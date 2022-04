Een derde wereldoorlog wordt niet verwacht maar de VS willen de oorlog beëindigen met een overwinning

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Ongetwijfeld lijkt de strijd in Oekraïne tussen Rusland en het westen niet op een wereldoorlog, maar het is er niet ver van. De eerste en de tweede wereldoorlog, waaraan vele landen deelnamen, begonnen in Europa. Vandaag zijn de VS en tientallen Europese landen op allerlei manieren betrokken bij de aanhoudende oorlog in Oekraïne. Het Westen stuurt vliegtuigen en dodelijke wapens, speciale eenheden (Groot-Brittannië), verleent onbeperkte inlichtingensteun, en vecht via het Oekraïense leger. Alle betrokken partijen lopen op de rand van de afgrond tot op het punt waarop de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov en de Britse minister van Defensie Ben Wallace waarschuwden voor de Derde Wereldoorlog en het mogelijke gebruik van kernwapens. De uiteindelijke prijs die betaald moet worden, zal echter naar verwachting in de eerste plaats op Oekraïne vallen en vlak daarna op Europa.

De gevaarlijke, escalerende en oorlogszuchtige berichten over een mogelijke derde wereldoorlog of het gebruik van kernwapens worden met elkaar gedeeld zonder dat dit gevolgen heeft voor de voortdurende levering van wapens aan Oekraïne door de VS en het westen (voornamelijk het VK). Britse antitank lasergeleide Nlaws, Javelins en AT-4’s stromen Oekraïne binnen sinds bewezen is dat zij de opmars van de Russische pantsertroepen in de eerste weken van de oorlog doeltreffend met zware verliezen hebben afgeslagen. Oekraïne heeft ook Amerikaanse infrarode Stinger-luchtraketten en Britse MANPAD’s ontvangen die Russische straaljagers en helikopters hebben neergeschoten. Rusland heeft de VS een formele brief gestuurd met de waarschuwing dat de verzending van dodelijke wapens naar Oekraïne tot “onvoorspelbare gevolgen” zou kunnen leiden.

Niettemin toonde de Russische president Vladimir Poetin zich in staat zware verliezen te aanvaarden en wijzigde hij zijn aanvankelijke plan met meer haalbare doelstellingen om Donbas en het zuiden van Oekraïne onder controle te krijgen. Als Rusland erin slaagt zijn doelen te bereiken, zal Oekraïne geen uitgebreide toegang meer hebben tot de Azov en de Zwarte Zee, en als Donbas valt, zal het een derde van zijn grondgebied verliezen.

Tenzij er een significante directe interventie van de NAVO plaatsvindt, is het risico van een nucleaire oorlog dus nog steeds niet aanwezig. Het Westen is zich bewust van de raketcapaciteit van Rusland en van het feit dat het land het grootste arsenaal kernwapens bezit. Daarom loopt het Westen met Rusland op het randje, bestudeert het de krachten van de Russische strijdkrachten in Oekraïne, het soort wapens dat wordt gebruikt en voorziet het het Oekraïense leger van adequate wapens die de Russische overwinning zeer kostbaar maar onvermijdelijk maken.

Het Westen probeert Rusland er indirect van te overtuigen de oorlog te staken, zodat Oekraïne na het mislukken van de Russische eerste aanvalsfase de overwinning kan claimen en het Rusland in de propaganda en de mainstream media kan verslaan. De harde economische en financiële sancties van het Westen zijn niet bedoeld om de oorlog te stoppen of het verloop van de strijd te veranderen, maar om Rusland en Europa te verarmen, die beide zwaar te lijden hebben onder de gevolgen van de sancties waarvan er nog meer zullen volgen.

Moskou kreeg de controle over het strijdtoneel in Oekraïne terug na het eerste mislukte plan om Kyiv te onderwerpen met lichte gevechten en zo weinig mogelijk verliezen toe te brengen. Het Kremlin besefte (laat) dat het gebruik van Russisch prestige inefficiënt was en botste met een Oekraïens leger dat klaar was om te vechten en in elke zin van het woord afhankelijk was van het Westen (financieel, economisch, militair, voor veiligheid, inlichtingen, en voor de opvang van vluchtelingen). Veel Russische soldaten vielen voordat ze begrepen dat Oekraïne een keihard vijandig land is en de Russische soldaten niet met bloemen of een warm welkom welkom zal onthalen. Niettemin toonde Poetin ook zijn vastberadenheid om de strijd op zijn voorwaarden te beëindigen en zal hij niet stoppen voordat zijn doelen zijn bereikt, omdat hij begrijpt dat de uiteindelijke resultaten het belangrijkst zijn.Het verlies van de torpedobootjager Moskova is geen eenvoudige gebeurtenis, maar een schokkende. Het is ongetwijfeld het resultaat van een zorgvuldige samenwerking en voorbedachte rade van de westerse inlichtingendiensten, want Oekraïne beschikt niet over de creativiteit en de bereidheid om Rusland tot op dit confrontatieniveau uit te dagen. Het

