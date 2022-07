Um futuro brilhante para a China, um sombrio para a Europa, onde se espera que mais líderes caiam

Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

A batalha entre a Rússia e o Ocidente no continente europeu se intensifica à medida que os combates continuam em solo ucraniano. Moscou reduz o fluxo de gás para a Alemanha pela segunda vez em um mês, que sofre muito com o peso de suas sanções. A partir desta semana, espera-se que a Rússia forneça apenas 20%, ou 33 milhões de metros cúbicos, de 65 milhões de metros cúbicos de gás para a Alemanha para fins de manutenção. Além disso, a turbina russa que estava em manutenção no Canadá e foi enviada de volta para a Alemanha deve chegar em agosto, o que significa que uma nova redução no fluxo de gás também é esperada no próximo mês. Entretanto, os problemas europeus continuam com a Hungria, opondo-se agora às sanções contra a Rússia. O Primeiro Ministro húngaro Victor Orbán reconhece que nasceu um mundo multipolar, que a Ucrânia está perdendo a guerra e que os EUA erraram em todos os seus cálculos sobre as perdas que afligem o Ocidente em primeiro lugar, em vez da Rússia.

O Primeiro Ministro Orbán destacou que, como União Europeia, “nos foi dito (pelos EUA) que a Ucrânia ganharia a guerra se todos os países da OTAN lhe enviassem armas”. Foi-nos dito que as sanções contra a Rússia a enfraqueceriam e atingiriam a liderança e que a Europa e o Ocidente contornariam as sanções econômicas que prejudicassem (os russos) mais do que nos prejudicariam e que o mundo estaria conosco porque temos razão”. O que aconteceu na realidade? A OTAN participa da guerra com forças especiais. Envia armas – mas os ucranianos estão perdendo a batalha contra a Rússia, e as sanções não alteraram a administração da Rússia. A Europa está em grave crise econômica e política onde os governos começaram a fracassar (Itália e Grã-Bretanha), e o outono ainda não chegou (devido à grave escassez de gás, agitação interna em toda a Europa onde as condições econômicas estão se deteriorando, e os altos preços da energia e de outros bens são esperados com o início do outono). Finalmente, o mundo não está conosco (o Ocidente). Os EUA perderam a capacidade de alinhar os países atrás de si. A China, Índia, Brasil, África do Sul, países árabes e a maioria dos países africanos não querem participar desta guerra. Nasceu um sistema multipolar e implora por uma nova estratégia. Nós (na Europa) não devemos nos concentrar em vencer a batalha, mas em fazer uma boa oferta de paz (para a Rússia e a Ucrânia)”.

A Hungria, membro da UE e da OTAN, continuou o Primeiro Ministro: “O Ocidente não deve apoiar a Ucrânia, mas entre a Rússia e a Ucrânia porque a guerra não vai parar sem que a Rússia obtenha garantias (para sua segurança nacional de que Kiev não se tornará um membro da OTAN). Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa se encontra novamente em uma situação em que não tem a última palavra sobre as questões de segurança mais importantes pois esta pertence aos americanos e aos russos”.

“Então, em que ponto estamos hoje? A Rússia vende a menor quantidade de gás e petróleo, mas suas receitas têm aumentado. Moscou transfere sua produção e vendas de energia para a China a preços mais baixos do que os preços dos mercados internacionais. As receitas das empresas americanas de energia, como a Exxon Mobil, duplicaram e a Chevron quadruplicou, enquanto a Europa paga o triplo do preço de sua energia e enfrenta o espectro da recessão. Acreditamos que os problemas de todos os países ocidentais se multiplicarão até 2030”, confirmou Orbán.

Um alto funcionário na Europa Ocidental descreve a realidade da situação no velho continente. Mostra como a Europa caiu na armadilha americana que gritou “vitória” quando a Rússia estava avançando na Ucrânia. Os EUA arrastaram os líderes da UE para ” destruir a Rússia”, aleijar sua economia e enterrar suas ambições para sempre. “As sanções não vão mudar o jogo e os ucranianos não sairão vitoriosos. Estamos em um carro com pneus furados”. […] Quanto mais armas o Ocidente fornece, por mais tempo a guerra se arrasta. Temos que negociar a paz”, disse Orbán.

A guerra ucraniana vai minar a unidade e a solidariedade da Europa. A UE será incapaz de suportar os resultados de suas sanções e todas as decisões anti-russas, que decorrem do apoio incondicional da Europa (e dos efeitos prejudiciais inesperados) à política dos EUA. O Primeiro Ministro húngaro afirma que “a Comunidade Europeia pede a todos os países da UE e seus residentes que reduzam o uso de gás em 15%”. A Europa tem poder militar, finanças e indústria fortes, mas não tem a energia necessária. O que ela pode fazer sem energia? A economia e a indústria estão em colapso devido às sanções europeias”.

Quando as fontes de energia da Rússia são transferidas da Europa para a China – que também recebe petróleo do Irã a preços baixos – a China se torna um dos países industrializados mais poderosos do mundo. Pequim tem capacidades militares tradicionais e nucleares, possui a melhor indústria do mundo, e as capacidades energéticas dos maiores países produtores são derramadas sobre ela. Então por que o mundo recorreria a uma Europa fraca e em colapso – sem unidade política e acusada de ser um vassalo dos EUA – se a China oferece a indústria alternativa a preços baixos e de alta qualidade e aceita o câmbio comercial nas moedas locais reduzindo a dependência do dólar americano?

