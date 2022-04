Cosa dà alla Russia il diritto di occupare l’Ucraina o qualsiasi altro paese?

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Il 24 febbraio 2022, il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di invadere l’Ucraina, violando le leggi internazionali che vietano, in linea di principio, lo sconfinamento dei confini degli stati o l’invasione o l’interferenza nei loro affari interni. Queste sono stipulate dalle leggi internazionali e dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, che rappresentano il principale organismo internazionale che autorizza o impedisce le interferenze esterne e i conflitti tra gli stati. Ma perché il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di invadere l’Ucraina senza considerare le leggi internazionali e i principi delle Nazioni Unite concordati da tutti gli stati?

Nel diritto internazionale, il principio di non ingerenza include il divieto della minaccia o dell’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza o il furto delle risorse di qualsiasi altro paese, come stabilito nell’articolo 4/2 della Carta. Questo principio stabilisce la non interferenza negli affari interni sotto forma di dittatura o con l’elemento della coercizione, che è classificata come “interferenza proibita” come specificato dalla Corte Internazionale di Giustizia (1986, p. 108, par. 205). Tuttavia, l’interferenza esterna per usare la forza o fermare il conflitto non è proibita se ottiene il consenso dei paesi ospitanti.

L’articolo 15 del Patto della Società delle Nazioni e la Convenzione di Montevideo sui diritti e i doveri degli Stati del mondo del 1933 posero le basi “per il divieto di interferire con la libertà, la sovranità, gli affari interni o le operazioni dei governi degli Stati al di fuori dei loro confini”. Un protocollo è stato aggiunto nel 1936 per ampliare il regolamento che difende l’indipendenza della decisione dello Stato di proteggere le frontiere e le scelte politiche interne e internazionali.

Nel 1965, dopo la fine della seconda guerra mondiale, l’Assemblea delle Nazioni Unite, con la risoluzione 2131, affermò l’inammissibilità dell’interferenza negli affari interni degli Stati. Il principio di non interferenza implica il diritto di ogni Stato sovrano di gestire i propri affari senza interferenze esterne di qualsiasi tipo o forma apparente o nascosta. Ha anche affermato il rispetto dell’integrità politica e l’inammissibilità dell’interferenza dei diplomatici nello Stato che sostiene il loro accreditamento, interferendo con i partiti politici e le loro attività, influenzando le elezioni o i candidati, o cercando di rovesciare il regime al potere.

Quindi, ci sono effettivamente delle leggi internazionali che dovrebbero governare e organizzare il mondo in modo che la legge della giungla non prevalga. Ogni paese ha delle leggi che impongono il rispetto a tutti i suoi abitanti per evitare il caos, l’omicidio e il furto. L’incapacità di proteggere lo Stato o di fornire sicurezza ai cittadini sarà definita come uno stato fallito. L’incapacità di imporre leggi universali applicabili a tutti gli stati avrà come risultato l’egemonia unilaterale, la prepotenza degli stati più deboli, il furto delle risorse naturali dei paesi sovrani, le aggressioni illegali e un ordine internazionale fallito.

Le leggi uguali per tutti gli stati governano il mondo?

Nel 1948, Israele è stato responsabile dell’esodo di centinaia di migliaia di palestinesi, della distruzione delle loro case (che continua fino ad oggi), dell’arresto e della tortura di bambini (160) e minori e dell’uccisione indiscriminata di civili. Dal 2000, Israele ha arrestato almeno 19.000 minori palestinesi dai 10 ai 18 anni.

Israele ha condotto diverse guerre su Gaza, con il pieno sostegno degli Stati Uniti per la sua azione, sotto gli occhi attenti e la reazione impotente dei leader mondiali e senza alcuna responsabilità. Le Nazioni Unite hanno emesso (tra il 1946 e il 2019) più di 174 risoluzioni riguardanti la Palestina, che non sono mai state rispettate.

Nel 1949, il funzionario della CIA Stephen Meyadi, aiutato dal colonnello siriano Hussein al-Zaim, ha organizzato un colpo di stato militare contro il governo eletto guidato da Shukri al-Quwatli, violando la carta delle Nazioni Unite concordata da tutte le Nazioni Unite.

Nel 1953, l’Iran elesse un primo ministro, Muhammad Mossadegh, che nazionalizzò i beni petroliferi della Anglo-Persian Oil Company. La Gran Bretagna e gli Stati Uniti si accordarono per effettuare un colpo di stato organizzato con successo dalla CIA contro il primo ministro democraticamente eletto, su richiesta del presidente americano Dwight Eisenhower. Fu una chiara violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto di uno stato democratico di eleggere il proprio leader senza interventi stranieri.

