Eine glänzende Zukunft für China, eine düstere für Europa, wo der Sturz weiterer führender Politiker erwartet wird

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Der Kampf zwischen Russland und dem Westen auf dem europäischen Kontinent hat sich mit der Fortsetzung der Kämpfe in der Ukraine verschärft. Moskau drosselt zum zweiten Mal innerhalb eines Monats die Gaslieferungen nach Deutschland, das stark unter seinen Sanktionen leidet. Ab dieser Woche wird Russland voraussichtlich nur noch 20 Prozent oder 33 Millionen Kubikmeter von insgesamt 65 Millionen Kubikmetern Gas aus Wartungsgründen nach Deutschland liefern. Außerdem wird erwartet, dass die russische Turbine, die in Kanada gewartet und nach Deutschland zurückgeschickt wurde, erst im August eintrifft, was bedeutet, dass auch im nächsten Monat mit einer weiteren Verringerung des Gasflusses zu rechnen ist. Die europäischen Probleme gehen jedoch mit dem Auftreten Ungarns weiter, das sich gegen die Sanktionen gegen Russland stellt. Der ungarische Ministerpräsident Victor Orbán räumt ein, dass eine multipolare Welt entstanden ist, dass die Ukraine den Krieg verliert und dass die USA bei all ihren Berechnungen bezüglich der Verluste, die in erster Linie den Westen und nicht Russland treffen, falsch lagen.

Ministerpräsident Orbán betonte, dass uns als Europäische Union “von den USA gesagt wurde, dass die Ukraine den Krieg gewinnen würde, wenn alle NATO-Länder Waffen schicken würden. Uns wurde gesagt, dass Sanktionen gegen Russland das Land schwächen und die Führung treffen würden und dass Europa und der Westen die Wirtschaftssanktionen umgehen werden, die ihnen (den Russen) mehr schaden würden als uns, und dass die Welt uns beistehen würde, weil wir Recht haben. Was ist in Wirklichkeit passiert? Die NATO beteiligt sich mit Spezialkräften an dem Krieg. Sie schickt Waffen – aber die Ukrainer verlieren den Kampf gegen Russland, und die Sanktionen haben die russische Führung nicht verändert. Europa befindet sich in einer schweren wirtschaftlichen und politischen Krise, in der Regierungen zu scheitern begonnen haben (Italien und Großbritannien), und der Herbst ist noch nicht gekommen (aufgrund der schweren Gasverknappung, der inneren Unruhen in ganz Europa, dere wirtschaftlichen Bedingungen sich verschlechtern, und der hohen Preise für Energie und andere Güter, die mit Beginn des Herbstes erwartet werden). Schließlich ist die Welt nicht mit uns (dem Westen). Die USA haben die Fähigkeit verloren, Länder hinter sich zu versammeln. China, Indien, Brasilien, Südafrika, die arabischen Länder und die meisten afrikanischen Länder wollen sich nicht an diesem Krieg beteiligen. Es ist ein multipolares System entstanden, das nach einer neuen Strategie verlangt. Wir (in Europa) sollten uns nicht darauf konzentrieren, die Schlacht zu gewinnen, sondern ein gutes Friedensangebot (an Russland und die Ukraine) zu machen.“

Der ungarische Ministerpräsident, ein EU- und NATO-Mitglied, fuhr fort: “Der Westen sollte nicht auf der Seite der Ukraine stehen, sondern zwischen Russland und der Ukraine, denn der Krieg wird nicht aufhören, ohne dass Russland Garantien (für seine nationale Sicherheit, dass Kiew kein NATO-Mitglied wird) erhält. Nach dem Zweiten Weltkrieg befindet sich Europa wieder in einer Situation, in der es in den wichtigsten Sicherheitsfragen nicht das letzte Wort hat, weil das letzte Wort den Amerikanern und den Russen gehört.”

