und Frankreich mehrere Standorte in Syrien als Reaktion auf den Vorwurf an Damaskus, chemische Waffen eingesetzt zu haben, die sich noch im Besitz von Damaskus befanden. Die Behauptungen, Syrien habe Chemiewaffen gegen Zivilisten in der Region Duma eingesetzt, seien unbegründet und inszeniert gewesen, heißt es in dem unterlassenen Bericht der OPCW. Die OPCW räumte ein, dass es “wahrscheinlicher ist, dass die beiden Gasflaschen manuell an diesen Orten platziert

