Israel abre fogo contra a “Jihad Islâmica Palestina” para que se submeta ao Hezbollah

Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

O Primeiro Ministro israelense Yair Lapid pretendia mostrar que não podia suportar o insulto à “Espada de Jerusalém” infligido a seu oponente político, o ex-Primeiro Ministro Benyamin Netanyahu, no ano passado. Lapid iniciou seu curto mandato matando os comandantes de campo da “Jihad Islâmica Palestina” (PIJ) e criando as condições eleitorais para as próximas eleições do Knesset. Posteriormente, avaliou como improdutivo e prejudicial continuar a batalha que inicialmente desencadeou por medo das perdas que poderia infligir a seu partido e aos israelenses. Israel considera que atingiu múltiplos objetivos e não será prejudicado ao fazer promessas aos mediadores regionais e internacionais para parar a batalha, especialmente porque não respeita seus acordos ou compromissos.

Israel não errou em sua avaliação em desafiar a PIJ no campo de batalha para mostrar que não tem medo da guerra em preparação para oferecer concessões ao Hezbollah libanês. Entretanto, o Primeiro Ministro israelense negligenciou um ângulo crítico: Israel – que se considera o melhor e mais poderoso exército do Oriente Médio com vastas capacidades militares e tecnológicas – expressou seu receio de que o Hamas estivesse envolvido. Estaria lutando contra uma pequena organização que não tombou após quase três dias de luta.

Quais foram os ganhos e perdas de Israel e da “Jihad Islâmica Palestina”?



A batalha de Israel contra a PIJ em Gaza causou 43 mortes, das quais 16 crianças e 320 feridos. Israel conseguiu isolar o movimento “Hamas” da batalha com a PIJ e seu considerável poder militar para evitar uma guerra total com mais de um grupo palestino e matar líderes da PIJ de alto escalão. Os líderes do Hamas foram confrontados com a opção de uma guerra aberta caso interviesse ou uma pequena batalha que não custasse muito à Faixa de Gaza, como aconteceu em 2021 durante os onze dias da Batalha da “Espada de Jerusalém”. Israel está ciente de que Gaza não se recuperou da última guerra, que a segurança alimentar e sanitária está em seus níveis mais baixos, que a infra-estrutura foi danificada e as unidades habitacionais destruídas não foram totalmente construídas até hoje (apenas 50%), e que o nível de desemprego atingiu 65%.

Portanto, Israel se considera taticamente vitorioso, terminando a batalha em apenas alguns dias para evitar mais perdas humanas ou materiais. Se a guerra tivesse continuado por mais tempo, a economia israelense teria sofrido muito, e milhões de israelenses na Faixa de Gaza teriam passado mais dias em seus abrigos. A Faixa de Gaza foi submetida a centenas de ataques com foguetes durante os últimos dias. Os foguetes da Jihad Islâmica cercaram a área com um raio de 65 km em cidades fantasmas e forçaram seus residentes a fugir. Israel disse que não podia proteger os assentamentos e ordenou que as pessoas evacuassem suas casas.

Israel tomou a iniciativa de iniciar a agressão. Assassinou os líderes da PIJ responsáveis pelo comando militar no norte (Taysir al-Jabari) e no sul (Khaled Mansour) da Faixa de Gaza. Israel acreditava que a PIJ era incapaz de suportar um golpe doloroso e poderia hesitar em responder militarmente. Entretanto, após 55 horas de luta, Israel mostrou sinais de fraqueza e falta de prontidão para resistir a uma longa batalha e se apressou a pedir tréguas ao Egito, ao Qatar e às Nações Unidas.

Israel esgotou o banco de alvos sem mais objetivos a serem atingidos no primeiro dia da batalha, deixando de destruir o centro de comando e controle do PIS e certificando-se de que não estaria provocando o Hamas ou visando outros objetivos que não a Jihad. É amplamente conhecido que a política de assassinatos nunca foi bem sucedida em destruir qualquer grupo de resistência. Portanto, era do interesse do primeiro-ministro israelense terminar a batalha e fazer promessas ao mediador egípcio, mesmo que Tel Aviv seja bem conhecida por não manter suas garantias.

O Egito já estava negociando com Israel e a PIJ alguns dias antes do início da batalha para levantar o cerco em Gaza e acalmar a tensão após o sequestro do líder Sheikh Ghassan al-Saadi no campo de Jenin no início da semana passada. Durante as negociações, Israel burlou o Egito ao assassinar al-Jaabari, desencadeando a retaliação.

Israel tem pouca consideração pelos habitantes da Faixa de Gaza. Acreditam que é formado por um grupo de campos de refugiados palestinos onde é fácil isolar e alvejar, matando os líderes da resistência palestina para quebrar sua vontade e matar a população de fome quando necessário. Portanto, Tel Aviv olha para a Faixa de Gaza, mas está feliz em coordenar com a Autoridade Palestina na Cisjordânia, com a qual mantém relações relativamente estáveis.

