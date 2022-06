Que va chercher Israël en frappant l’Iran et ses alliés?

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

L’assassinat du colonel iranien des Gardiens de la Révolution, Sayyad Khodaye, ne constitue pas un fait nouveau ni une violation exceptionnelle des règles d’engagement existantes entre l’Iran et Israël. Il s’agit plutôt d’un acte naturel et prévisible en raison du conflit qui subsiste entre les deux parties, bien établi depuis 1979, lorsque la Révolution islamique a pris le pouvoir en Iran et qu’une guerre ouverte a englouti l’Iran, Israël, la Palestine, le Liban, la Syrie, l’Irak et le Yémen. Il ne serait donc pas étonnant que l’échange de coups se poursuive indéfiniment.

Le colonel Khodaye n’avait aucune responsabilité en Syrie, mais il faisait partie d’une équipe importante d’officiers qui soutiennent les Palestiniens dans leur lutte pour récupérer leurs territoires occupés. Israël tolère mal les Iraniens ou les Libanais qui font partager leurs connaissances de la guerre, des technologies perfectionnées et des nouvelles armes pour imposer la dissuasion à Israël. Les dirigeants israéliens se sentent menacés par le fait que leurs adversaires peuvent désormais riposter et faire mal à Israël avec des armes sophistiquées.

Pour faire face aux F-16 israéliens, les ennemis d’Israël n’utilisent plus le Simonov PTRS-41, un fusil semi-automatique datant de la Seconde Guerre mondiale. L’Iran a fourni à ses alliés des drones armés qui surveillent l’espace aérien à l’intérieur de la Palestine sans que l’armée israélienne arrive à les abattre. L’Iran a livré des dizaines de systèmes antiaériens BAVAR-373 en Syrie et au Liban pour se préparer en vue d’une bataille importante si elle devait se produire. L’Iran a également établi des usines pour fabriquer des missiles de précision au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen ainsi que des drones suicide armés. Par conséquent, la question du transfert d’équipements de l’Iran à ses alliés de l’Axe de la Résistance a été écartée par le recours à des systèmes perfectionnés, qui comprend la modernisation des missiles existants pour en augmenter la précision.Ce sont des raisons suffisantes pour se rendre compte qu’Israël ne peut plus oser s’imaginer que toute confrontation avec ses ennemis sera sans dommage et sans douleur. Les manœuvres

