Seit dem Zweiten Weltkrieg, als Washington seine Gewinne einfuhr und sich als Retter Europas vor den deutschen Nazis präsentierte, wurden weltweit mehr als 750 US-Militärstützpunkte eingerichtet. Die Verluste der USA beliefen sich auf etwa 416.800 Tote. Dazu gehören die Gefallenen, die an ihren Verwundungen starben oder tot aufgefunden wurden, die Vermissten und diejenigen, die in Konzentrationslagern starben. Im Gegensatz dazu verlor Moskau 24 Millionen Menschen. Der Sieg der USA hatte jedoch über Jahrzehnte hinweg einen hohen Preis zur Folge. Europa zahlte den USA Hunderte von Milliarden Dollar an Entschädigung in bar und hat die Rechnung erst vor wenigen Jahren beglichen. Aber der alte Kontinent zahlt noch einen anderen Preis: einen sanften Kolonialismus, der von der US-Politik aufgezwungen wird, und Muskeln, die durch Hunderte von Militärstützpunkten in Europa und in zahlreichen Ländern der Welt gespannt werden. Das scheint nicht auszureichen, um die Welt unter der Fuchtel der USA zu halten.

Europa hat in der Tat seine Entscheidungsfreiheit verloren, wie die Unfähigkeit der europäischen Staats- und Regierungschefs zeigt, bei den Sanktionen gegen die russischen Energielieferungen an den Kontinent Entscheidungen zu treffen, die ihren Interessen entsprechen. Alle westlichen Sanktionen gegen Russland schaden der europäischen Bevölkerung und der Wirtschaft, nur um dem Willen der USA nachzukommen, Russland zu bekämpfen.

Dies war bereits 2018 mit dem Atomabkommen zwischen Iran und den USA geschehen, als europäische Unternehmen den Iran verließen und den Preis für die Verletzung ihrer Verträge aufgrund der von Präsident Donald Trump beschlossenen einseitigen US-Sanktionen zahlten, die europäischen Unternehmen schadeten. Dutzende europäischer Unternehmen waren gezwungen, den Iran zu verlassen, weil sie befürchteten, von den US-Sanktionen getroffen zu werden, die Handelsgeschäfte und die Energieausbeutung in iranischen Öl- und Gasfeldern verboten.

Infolge der Verknappung des Energieflusses nach Europa aufgrund der Sanktionen gegen Russland hat Frankreich angekündigt, mit Kohle betriebene Kraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen. Das ist ein Rückschritt in die Zeit, als saubere Energie nicht verfügbar war. Auch Deutschland hat diese Entscheidung getroffen, weil es befürchtet, dass Russland seine Gaslieferungen einstellt, nachdem Europa Moskau einen sanften und wirtschaftlichen Krieg erklärt hat.

Mit ihrem politisch-wirtschaftlichen Druckmittel und ihrer militärischen Vormachtstellung, die sie durch die Ausdehnung ihrer Stützpunkte auf der ganzen Welt ausüben, bringen die USA Europa dazu, selbstmörderische Entscheidungen zu treffen. Der US-Handelsmarkt ist für viele Länder unverzichtbar, und sein Finanzsystem (SWIFT) zwingt die meisten Länder, sich seinen Regeln zu unterwerfen oder vom Weltmarktaustausch ausgeschlossen zu werden. Darüber hinaus sind die US-Militärbasen ein robustes Instrument und ein Beweis für die universelle Hegemonie, die es Washington ermöglicht, weltweit zu intervenieren.Die USA haben in diesen Jahrzehnten im westlichen Pazifik, im Südchinesischen Meer, in der Straße von Taiwan, im Nahen Osten und in Europa Übungen und Manöver mit mehreren Einsätzen durchgeführt, um für Kriege gerüstet zu sein und die Kontrolle über ihre Einflussgebiete zu behalten. Außerdem verhindern die US-Stützpunkte, dass eine Großmacht (Russland) oder andere aufstrebende Nationen (China) die nationale Sicherheit der USA kontrollieren oder mit ihr konkurrieren können. Die über die ganze Welt verstreuten US-Stützpunkte sollen den Verbündeten auch die Gewissheit geben, dass die USA in der Lage sind, sie im Bedarfsfall zu schützen. Im Falle der Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabiens haben sie dies jedoch nicht getan, als beide Länder von den jemenitischen Houthis

