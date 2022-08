Israele apre il fuoco sulla “Jihad islamica palestinese” per sottomettersi a Hezbollah

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Il Primo Ministro israeliano Yair Lapid intendeva dimostrare di non sopportare l’insulto alla “Spada di Gerusalemme” inflitto al suo avversario politico, l’ex Primo Ministro Benyamin Netanyahu, lo scorso anno. Lapid ha iniziato il suo breve mandato uccidendo i comandanti della “Jihad islamica palestinese” (PIJ) e creando le condizioni elettorali per le prossime elezioni della Knesset. Successivamente, ha valutato improduttivo e dannoso continuare la battaglia che aveva inizialmente innescato per paura delle perdite che avrebbe potuto infliggere al suo partito e agli israeliani. Israele ritiene di aver raggiunto molteplici obiettivi e non sarà danneggiato dalle promesse fatte ai mediatori regionali e internazionali di fermare la battaglia, soprattutto perché non rispetta gli accordi o gli impegni presi.

Israele non ha sbagliato nella sua valutazione di sfidare la PIJ sul campo di battaglia per dimostrare che non teme la guerra in preparazione di offrire concessioni agli Hezbollah libanesi. Tuttavia, il Primo Ministro israeliano ha trascurato un aspetto critico: Israele – che si considera l’esercito migliore e più potente del Medio Oriente con vaste capacità militari e tecnologiche – ha espresso il timore di un coinvolgimento di Hamas. Si troverebbe a combattere contro una piccola organizzazione che non è riuscita a paralizzare dopo quasi tre giorni di combattimenti.

Quali sono stati i guadagni e le perdite di Israele e della “Jihad islamica palestinese”?

La battaglia di Israele contro la PIJ a Gaza ha causato 43 morti, di cui 16 bambini e 320 feriti. Israele è riuscito a isolare il movimento “Hamas” dalla battaglia con il PIJ e la sua considerevole potenza militare per evitare una guerra totale con più di un gruppo palestinese e uccidere i leader di alto livello del PIJ. I leader di Hamas si sono trovati di fronte all’opzione di una guerra aperta se fosse intervenuto o di una piccola battaglia che non sarebbe costata molto alla Striscia di Gaza, come è accaduto nel 2021 durante gli undici giorni della battaglia della “Spada di Gerusalemme”. Israele è consapevole che Gaza non si è ripresa dall’ultima guerra, che la sicurezza alimentare e sanitaria è ai minimi termini, che le infrastrutture sono state danneggiate e che le unità abitative distrutte non sono state completamente costruite fino ad oggi (solo il 50%) e che il livello di disoccupazione ha raggiunto il 65%.

Pertanto, Israele si considera tatticamente vittorioso, ponendo fine alla battaglia in pochi giorni per evitare ulteriori perdite umane o materiali. Se la guerra fosse continuata più a lungo, l’economia israeliana avrebbe sofferto molto e milioni di israeliani nella Striscia di Gaza avrebbero trascorso più giorni nei loro rifugi. La Striscia di Gaza è stata oggetto di centinaia di attacchi missilistici negli ultimi giorni. I razzi della Jihad islamica hanno trasformato l’area con un raggio di 65 km in città fantasma e hanno costretto i residenti a fuggire. Israele ha dichiarato di non poter proteggere gli insediamenti e ha ordinato alla popolazione di evacuare le proprie case.

Israele ha preso l’iniziativa di iniziare l’aggressione. Ha assassinato i leader della PIJ responsabili del comando militare nel nord (Taysir al-Jabari) e nel sud (Khaled Mansour) della Striscia di Gaza. Israele riteneva che la PIJ non fosse in grado di sostenere un colpo doloroso e potesse esitare a rispondere militarmente. Tuttavia, dopo 55 ore di combattimenti, Israele ha mostrato segni di debolezza e di non essere pronto a sostenere una lunga battaglia e si è affrettato a chiedere una tregua all’Egitto, al Qatar e alle Nazioni Unite.

Israele ha esaurito la banca degli obiettivi senza più obiettivi da colpire nel primo giorno di battaglia, non riuscendo a distruggere il centro di comando e controllo del PIS e assicurandosi di non provocare Hamas o di non colpire obiettivi diversi dalla PIJ. È ampiamente noto che la politica degli assassini non è mai riuscita a paralizzare nessun gruppo di resistenza. Pertanto, era nell’interesse del Primo Ministro israeliano porre fine alla battaglia e fare promesse al mediatore egiziano, anche se Tel Aviv è ben nota per non mantenere le sue garanzie.

L’Egitto stava già negoziando con Israele e il PIJ alcuni giorni prima dell’inizio della battaglia per togliere l’assedio a Gaza e calmare la tensione dopo il rapimento del leader del PIJ, lo sceicco Ghassan al-Saadi, avvenuto nel campo di Jenin all’inizio della scorsa settimana. Durante i negoziati, Israele ha ingannato l’Egitto assassinando al-Jaabari e scatenando la rappresaglia del PIS.

Israele ha poca considerazione per gli abitanti della Striscia di Gaza. Ritiene che sia costituita da un gruppo di campi profughi palestinesi dove è facile isolare e colpire, uccidendo i leader della resistenza palestinese per spezzare la loro volontà e affamare la popolazione quando necessario. Pertanto, Tel Aviv guarda con disprezzo alla Striscia di Gaza, ma è felice di coordinarsi con l’Autorità Palestinese in Cisgiordania, con la quale mantiene relazioni relativamente stabili.