Nel 1954, secondo i documenti dell’US Nation Security Archive, l’intelligence statunitense CIA appoggiò illegalmente il colpo di stato contro il presidente guatemalteco Jacobo Arbenz perché le sue riforme agrarie minacciavano gli interessi della compagnia americana UNITED FRUIT. La CIA preparò e addestrò le forze paramilitari locali per il colpo di stato, e la marina statunitense circondò la costa guatemalteca.

Nel 1955, gli Stati Uniti inviarono il loro esercito in Vietnam senza dichiarare ufficialmente guerra o discutere i loro piani e le loro intenzioni alle Nazioni Unite. Il presidente degli Stati Uniti usò i suoi poteri più di 125 volte senza tornare al Congresso, e inoltre ci fu la guerra di Corea, in cui 142.000 soldati americani furono uccisi e feriti (1950-1953).

Nel 1958, l’America acconsentì a un colpo di stato illegale contro il presidente egiziano Gamal Abdel Nasser e il presidente siriano Adel al-Shishakli. Nel 1960, l’America e il Belgio espulsero dal potere il primo primo ministro legalmente eletto del Congo, Patrice Lumumba. Lumumba fu catturato e ucciso con l’aiuto della CIA. Gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali non erano pronti a lasciare che gli africani avessero il controllo effettivo sulle materie prime strategiche.

Nel 1961, la CIA sostenne l’omicidio del presidente della Repubblica Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo Molina. Nel 1963, l’America sostenne il colpo di stato contro il leader sudvietnamita Ngo Dinh Diem. Nel 1964, la CIA sostenne la sostituzione del presidente brasiliano Joao Goulart e lo sostituì con il capo di stato maggiore per impedire le elezioni che governò il paese per 21 anni. Nel 1973 la CIA sostenne il colpo di stato contro il presidente cileno eletto Salvador Allende e lo sostituì con il generale Augusto Pinochet. Ha guidato il paese per diciassette anni e ha arrestato più di 130.000 membri dell’opposizione. Un gran numero di loro scomparve.

Israele ha occupato parti del Libano dal 1978 al 2000, quando fu costretto a ritirarsi in seguito agli attacchi della resistenza locale. Il 6 giugno 1982, con l’approvazione dell’amministrazione statunitense, l’esercito israeliano invase il Libano meridionale con l’obiettivo iniziale di occupare parte del Libano e stabilire una zona di sicurezza di 40 chilometri con il pretesto di rimuovere l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina dal suo confine[1] . L’operazione israeliana “Pace per la Galilea” si trasformò in un’offensiva su larga scala con quasi 100.000 soldati che occupavano la capitale libanese Beirut[2] . Le Nazioni Unite non hanno mai approvato l’invasione israeliana.

Nell’aprile 1996, Israele bombardò un complesso delle Nazioni Unite a Qana, in Libano, uccidendo più di 100 civili (quasi la metà dei quali erano bambini) e ferendone altre centinaia, compreso il personale ONU delle Fiji. L’ONU indagò e denunciò l’esercito israeliano per la sua violazione delle regole del diritto umanitario, respinse la versione israeliana secondo cui l’attacco era il risultato di un “grossolano errore tecnico o procedurale che Israele aveva sostenuto, ma non era in grado di prendere ulteriori misure.

Israele ha invaso il Libano, ha permesso un massacro da parte dei suoi alleati e ha violato la sua sovranità molte volte. Durante l’ultima guerra israeliana del 2006 sul Libano, 1109 persone sono state uccise, 4399 ferite e 1 milione sono state sfollate senza che ciò abbia provocato una condanna o una reazione internazionale. Israele ha distrutto la maggior parte dei ponti e delle infrastrutture libanesi tra la capitale Beirut e il sud del Libano e ha bombardato intenzionalmente le riserve di petrolio fuori Beirut. Nessuna condanna internazionale o misura legale è stata presa contro l’aggressione israeliana.

Il segretario generale dell’ONU Kofi Annan ha accusato Israele di “uso sproporzionato della forza”, mirando alle infrastrutture civili (ponti e centrali elettriche, tagliando acqua ed elettricità ai civili). Le azioni israeliane sono illegali e contrarie alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e non ammissibili secondo il diritto internazionale umanitario. Tuttavia, gli Stati Uniti e altri membri della NATO hanno sempre giustificato ogni attacco israeliano sostenendo che Israele ha “il diritto di difendersi“, una teoria adottata per giustificare attacchi anticipati contro civili e altri stati sovrani.

Dal 1982 al 1984, le forze statunitensi (e i suoi alleati, Regno Unito, Francia e Italia) sbarcarono in Libano come parte delle “Forze Multinazionali” senza un mandato dell’ONU e presero parte alla guerra civile, bombardando diversi obiettivi sostenendo una parte contro l’altra. Su insistenza israeliana, le Forze Multinazionali non avevano alcun mandato ONU.

