Es wird kein Dritter Weltkrieg erwartet, und die USA wollen den Krieg als Sieger beenden.

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von: CHH

Der Kampf in der Ukraine zwischen Russland und dem Westen gleicht sicherlich nicht einem Weltkrieg, aber er ist nicht weit davon entfernt. Der erste und der zweite Weltkrieg begannen in Europa, und viele Länder waren daran beteiligt. Heute sind Amerika und Dutzende von europäischen Ländern auf vielfältige Weise in den laufenden Krieg in der Ukraine verwickelt. Der Westen schickt Flugzeuge und tödliche Waffen, Spezialeinheiten (Großbritannien), bietet unbegrenzte nachrichtendienstliche Unterstützung und kämpft durch die ukrainische Armee. Alle Beteiligten bewegen sich am Rande des Abgrunds, so dass der russische Außenminister Sergej Lawrow und der britische Verteidigungsminister Ben Wallace vor einem Dritten Weltkrieg und dem möglichen Einsatz von Atomwaffen warnten. Der Preis, der letztlich zu zahlen ist, dürfte jedoch in erster Linie die Ukraine und erst in zweiter Linie Europa treffen.

Die gefährlichen, eskalierenden und kriegerischen Botschaften eines möglichen Dritten Weltkriegs oder des Einsatzes von Atomwaffen werden ausgetauscht, ohne die kontinuierlichen Waffenlieferungen der USA und des Westens (vor allem des Vereinigten Königreichs) an die Ukraine zu beeinträchtigen. Britische lasergelenkte Panzerabwehrgeschütze vom Typ Nlaws, Javelins und AT-4 werden in die Ukraine geliefert, da sie sich als effizient erwiesen haben und den russischen Panzertruppen in den ersten Kriegswochen schwere Verluste zufügten. Die Ukraine hat auch US-amerikanische Boden-Luft-Infrarot-Raketen vom Typ Stinger und britische MANPADs erhalten, die russische Jets und Hubschrauber abgeschossen haben. Russland hat in einem förmlichen Schreiben an die USA davor gewarnt, dass die Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine zu “unvorhersehbaren Konsequenzen” führen könnte.

Allerdings hat der russische Präsident Wladimir Putin gezeigt, dass er in der Lage ist, schwere Verluste hinzunehmen und änderte seinen ursprünglichen Plan, um die Kontrolle über den Donbas und den Süden der Ukraine zu erreichen. Wenn es Russland gelingt, seine Ziele zu erreichen, wird die Ukraine keinen erweiterten Zugang mehr zum Asowschen und zum Schwarzen Meer haben, und wenn Donbas fällt, wird sie ein Drittel ihres Landgebietes verlieren.

Daher ist das Risiko eines Atomkriegs nach wie vor außer Reichweite, es sei denn, es kommt zu einem bedeutenden direkten Eingreifen der NATO. Der Westen weiß um die russischen Raketenfähigkeiten und den Besitz des größten Atomwaffenarsenals. Aus diesem Grund geht der Westen mit Russland auf Tuchfühlung, untersucht die Kräfte der russischen Streitkräfte in der Ukraine, die Art der eingesetzten Waffen und versorgt die ukrainische Armee mit angemessenen Waffen, die einen russischen Sieg sehr kostspielig, aber unvermeidlich machen.

Der Westen versucht, Russland indirekt dazu zu bewegen, den Krieg zu beenden, damit die Ukraine nach dem Scheitern der ersten russischen Angriffsphase den Sieg für sich beanspruchen und Russland in der Propaganda und den Mainstream-Medien schlagen kann. Die harten Wirtschafts- und Finanzsanktionen des Westens zielen nicht darauf ab, den Krieg zu beenden oder den Verlauf der Schlacht zu ändern, sondern Russland und Europa zu verarmen, die beide erheblich unter den Folgen der Sanktionen leiden und denen noch Schlimmeres bevorsteht.

Moskau hat die Kontrolle über den Kriegsschauplatz in der Ukraine zurückgewonnen, nachdem der erste Plan, Kiew mit leichten Kämpfen und möglichst geringen Verlusten zu unterwerfen, gescheitert war. Der Kreml erkannte (zu spät), dass es ineffizient war, das russische Prestige auszunutzen, und stieß auf eine kampfbereite ukrainische Armee, die in jeder Hinsicht vom Westen abhängig war (finanziell, wirtschaftlich, militärisch, in Bezug auf Sicherheit, Nachrichtendienste und die Aufnahme von Flüchtlingen). Viele russische Soldaten sind gefallen, bevor sie begriffen haben, dass die Ukraine ein hartes, feindliches Land ist und die russischen Soldaten nicht mit Blumen oder einem herzlichen Empfang empfangen wird. Dennoch zeigte Putin auch seine Entschlossenheit, die Schlacht zu seinen Bedingungen zu beenden, und er wird nicht aufhören, bis er seine Ziele erreicht hat, denn er weiß, dass die Endergebnisse am wichtigsten sind.Der Verlust des Zerstörers Moskova ist kein einfaches, sondern ein durchschlagendes Ereignis. Er ist zweifellos das Ergebnis einer sorgfältigen Zusammenarbeit der westlichen Geheimdienste und eines Vorschlags, denn die Ukraine verfügt nicht über die Kreativität und den Willen, Russland bis zu diesem Grad der Konfrontation herauszufordern. Sicher ist auch, dass die Ukraine nicht sorgfältig über die Folgen dieses symbolischen Aktes nachgedacht hat und wie die (harte) Reaktion Russlands und seine Fähigkeit, Verluste hinzunehmen, aussehen würde. Die Zerstörung von Moskova wurde durch den Fall von

