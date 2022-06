Dommages subis par l’UE et les USA après 100 jours de guerre en Ukraine (1)

Par Elijah J. Magnier:

Traduction : Daniel G.

Cent jours de guerre en Ukraine se sont écoulés depuis le début des hostilités le 24 février 2022. L’Occident – dirigé et piloté par les USA – a planifié, soutenu et financé une guerre contre la Russie en sol ukrainien. Le président Vladimir Poutine ne semble pas pressé de mettre fin à la guerre rapidement. Les parties russe et ukrainienne sont réticentes à révéler la vérité sur leurs pertes respectives. Mais une chose est sûre : des dizaines de milliards de dollars et des armes de pointe affluent en Ukraine.

Les renseignements de sécurité et l’approvisionnement militaire de l’OTAN n’ont toutefois pas empêché l’Ukraine de perdre 125 000 kilomètres carrés (environ 20 %) de son territoire au profit de la Russie. Dans cette guerre, chaque pays est touché et paie un lourd tribut d’une manière ou d’une autre, attribuable à la hausse des prix de l’énergie et à l’état de panique lié à la sécurité alimentaire. La guerre se terminera-t-elle bientôt et quels sont les dommages importants subis par l’Occident?

Moscou semble déterminé à atteindre ses objectifs et peut-être même à maintenir la tension et l’instabilité en Ukraine. Les USA et l’OTAN croyaient que l’Ukraine serait l’arène parfaite pour donner une leçon à la Russie afin qu’à l’avenir, aucun pays ne remette en cause l’hégémonie américaine. Sauf que les USA et leurs alliés n’ont pas prévu le bénéfice que la Russie pouvait tirer de cette guerre en se concentrant sur leurs sanctions sans précédent (tout en étant conscients que les sanctions font mal à la population et n’arrêtent jamais une guerre). Résultat : des milliards de dollars se retrouvent dans les coffres du Kremlin, gracieuseté des pays européens qui sont les principaux bailleurs de fonds de la guerre des deux côtés. L’Europe paie trois fois le prix de l’énergie russe et la Russie a reçu 96 milliards de dollars au cours des quatre premiers mois de 2022, soit le triple du montant obtenu pendant la même période en 2021. Les sanctions imposées à la Russie font très mal aux pays européens.