Nel 1999, l’aviazione statunitense, alla guida di una campagna militare della NATO, iniziò il bombardamento del Kosovo. Secondo una commissione internazionale indipendente sul Kosovo richiesta dal segretario generale dell’ONU, l’intervento della NATO è stato illegale perché non ha ricevuto l’approvazione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. La commissione ha criticato il modo in cui l’intervento è stato condotto sotto diversi aspetti. La NATO ha falsamente creduto che una breve campagna di bombardamenti sarebbe stata sufficiente per raggiungere un accordo. Pertanto, ha esteso la campagna aerea a obiettivi strategici in Serbia, aumentando il rischio di vittime civili. Anche se la NATO ha detto di aver fatto sforzi sostanziali per evitare vittime civili, alcuni gravi errori (vittime civili) sono stati fatti, ha detto la commissione.

Il 7 ottobre 2001, gli Stati Uniti invasero l’Afghanistan senza il consenso delle Nazioni Unite e chiamarono la loro invasione “Operazione Enduring Freedom”. Il governo degli Stati Uniti sostenne che l’invasione era una ritorsione per gli attacchi terroristici dell’11 settembre a New York e in Pennsylvania. La ragione principale dell’invasione fu che gli Stati Uniti sentivano di poter sradicare Al-Qaeda e la sua rete di supporto all’interno dei Talebani attraverso l’azione militare.

Sebbene nessun gruppo terroristico abbia mai rivendicato la responsabilità dell’attacco dell’11 settembre, molti hanno simpatizzato con l’atto. Tuttavia, il portavoce capo dei Talebani al tempo degli attacchi, Wakeel Ahmed Mutawakel e l’ambasciatore talebano in Pakistan, Mullah Abdul Salam Zaeef, hanno entrambi condannato gli attacchi e non ne hanno rivendicato la responsabilità da parte dei Talebani o di Al Qaeda. Lo afferma anche Aijaz Ahmad nel suo libro Iraq, Afghanistan e l’imperialismo del nostro tempo, dove scrive che “è stato ancora più difficile collegare i Talebani stessi con gli eventi dell’11 settembre; hanno denunciato immediatamente l’attacco e promesso senza mezzi termini di aiutare a trovare i colpevoli”. Per l’amministrazione degli Stati Uniti, l’Afghanistan era un paese geopolitico essenziale con importanti risorse naturali a cui Iran, Russia e Cina non dovevano avere accesso o commerciare con il governo afgano.

Nel 2003, gli Stati Uniti (e i loro alleati) hanno occupato l’Iraq per disarmare Saddam Hussein dalle “armi di distruzione di massa” che non sono mai esistite. Un anno dopo l’invasione, il segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, dichiarò esplicitamente per la prima volta che la guerra all’Iraq guidata dagli USA era illegale. Annan ha detto che il consiglio di sicurezza dell’ONU non ha sanzionato l’invasione né ha seguito la carta fondante dell’ONU.

Il Consiglio di Sicurezza non ha mai approvato le invasioni statunitensi di Afghanistan, Iraq, Libia e Siria. Il presidente George W. Bush dichiarò che “non avrebbe aspettato il Consiglio di Sicurezza” e inviò eserciti alla ricerca di “armi di distruzione di massa” in Iraq. L’amministrazione statunitense aveva già aiutato Saddam Hussein ad ottenere il potereattraverso il colpo di stato che fece nel 1963 contro il generale Abdel Karim Qassem.

Il 17 marzo 2011, il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione 1973, che autorizza l’uso della forza in Libia per proteggere i civili e stabilire una no-fly zone. Mentre Germania, Brasile, Cina, India e Russia si sono astenuti, la risoluzione redatta da Francia e Regno Unito e co-sponsorizzata dagli Stati Uniti ha ricevuto dieci voti favorevoli su quindici. Concentrandosi sulla protezione della popolazione civile, la risoluzione 1973 chiedeva un cessate il fuoco immediato e la completa cessazione della violenza contro i civili. Autorizzava gli Stati membri a prendere tutte le misure necessarie per proteggere i civili ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, escludendo qualsiasi forma di occupazione del territorio libico. Il 19 marzo 2011, una coalizione multistatale guidata dalla NATO ha iniziato un intervento militare illegale in Libia che ha portato il paese nel caos per oltre 11 anni fino ad oggi.