O presidente palestino Mahmoud Abbas se posiciona firmemente contra a resistência armada palestina e coopera com Israel no nível de segurança, rejeitando a unidade palestina com Gaza ou novas eleições para afastá-lo do poder que ele mantém há 17 anos. A Autoridade Palestina nunca recuperou um centímetro de seu território desde a Cúpula de Madri ou o acordo de Oslo. Pelo contrário, Israel está lentamente roendo mais territórios palestinos na Cisjordânia e em Jerusalém.

As violações repetidas e contínuas dos direitos humanos e das leis internacionais israelenses não teriam sido possíveis sem o apoio incondicional do Ocidente e a narrativa repetida pelos líderes ocidentais de que Tel Aviv “tem o direito de se defender”. Os países ocidentais fornecem assistência material, militar e de inteligência sem reservas a Israel, permitindo que este isole milhões dentro da Faixa de Gaza e esculpa terras para construir assentamentos ilegais sem oposição. Isto é o que ajuda os governantes de Tel Aviv a desconsiderar os direitos dos palestinos e sitiá-los por terra, ar e mar. Israel fecha as duas únicas passagens de e para Gaza sempre que os líderes políticos israelenses decidem. Tel Aviv recorre à mediação quando está em apuros e quando não consegue registrar uma vitória rápida que os líderes israelenses precisam em suas eleições ou para apoiar sua popularidade às custas da vida palestina.

Com a última batalha, Israel chamou alguma da atenção do mundo quando o Ocidente estava preocupado com a guerra contra a Rússia e se preparava para outra batalha com a China. A mensagem de Israel também poderia ser direcionada ao acordo nuclear com o Irã, considerado inadequado e contra os interesses de Israel. Israel espera enviar um golpe ao aliado do Irã, a “Jihad Islâmica” em Gaza, com uma mensagem para o Ocidente de que a possibilidade de enfraquecer Teerã sem se submeter por medo de seu programa nuclear é viável. No entanto, a batalha fortaleceu a PIJ que enfrentou Israel sem o Hamas e impulsionou sua popularidade em Gaza. O Irã recebeu o Secretário-Geral do Grupo Ziad al-Nakhala, dias antes do assassinato de seu comandante de campo em Gaza, Taysir al-Jaabari.

Finalmente, os atuais líderes de Israel mostraram aos seus eleitores que não hesitam em se engajar em uma batalha quando há um benefício para a segurança nacional, mesmo que o assassinato de al-Jaabari tenha mudado muito pouco nas capacidades da Jihad Portanto, aceitar o acordo com o Líbano por medo da ameaça do poderoso Hezbollah (equipado com 150.000 mísseis e drones armados) não significa a covardia dos líderes israelenses. Em vez disso, seria uma avaliação da situação sem afetar os interesses de Israel, especialmente se a guerra for evitada e desde que qualquer decisão do governo israelense não pareça derivar da relutância dos oficiais israelenses em confrontar o Hezbollah.

Quanto à Jihad Islâmica, estabeleceu que, apesar de seu pequeno tamanho, poderia atingir 330 mísseis por dia (360 foram lançados diariamente durante o confronto do ano passado por todos os grupos palestinos, incluindo o Hamas) e causar paralisia em Israel por dias. A PIJ atingiu a consciência israelense para insinuar que não era seguro permanecer em território ocupado e que a geografia que ocupa com o nome de Palestina não é um lugar para se viver.

Os mísseis transmitiram aos israelenses a mensagem de que nenhum lugar é seguro nem mesmo para a próxima geração. A alegação de Israel de que restaurou a dissuasão após a batalha da “Espada de Jerusalém” confirmou sua incapacidade de proteger os colonos, mesmo após setenta anos de ocupação. O PIJ conseguiu levantar o cerco e as sanções sobre Gaza e abrir suas travessias, restaurando o fluxo total de combustível.

A resistência palestina mostrou que a causa palestina não está limitada a Gaza, mas tem uma dimensão nacional. AJihad solicitou a libertação do prisioneiro Khalil Al-Awadeh (da Cisjordânia), confirmando o vínculo que liga todas as frentes palestinas. Também pediu a Israel para libertar o xeque Ghassan al-Saadi, preso no campo palestino de Jenin enquanto o Egito negociava uma trégua entre Israel e a PIJ.

Assim, Israel saiu atrás dos mediadores para impedir um confronto militar com uma pequena facção. Os adversários e aliados de Israel estão observando e avaliando o nível que alcançou em comparação com seus inimigos, que ousarão desafiá-lo no futuro. Isso confirma que Israel é uma sociedade construída sobre um exército cujo credo é de guerra e luta, não de paz, e do roubo de terras palestinas, não coexistência. A matança de civis implacavelmente é permitida porque a comunidade internacional é cúmplice e alheia. É uma daquelas batalhas que termina mais cedo ou mais tarde com um cessar-fogo (mas não com uma paz duradoura) até que chegue a hora da próxima batalha. O desempenho militar de Israel indica que é improvável que ocorra uma guerra com o Hezbollah, e uma guerra israelense no Irã é impensável. A fragilidade da frente doméstica israelense impede Israel de enfrentar qualquer inimigo poderoso a qualquer momento no futuro.

