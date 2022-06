Das Atomabkommen auf dem Verhandlungsweg: Was ist als nächstes zu erwarten?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Der Besuch des europäischen Außenpolitikers Josep Borrell in der vergangenen Woche in Teheran hat zu keinem Durchbruch bei den festgefahrenen Atomgesprächen geführt. Er ebnete jedoch den Weg für die Wiederaufnahme der indirekten Gespräche zwischen den USA und dem Iran in Katar, die für Dienstagnachmittag oder spätestens Mittwoch in Katar erwartet werden.

Die zunehmenden Spannungen der letzten Wochen aufgrund des langen Stillstands und des Austauschs negativer Botschaften zwischen Iran und den USA wurden durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) ausgelöst: Die Untätigkeit des Westens und die iranischen Gegenmaßnahmen waren in den letzten Wochen vorherrschend. Rafael Grossi, der Direktor der IAEO, erklärte, der Iran sei dafür verantwortlich, dass er keine zufriedenstellenden Antworten im Zusammenhang mit dem Uran gegeben habe, das an drei nicht deklarierten Standorten entdeckt worden sei, an denen Teheran vermutlich nukleare Arbeiten durchführt. Der Iran wies diese Anschuldigung zurück und rechtfertigte sich bereits vor mehr als 11 Jahren in derselben Angelegenheit und beschuldigte die IAEO, irreführende und “sabotageorientierte” Informationen des israelischen Geheimdienstes zu sammeln.

Der Iran reagierte daraufhin mit der Abschaltung von 27 Kameras (40 Kameras funktionieren noch), die mit den IAEO-Satelliten verbunden sind, und erhöhte als Reaktion auf den Bericht den Grad der fortgeschrittenen Anreicherung in seinen Kernreaktoren. Der Iran glaubt, dass die USA darauf abzielen, den Iran unter Druck zu setzen, damit er an den Verhandlungstisch zurückkehrt, und ihre Forderungen nach Garantien für den Iran, dass die USA in Zukunft keine neuen Sanktionen verhängen werden, abzuschwächen. Der Iran verlangt von den USA auch eine Garantie, dass das Atomabkommen nicht aufgegeben wird, solange Biden an der Macht ist, sowie die Streichung der Revolutionsgarden von der Liste der Sanktionen. Der Iran besteht darauf, die Organisation Khatam al-An’biya von der US-Sanktionsliste zu streichen, da die Organisation in den iranischen Institutionen eine finanzielle Funktion ausübt.

Man kann nicht sagen, dass das Vertrauen zwischen dem Iran und der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) und Europa erschüttert wurde. Im Gegenteil, es ist nicht vorhanden. Der Iran hat sein Engagement und seine Transparenz gegenüber der Internationalen Atomenergie-Organisation beibehalten, weil sie auch bei den Vereinten Nationen eine wichtige Position einnimmt. Während der Regierungszeit von Präsident Hassan Rouhani glaubte der Iran, dass Europa ein anderer und zuverlässigerer Akteur sei als die USA. Die optimistische Sicht auf Europa wurde hauptsächlich von Rouhanis Außenminister Jawad Zarif vertreten. Es stellte sich heraus, dass er sich geirrt hatte, da Europa in den Jahren nach der Ablehnung des Abkommens durch Präsident Donald Trump weiterhin die Rolle des Mittlers spielte, ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen.Die Erfahrungen des Jahres 2018, als Trump einseitig aus dem Atomabkommen ausstieg,

