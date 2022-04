Rusland laat Israël zijn tanden zien: De wraak zal komen

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

De resultaten van de Amerikaans-Russische oorlog zullen niet beperkt blijven tot het Oekraïense strijdtoneel en zullen naar verwachting niet alleen economische gevolgen hebben voor Europa. De gevolgen kunnen de Amerikaanse strijdkrachten in verschillende delen van het Midden-Oosten en Israël treffen, en de Russisch-Israëlische relatie zal niet meer dezelfde zijn als vóór de oorlog in Oekraïne. Bijgevolg kan de “As van het Verzet” in Libanon en Syrië aanzienlijke voordelen behalen in hun verzet tegen Israël en de VS-strijdkrachten die Noordoost-Syrië bezetten.

In een brief aan de Israëlische premier Naftali Bennett heeft de Russische president Vladimir Poetin geëist dat de Alexander Nevski-kerk, gelegen in de Oude Stad van Jeruzalem, onmiddellijk in Russische handen wordt overgedragen. Elk uitstel of afwijzing van het Russische verzoek zou leiden tot een diplomatieke aanvaring tussen Israël en Rusland, vooral nadat de regering Bennett “de Russische invasie in Oekraïne” heeft veroordeeld. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid veroordeelde Rusland en zei: “Er is geen rechtvaardiging voor het schenden van de soevereiniteit van Oekraïne en het doden van onschuldige burgers”. Lapid zei tegen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken dat “Israël overweegt helmen en keramische vesten naar Oekraïne te sturen, iets waar Kiev sinds het begin van de oorlog om heeft gevraagd”. Israël beschouwt de Russische stap als een “ernstige schending van de wereldorde“, precies waar de oorlog tussen de VS en Rusland in Oekraïne om draait. De “internationale orde” die Israël uitdraagt, wordt in de hand gehouden door de VS. Zij beschermt de wandaden van haar bondgenoten, voornamelijk die van Israël, wanneer die de Palestijnse rechten en de soevereiniteit van Libanon, Syrië, Irak en Iran schenden.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Israëlische ambassadeur in Moskou, Alexander Ben Zvi, ontboden en zijn ongenoegen geuit over de verklaring van minister van Buitenlandse Zaken Lapid. Door Rusland te bekritiseren toonde Israël zich solidair met de VS, maar heeft het de ontevredenheid van Rusland verdiend, wiens strijdkrachten in Syrië worden ingezet. Israël realiseerde zich dat van Moskou niet kon worden verwacht dat het het Israëlische standpunt zou aanvaarden zonder een boemerangeffect, zonder dat er haast werd gemaakt met het moment van terugbetaling. Dit verklaart waarom Rusland zijn eigendommen in Jeruzalem weer onder zijn hoede wil nemen.

