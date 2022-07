Een mooie toekomst voor China, een sombere voor Europa, waar naar alle waarschijnlijkheid meer leiders zullen vallen

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

De strijd tussen Rusland en het Westen op het Europese continent is intenser geworden nu de gevechten op Oekraïense bodem voortduren. Moskou vermindert voor de tweede keer in één maand de gasstroom naar Duitsland, dat zwaar te lijden heeft onder zijn sancties. Vanaf deze week zal Rusland, om redenen van onderhoud, naar verwachting slechts 20 procent, of 33 miljoen kubieke meter, van de 65 miljoen kubieke meter gas aan Duitsland leveren. Bovendien wordt verwacht dat de Russische turbine die in Canada in onderhoud was en naar Duitsland werd teruggestuurd, in augustus zal aankomen, wat betekent dat ook volgende maand een verdere vermindering van de gasstroom wordt verwacht. De Europese problemen duren echter voort met de opgang van Hongarije, dat zich verzet tegen de sancties tegen Rusland. De Hongaarse premier Victor Orbán erkent dat er een multipolaire wereld is ontstaan, dat Oekraïne de oorlog aan het verliezen is en dat de VS zich vergist hebben in al hun berekeningen over verliezen die in de eerste plaats het Westen treffen, en niet Rusland.

Premier Orbán benadrukte dat ons, als Europese Unie, “is verteld (door de VS) dat Oekraïne de oorlog zou winnen als alle NAVO-landen wapens naar het land zouden sturen. Ons werd verteld dat sancties tegen Rusland het land zouden verzwakken en het leiderschap zouden treffen en dat Europa en het Westen de economische sancties zouden omzeilen die hen (de Russen) meer zouden schaden dan ons en dat de wereld achter ons zou staan omdat we gelijk hebben. Wat gebeurde er in werkelijkheid? De NAVO neemt deel aan de oorlog met speciale strijdkrachten. Zij stuurt wapens, maar de Oekraïners verliezen de strijd tegen Rusland, en de sancties hebben het Russische leiderschap niet veranderd. Europa bevindt zich in een ernstige economische en politieke crisis waar regeringen zijn beginnen vallen (Italië en Groot-Brittannië), en de herfst is nog niet aangebroken. Door het ernstige tekort aan gas, ontstaat binnenlandse onrust in heel Europa waar de economische omstandigheden verslechteren, en er worden nog hogere prijzen voor energie en andere goederen verwacht bij het begin van de herfst. En tenslotte, de wereld staat niet achter ons (het Westen). De VS heeft het vermogen verloren om landen achter zich te krijgen. China, India, Brazilië, Zuid-Afrika, de Arabische landen en de meeste Afrikaanse landen willen niet deelnemen aan deze oorlog. Een multipolair systeem is geboren en smeekt om een nieuwe strategie. Wij (in Europa) moeten ons niet richten op het winnen van de strijd, maar op het doen van een goed vredesaanbod (aan Rusland en Oekraïne).”

De Hongaarse premier, lid van de EU en de NAVO, vervolgde: “Het Westen moet niet tussen Rusland en Oekraïne staan, want de oorlog zal niet ophouden als Rusland geen garanties krijgt (voor zijn nationale veiligheid dat Kiev geen lid van de NAVO wordt). Na de Tweede Wereldoorlog bevindt Europa zich opnieuw in een situatie waarin het niet het laatste woord heeft over de belangrijkste veiligheidskwesties, omdat het laatste woord aan de Amerikanen en de Russen toebehoort.”

“Dus, waar staan we vandaag? Rusland verkoopt de kleinste hoeveelheid gas en olie, maar zijn inkomsten zijn gestegen. Moskou sluist zijn productie en energieverkoop door naar China tegen prijzen die lager liggen dan de prijzen op de internationale markten. De inkomsten van de Amerikaanse energiebedrijven, zoals Exxon Mobil, zijn verdubbeld en die van Chevron verviervoudigd, terwijl Europa zijn energie drie keer zo duur betaalt en met een recessie wordt bedreigd. Wij denken dat de problemen van alle Westerse landen tegen 2030 zullen verveelvoudigen,” bevestigde premier Orbán.Een hoge ambtenaar in West-Europa beschrijft de realiteit van de situatie op het oude continent. Hij laat zien hoe Europa in de val van de VS trapte die

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...