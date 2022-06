Russland macht in Syrien kurzen Prozess mit Israel, und der Iran sendet eine Botschaft an Israel

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Israel hat den Flughafen Damaskus außer Betrieb gesetzt, nachdem es sieben Jahre lang gezielt Punkte innerhalb und in der Umgebung des Flughafens angegriffen hatte, in denen sich fortschrittliche iranische Waffenlager mit Flugabwehrraketen, präzisionsgelenkten Boden-Boden-Raketen und modernen iranischen Multitasking-Drohnen befinden. Die neue Entwicklung führte allerdings zu einer Drohung des Irans, der über Russland verlauten ließ, dass auf jeden israelischen Angriff auf seine Stellungen in Syrien eine direkte Antwort gegen Israel folgen würde. Daher rief Russland den israelischen Botschafter zu sich, um ihm mitzuteilen, dass der Angriff auf den Flughafen von Damaskus alle roten Linien verletze und dass es den Fall vor den Sicherheitsrat bringen werde, um Israels Verletzung des Völkerrechts zu verurteilen.

Vor einigen Jahren hat Russland der Regierung von Damaskus zugesagt, dass der Hauptflughafen von Damaskus nicht von Israel angegriffen werden würde. Dies geschah jedoch nicht, und Israel setzte seine Angriffe fort, ohne die Start- und Landebahnen und den zivilen und militärischen Flugverkehr zu unterbrechen, der seit 1970 und sogar während des Krieges nicht mehr aufgehört hat. In den letzten Wochen ist Tel Aviv jedoch zu weit gegangen und hat die Nord- und Südbahn mehrmals getroffen, um den Flughafen völlig unbrauchbar zu machen. Damaskus gab offiziell bekannt, dass sein Flughafen schwer beschädigt wurde und nicht mehr funktioniert.

Eine Quelle in Damaskus bestätigte jedoch, dass spezielle Materialien eingesetzt wurden, um den Flughafen in weniger als zwei Wochen wieder in Betrieb zu nehmen, mit der klaren neuen russischen Zusage, dass jeder Angriff auf den Flughafen mit einer ähnlichen Antwort und der direkten Bombardierung Israels beantwortet werden würde.

Moskau hat den Fall der israelischen Aggression auf eine neue Ebene gehoben, indem es seine Absicht bekundete, dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einen Resolutionsentwurf vorzulegen, in dem der Angriff auf den Flughafen von Damaskus verurteilt wird. Selbst wenn die USA ihr Veto einlegen sollten, zeigt der russische Schritt, dass Moskau den Zeitpunkt für gekommen hält, Israel zu warnen, damit es seine Beharrlichkeit aufgibt, zumal es im Ukraine-Krieg eine antirussische Position eingenommen hat.

Letzte Woche hat der stellvertretende russische Außenminister Michail Bogdanow den israelischen Botschafter in Moskau, Ben Zvi, vorgeladen und um Klärung gebeten, indem er sagte, dass er mit den Rechtfertigungen nicht zufrieden sei und auf zusätzliche Klarstellungen warte. Dies deutet auf eine Veränderung der Beziehungen hin, die sich nicht mehr nur auf die russischen und israelischen Militäroffiziere beschränkt, die sich in Syrien gegenseitig koordinieren. Stattdessen wurde die Regelung der Beziehungen zwischen Russland und Israel auf die höchste politische Ebene verlagert, auf die Ebene der führenden Politiker und die Spitze der Pyramide.

Es ist zweifellos eine bemerkenswerte und beispiellose Position, die Russland einnimmt, um Israel zu verurteilen, nachdem es ihm hunderte Male verziehen hatte, selbst als einer der israelischen Angriffe den Absturz eines russischen Flugzeugs mit 15 russischen Offizieren an Bord im September 2018 verursachte.Russland sagt den Israelis, dass ihr Angriff auf den Flughafen von Damaskus die Stabilität untergräbt und die Souveränität Syriens verletzt. Deshalb wird Moskau verlangen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, weil dadurch die humanitäre Hilfe für Syrien verhindert wird. Dies ist ein (verspäteter) Weckruf, denn Israel hat nach eigenen Angaben Syrien in den letzten Jahren bereits mehr als 1.500 Mal bombardiert. Die meisten dieser Angriffe fanden während

