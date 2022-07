Un futuro brillante para China, uno sombrío para Europa, donde se espera que caigan más líderes

Escrito por – Elijah J. Magnier:

La batalla entre Rusia y Occidente en el continente europeo se ha intensificado mientras continúan los combates en suelo ucraniano. Moscú reduce por segunda vez en un mes el flujo de gas a Alemania, que está sufriendo mucho el peso de sus sanciones. A partir de esta semana, se espera que Rusia entregue sólo el 20%, es decir, 33 millones de metros cúbicos, de los 65 millones de metros cúbicos de gas a Alemania por motivos de mantenimiento. Además, se espera que la turbina rusa que estaba en mantenimiento en Canadá y fue enviada de vuelta a Alemania llegue en agosto, lo que significa que también se espera una nueva reducción del flujo de gas el próximo mes. Sin embargo, los problemas europeos continúan con la aparición de Hungría, que se opone a las sanciones contra Rusia. El primer ministro húngaro, Victor Orbán, reconoce que ha nacido un mundo multipolar, que Ucrania está perdiendo la guerra y que Estados Unidos se equivocó en todos sus cálculos sobre las pérdidas que sufre Occidente en primer lugar, y no Rusia.

El Primer Ministro Orbán destacó que, como Unión Europea, “nos dijeron (los Estados Unidos) que Ucrania ganaría la guerra si todos los países de la OTAN le enviaban armas. Nos dijeron que las sanciones contra Rusia la debilitarían y golpearían al liderazgo y que Europa y Occidente evitarían las sanciones económicas que les perjudicarían (a los rusos) más que a nosotros y que el mundo estaría con nosotros porque tenemos razón. ¿Qué pasó en la realidad? La OTAN participa en la guerra con fuerzas especiales. Envía armas, pero los ucranianos están perdiendo la batalla contra Rusia, y las sanciones no han cambiado el liderazgo de Rusia. Europa está en una grave crisis económica y política donde los gobiernos han comenzado a fallar (Italia y Gran Bretaña), y el otoño no ha llegado todavía (debido a la grave escasez de gas, los disturbios internos en toda Europa donde las condiciones económicas se están deteriorando, y los altos precios de la energía y otros bienes se espera con el inicio del otoño). Por último, el mundo no está con nosotros (Occidente). Estados Unidos ha perdido la capacidad de alinear a los países detrás de él. China, India, Brasil, Sudáfrica, los países árabes y la mayoría de los países africanos no quieren participar en esta guerra. Ha nacido un sistema multipolar que pide una nueva estrategia. Nosotros (en Europa) no debemos centrarnos en ganar la batalla, sino en hacer una buena oferta de paz (a Rusia y Ucrania)”.Hungría, miembro de la UE y de la OTAN, Primer Ministro continuó: “Occidente no debe estar con Ucrania, sino entre Rusia y Ucrania, porque la guerra no se detendrá sin que Rusia obtenga garantías (para su seguridad nacional de que Kiev no se convertirá en miembro de la OTAN). Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se encuentra de nuevo en una situación en la

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...