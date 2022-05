De wereld kampt met voedselschaarste en inflatie om de troon van de VS te behouden

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Rusland heeft zijn gasleveranties aan Finland stopgezet omdat dit land weigerde in roebels te betalen, in tegenstelling tot meer dan de helft van de 54 landen die overgingen op betaling van hun gasleveranties met de Russische munteenheid, de meeste ervan op het Europese continent, plus Japan, allemaal bondgenoten van de VS. De energie- en voedselprijzen over het hele continent stijgen, hetgeen landen over de hele wereld begin te treffen als gevolg van de westerse sancties die Moskou werden opgelegd en die een boemerangeffect teweegbrachten, waardoor het Westen, vooral Europa, werd getroffen. De VS beweren dat de stijging van de voedsel- en energieprijzen te wijten is aan de oorlog die Rusland tegen Oekraïne voert, terwijl de VS-sancties tegen Rusland en zijn transport- en betalingsmiddelenontvangst op het tegendeel wijzen.

Rusland – niet Oekraïne – wordt beschouwd als de belangrijkste bron van tarwe in de wereld, goed voor ongeveer 24 procent van de behoeften en consumptie van de wereldbevolking. Canada (12,44 procent) komt op de tweede plaats, de VS (12,24 procent) op de derde, Frankrijk (10,30 procent) op de vierde, en Oekraïne (8,9 procent) op de vijfde.

De wereld is niet afhankelijk van Oekraïense tarwe. De oorlog in Oekraïne heeft een reeds bestaand probleemvergroot, waarbij veel landen niet in staat zullen zijn de voedselvoorraden taan te vullen, zelfs als Oekraïne zijn exporten hervat.

De Oekraïense tarweproductie vindt plaats op het gehele Oekraïense grondgebied. Hoewel het grootste deel van de productie in het oosten van het land gebeurt, dat blootgesteld is aan een Russische militaire operatie, heeft de logistieke aanvoerlijn te lijden gehad onder het vervoer van NAVO-wapens over de spoorlijnen die Rusland als doelwit had. Deze logistieke bevoorradingsroutes zullen opnieuw moeten worden aangelegd wanneer de oorlog is afgelopen. Oekraïne omzeilt de zeeblokkade en is met Litouwen, Letland en Polen overeengekomen zijn tarwe uit te voeren en tegen een hoge prijs te verkopen als gevolg van de wereldwijd stijgende prijzen. Rusland zegt dat er 75 schepen van 17 landen voor anker liggen in de haven van Odessa, die tarwe kunnen exporteren. Het Oekraïense leger heeft echter mijnen gelegd in de Zwarte Zee, waardoor de scheepvaart gevaarlijk en onmogelijk is geworden.

De belangrijkste oorzaak van de tarwecrisis is dat de VS sancties hebben afgekondigd tegen de Russische energievoorziening, waardoor de transportprijs is gestegen, en zeven Russische rederijen en 69 andere schepen zijn gestraft. Alle zijn opgenomen in de lijst van verboden bezit, met inbegrip van het staatsbedrijf “Sovcom Float”, de grootste scheepvaartmaatschappij in Rusland, en “United Shipbuilding”, de grootste en wereldwijd actievescheepsbouwer.

De westerse sancties hebben directe gevolgen op de prijsvorming in 2022-2023 voor alle vervoerde goederen, waaronder gewassen, vooral omdat er geen aanwijzingen zijn dat deze sancties tegen Rusland zullen worden opgeheven, zelfs als de militaire operaties in Oekraïne worden beëindigd.De aanvoer van tarwe en maïs uit Oekraïne hangt niet af van het voortbestaan of het einde van de oorlog. In feite komt 70 procent van de dieselbrandstof en de kunstmest (Rusland is de grootste exporteur van kunstmest) die de boeren nodig hebben uit Rusland. Bovendien

