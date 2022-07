Warum sollte Russland seinen Gegner unterstützen und die Ausfuhr von ukrainischem Getreide zulassen?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Es ist nicht bekannt, ob das Exportabkommen über Getreide und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse zwischen Russland und der Ukraine, dass die Türkei im Juli unterstützt hat, Bestand haben wird. Was sind die Gründe für sein mögliches Scheitern, seine Aussetzung oder seine Verzögerung? Wird das ukrainische Getreide eine Hungersnot in der Welt verhindern und die internationale Ernährungssicherheit verbessern?

Die USA befinden sich in einer wirtschaftlichen Rezession, auch wenn US-Präsident Joe Biden versucht, diese Realität zu leugnen, um der breiten Kritik zu entgehen, die ihn verfolgt. Die Finanzkrise in den USA wird sich zweifellos erheblich auf die anstehenden Zwischenwahlen zum Kongress im kommenden Herbst auswirken, die eine wesentliche Rolle dabei spielen werden, wer das Land bei den nächsten Präsidentschaftswahlen kontrollieren wird.

Der New Yorker Bürgermeister Eric Adams sagte, dass “Amerika in eine Rezession geraten ist und die Wall Street zusammenbricht. … Wir befinden uns in einer unvorstellbaren Finanzkrise”. US-Vizepräsidentin Kamala Harris gab zu, dass “die Inflation zu hoch ist” und “die Wirtschaft sich verlangsamt”, was den Behauptungen von US-Präsident Joe Biden widerspricht. Das US-BIP ist zurückgegangen, während das Weiße Haus versucht, die unruhigen Märkte zu beruhigen, um eine Erhöhung der öffentlichen Einnahmen und einen Rückgang der Arbeitslosenquote zu erreichen.

Die amerikanischen Bürger spüren jedoch den Druck der Inflation und des Preisanstiegs, der die Haushalte rund 500 Dollar pro Monat an zusätzlichen Ausgaben kostet. Der Wert von Wohnhäusern hat sich verschlechtert, und die Unternehmen konnten ihre Verpflichtungen aufgrund der hohen Preise für Materialien und Produkte, die den Baumarkt belasten, nicht einhalten.

In Europa begannen die Anzeichen der Inflation und ihre Belastung das tägliche Leben der Bürger zu beeinträchtigen, die über den Anstieg der Energiepreise (41,9 %), der Lebensmittel (8,9 %) und die Abwertung ihrer Währung verunsichert sind. Diese Inflation wirkte sich auf die Reisetätigkeit im Sommer und den Rückgang der europäischen Inlandstouristen aus, und die Angst vor dem Herbst und Winter ist groß. Die westlichen Regierungen warnten ihre Bürger, sich auf einen strengen Winter vorzubereiten, nicht wegen des Klimawandels, sondern weil die Energiepreise ein noch nie dagewesenes Niveau erreichen werden, das sich auf den Fahrzeugverkehr, die vom Gas abhängige Industrie und den kalten Winter auswirken wird.

Großbritannien steht auf dem Rang der höchsten Inflation in Europa (9,2 %), der höchsten seit 1982, und die konservative Regierung stürzte ihren Premierminister Boris Johnson, nachdem die Preise auf ein historisches Niveau gestiegen waren, das die Belastung für die Bürger erhöhte. Die Treibstoffpreise erreichten 42 % und die Lebensmittelpreise stiegen um 10 %, so dass britische Familien ihre dunkelsten Tage erlebten, nachdem ihr Einkommen auf ein Viertel dessen gesunken war, was es seit Anfang dieses Jahres war. Nach den Prognosen der Zentralbank könnte die Inflation 11 bis 12 Prozent erreichen. Millionen britischer Bürger und Haushalte mit Kindern wandten sich an Lebensmittelbanken und baten um Unterstützung. Über 10 Millionen haben bereits Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen. Fast ein Drittel (29 %) der Briten bestätigte, dass sich ihre finanzielle Lage aufgrund der anhaltenden Inflation und der Lebenshaltungskostenkrise verschlechtert hat.

Die COVIC-19 hat die Weltwirtschaft getroffen und in mehr als 44 fortgeschrittenen Volkswirtschaften eine Rezession ausgelöst. Am stärksten betroffen ist die Türkei, wo die Inflation 79 Prozent erreichte, den höchsten Stand seit 24 Jahren.

Nach Angaben der Welternährungsorganisation hat die COVID-19-Epidemie die Lebensmittelpreise weltweit in die Höhe getrieben und eine Hungersnot für 827 Millionen Menschen verursacht. Diese Zahlen haben sich in den letzten Jahren unabhängig vom anhaltenden Krieg zwischen den USA und Russland in der Ukraine erhöht.