La guerra in Siria è iniziata nel 2011 con gli Stati Uniti e i loro alleati arabi e della NATO che hanno istituito due sale operative in Giordania e Turchia per inviare armi e addestrare i ribelli siriani, compresi i jihadisti di al-Qaeda, con la conoscenza esplicita delle forze di addestramento statunitensi. Gli Stati Uniti sono intervenuti direttamente e illegalmente nella guerra, e il presidente Donald Trump ha detto chiaramente che la presenza dei militari statunitensi era “per mantenere il petrolio siriano“, senza il permesso del paese sovrano. Il presidente Joe Biden ha seguito le orme del suo predecessore.

Nel 2020, Israele ha annunciato di aver lanciato 4.200 missili contro la Siria, un paese sovrano, per distruggere le sue infrastrutture militari senza quasi nessuna ritorsione da parte del governo di Damasco. Gli Stati Uniti hanno descritto gli attacchi come un “diritto di autodifesa“. Come la rivendicazione della Russia contro l’Ucraina, i funzionari israeliani hanno detto che questi sono attacchi preventivi per neutralizzare la capacità e i missili siriani in modo che non possano essere usati un giorno contro Israele. È la dottrina di Ben Gurion che Israele ha usato contro l’Iraq (bombardando il suo reattore nucleare mentre era in costruzione), la Siria (bombardando un presunto reattore nucleare prima della costruzione), l’Iran (assassinando scienziati atomici, sabotando navi e infrastrutture iraniane in Iran) e assassinando palestinesi all’estero.

Il professor Dov Levin, un ricercatore della Carnegie Mellon University negli Stati Uniti, dice che il “database” storico traccia l’ingerenza degli Stati Uniti nelle elezioni straniere nel corso degli anni. I documenti indicano che gli Stati Uniti sono intervenuti 80 volte tra il 1963 e il 2000. Un terzo di questi interventi erano pubblici, e due terzi sono rimasti sconosciuti agli elettori prima delle elezioni. Allo stesso tempo, l’Unione Sovietica e la Russia hanno utilizzato circa 36 interventi documentati nello stesso periodo.

Per quanto riguarda l’Unione Sovietica – le sue forze hanno sostenuto la prima guerra d’Indocina nel 1964 per sostenere il Vietnam contro le forze francesi occupanti prima e le truppe americane poi. È intervenuta nel 1950 nella guerra di Corea, nella guerra del Vietnam nel 1955, ha occupato la Cecoslovacchia nel 1968 e ha aiutato gli arabi nella loro guerra contro Israele e il suo alleato americano nel 1969. Nel 1974, durante lo scontro tra Etiopia ed Eritrea, l‘Unione Sovietica ha avuto un ruolo e, nel 1979, ha inviato l’esercito ad occupare l’Afghanistan.

Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, la Russia ha partecipato alla guerra civile in Georgia nel 1991, soprattutto in Abkhazia e Ossetia, che sono state poi occupate nel 2008. Nel 1992, la Russia è intervenuta e ha occupato la parte settentrionale della Moldavia nota come Transnistria. La Russia ha anche dichiarato guerra al Tagikistan (1992), alla Cecenia (1999) e al Daghestan. L’esercito russo ha preso la penisola di Crimea nel 2014 per tornare nel febbraio 2022 ad occupare il Donbas.

Questi interventi confermano che i paesi delle superpotenze e i loro alleati non rispettano o non aderiscono a nessuna legge internazionale. Invece, le decisioni unilaterali di fare la guerra sono state prese senza considerare le Nazioni Unite o le leggi internazionali che non si applicano ai paesi potenti. Questo significa che il mondo rimarrà organizzato da un’istituzione internazionale che agisce come una facciata impotente, come le Nazioni Unite, che non può far rispettare la legge e obbligare i governi a rispettarla.

A meno che non si convochi una conferenza internazionale per riorganizzare il mondo, la totale mancanza di rispetto per la sovranità degli stati rimarrà una minaccia per l’umanità se questi paesi decideranno di usare armi nucleari come a Hiroshima e Nagasaki, che hanno ucciso 214.000 persone. A meno che e fino a che una guerra significativa non spinga tutti gli stati a riorganizzarsi e a sedersi intorno a un tavolo per accettare di rispettare lo stato di diritto, la legge della giungla rimarrà dominante.

[1]Per la campagna israeliana si veda Samy Cohen, Israels’s Asymmetric Wars (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 43-56; Richard A. Gabriel, Operation Peace for Galilee. The Israeli-PLO War in Lebanon (New York: Hill and Wang, 1984); Ze’ev Schiff and Ehud Ya’ari, Israel’s Lebanon War (New York: Simon and Schuster, 1984); Robert Fisk, Pity the Nation. Lebanon at War (Londra: Deutsch, 1990).

[2]Bastian Matteo Scianna (2019) A Blueprint for Successful Peacekeeping? Gli italiani a Beirut (Libano), 1982-1984, The International History Review, 41:3, 650-672, DOI: 10.1080/07075332.2018.1431804