Il presidente palestinese Mahmoud Abbas si oppone fermamente alla resistenza armata palestinese e collabora con Israele sul piano della sicurezza, rifiutando l’unità palestinese con Gaza o nuove elezioni per destituirlo dal potere che detiene da 17 anni. L’Autorità Palestinese non ha mai recuperato un solo centimetro del suo territorio dal Vertice di Madrid o dall’accordo di Oslo. Al contrario, Israele sta lentamente rosicchiando altri territori palestinesi in Cisgiordania e a Gerusalemme.

Le ripetute e continue violazioni israeliane dei diritti umani e delle leggi internazionali non sarebbero state possibili senza il sostegno incondizionato dell’Occidente e la narrazione ripetuta dai leader occidentali secondo cui Tel Aviv “ha il diritto di difendersi”. I Paesi occidentali forniscono assistenza materiale, militare e di intelligence senza riserve a Israele, consentendogli di isolare milioni di persone all’interno della Striscia di Gaza e di ritagliare terreni per costruire insediamenti illegali senza alcuna opposizione. Questo è ciò che aiuta i governanti di Tel Aviv a non rispettare i diritti dei palestinesi e ad assediarli via terra, aria e mare. Israele chiude gli unici due valichi da e per Gaza ogni volta che i leader politici israeliani decidono di farlo. Tel Aviv ricorre alla mediazione quando è in difficoltà e quando non riesce a registrare una rapida vittoria di cui i leader israeliani hanno bisogno nelle loro elezioni o per sostenere la loro popolarità a spese delle vite dei palestinesi.

Con l’ultima battaglia, Israele ha attirato parte dell’attenzione del mondo quando l’Occidente era preoccupato dalla guerra contro la Russia e si stava preparando per un’altra battaglia con la Cina. Il messaggio di Israele potrebbe anche essere diretto all’accordo nucleare con l’Iran, considerato inadatto e contrario agli interessi di Israele. Israele spera di mandare un colpo all’alleato dell’Iran, la “Jihad islamica” a Gaza, con un messaggio all’Occidente che la possibilità di indebolire Teheran senza sottometterla per paura del suo programma nucleare è fattibile. Tuttavia, la battaglia ha rafforzato il PIJ che si è confrontato con Israele senza Hamas e ha aumentato la sua popolarità a Gaza. L’Iran ha ricevuto il segretario generale del PIJ Ziad al-Nakhala, pochi giorni prima dell’assassinio del suo comandante sul campo a Gaza, Taysir al-Jaabari.

Infine, gli attuali leader di Israele hanno dimostrato ai loro elettori che non esitano a impegnarsi in una battaglia quando c’è un vantaggio per la sicurezza nazionale, anche se l’assassinio di al-Jaabari ha cambiato ben poco nelle capacità della PIJ. Pertanto, accettare l’accordo con il Libano per paura della minaccia dei potenti Hezbollah (dotati di 150.000 missili e droni armati) non significa la codardia dei leader israeliani. Si tratterebbe invece di una valutazione della situazione che non pregiudica gli interessi di Israele, soprattutto se si evita la guerra e a condizione che qualsiasi decisione del governo israeliano non sembri derivare dalla riluttanza dei funzionari israeliani ad affrontare Hezbollah.

Per quanto riguarda la Jihad islamica, ha stabilito che, nonostante le sue piccole dimensioni, può colpire 330 missili al giorno (360 sono stati lanciati quotidianamente durante lo scontro dello scorso anno da tutti i gruppi palestinesi, compreso Hamas) e causare la paralisi in Israele per giorni. La PIJ ha colpito la coscienza israeliana per insinuare che non è sicuro rimanere nel territorio occupato e che la geografia che occupa con il nome di Palestina non è un luogo in cui vivere.

I missili della PIJ hanno trasmesso agli israeliani che nessun luogo è sicuro nemmeno per la prossima generazione. L’affermazione di Israele di aver ripristinato la deterrenza dopo la battaglia della “Spada di Gerusalemme” ha confermato la sua incapacità di proteggere i coloni anche dopo settant’anni di occupazione. Il PIJ è riuscito a togliere l’assedio e le sanzioni su Gaza e ad aprire i suoi valichi, ripristinando il pieno flusso di carburante.

La resistenza palestinese ha dimostrato che la causa palestinese non è limitata a Gaza, ma ha una dimensione nazionale. La PIJ ha chiesto il rilascio del prigioniero Khalil Al-Awadeh (dalla Cisgiordania), confermando il legame tra tutti i fronti palestinesi. Ha inoltre chiesto a Israele di rilasciare lo sceicco Ghassan al-Saadi, arrestato dal PIJ nel campo palestinese di Jenin mentre l’Egitto stava negoziando una tregua tra Israele e il PIJ.

Così, Israele ha inseguito i mediatori per fermare un confronto militare con una piccola fazione. I nemici e gli alleati di Israele osservano e valutano il livello raggiunto da Israele rispetto ai suoi nemici, che oseranno sfidarlo in futuro. Questo conferma che Israele è una società costruita su un esercito il cui credo è la guerra e la lotta, non la pace, e il furto delle terre palestinesi, non la coesistenza. L’uccisione di civili senza sosta è permessa perché la comunità internazionale è complice e ignara. È una di quelle battaglie che prima o poi finiscono con un cessate il fuoco (ma non con una pace duratura) fino a quando non arriva il momento della prossima battaglia. I risultati militari di Israele indicano che una guerra con Hezbollah è improbabile e una guerra israeliana in Iran è impensabile. La fragilità del fronte interno israeliano impedisce a Israele di affrontare qualsiasi nemico potente in qualsiasi momento del futuro.

