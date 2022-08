Israel eröffnet das Feuer auf den “Palästinensischen Islamischen Dschihad”, um sich der Hisbollah zu beugen

Subscribe to get access

Israel nimmt wenig Rücksicht auf die Bewohner des Gazastreifens. Es glaubt, dass dieser aus einer Gruppe palästinensischer Flüchtlingslager besteht, die es leicht isolieren und ins Visier nehmen kann, indem es die palästinensischen Widerstandsführer tötet, um ihren Willen zu brechen und die Bevölkerung notfalls auszuhungern. Daher blickt Tel Aviv auf den Gazastreifen herab, stimmt sich aber gerne mit der Palästinensischen Behörde im Westjordanland ab, zu der es relativ stabile Beziehungen unterhält.

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas lehnt den bewaffneten palästinensischen Widerstand strikt ab und kooperiert auf der Sicherheitsebene mit Israel. Die Palästinensische Autonomiebehörde hat seit dem Madrider Gipfel und dem Osloer Abkommen keinen Zentimeter ihres Territoriums zurückerobert. Im Gegenteil, Israel nagt langsam an weiteren palästinensischen Gebieten im Westjordanland und in Jerusalem.

Die wiederholten und ständigen Verstöße Israels gegen die Menschenrechte und das Völkerrecht wären ohne die bedingungslose Unterstützung des Westens und die von westlichen Führern wiederholte Behauptung, Tel Aviv habe “das Recht, sich zu verteidigen”, nicht möglich gewesen. Die westlichen Länder gewähren Israel uneingeschränkte materielle, militärische und nachrichtendienstliche Unterstützung, die es ihm ermöglicht, Millionen von Menschen im Gazastreifen zu isolieren und ohne Widerstand Land für den Bau illegaler Siedlungen abzutrennen. Dies hilft den Machthabern in Tel Aviv, die Rechte der Palästinenser zu missachten und sie zu Land, zu Wasser und in der Luft zu belagern. Israel schließt die beiden einzigen Grenzübergänge von und nach Gaza jedes Mal, wenn die israelische politische Führung dies beschließt. Tel Aviv greift auf die Vermittlung zurück, wenn es in Schwierigkeiten ist und wenn es nicht gelingt, einen schnellen Sieg zu erringen, den die israelischen Führer bei ihren Wahlen brauchen, oder um ihre Popularität auf Kosten des Lebens der Palästinenser zu steigern.

Mit der letzten Schlacht hat Israel einen Teil der Aufmerksamkeit der Welt auf sich gezogen, während der Westen mit dem Krieg gegen Russland beschäftigt war und sich auf eine weitere Schlacht mit China vorbereitete. Israels Botschaft könnte sich auch gegen das Atomabkommen mit dem Iran richten, das als unangemessen und gegen Israels Interessen gerichtet ist. Israel hofft, dem Verbündeten des Iran, dem “Islamischen Dschihad” im Gazastreifen, einen Schlag zu versetzen und dem Westen zu signalisieren, dass es möglich ist, Teheran zu schwächen, ohne sich ihm aus Angst vor seinem Atomprogramm zu unterwerfen. Dennoch stärkte die Schlacht den PIJ, der Israel ohne die Hamas gegenüberstand, und steigerte seine Popularität in Gaza. Der Iran empfing den Generalsekretär des PIJ, Ziad al-Nakhala, wenige Tage vor der Ermordung seines Feldkommandeurs in Gaza, Taysir al-Jaabari.

Schließlich hat die derzeitige israelische Führung ihren Wählern gezeigt, dass sie nicht zögert, sich auf einen Kampf einzulassen, wenn es der nationalen Sicherheit nützt, auch wenn die Ermordung von al-Jaabari nur wenig an den Fähigkeiten der PIJ geändert hat. Das Abkommen mit dem Libanon aus Angst vor der Bedrohung durch die mächtige Hisbollah (die mit 150.000 Raketen und bewaffneten Drohnen ausgestattet ist) zu akzeptieren, bedeutet daher nicht, dass die israelische Führung ängstlich ist. Vielmehr handelt es sich um eine Einschätzung der Situation, die Israels Interessen nicht berührt, vor allem wenn ein Krieg vermieden wird und sofern die Entscheidung der israelischen Regierung nicht aus dem Widerwillen der israelischen Beamten gegenüber der Hisbollah resultiert.

Der Islamische Dschihad hat bewiesen, dass er trotz seiner geringen Größe in der Lage ist, täglich 330 Raketen abzuschießen (während der Konfrontation im letzten Jahr wurden täglich 360 Raketen von allen palästinensischen Gruppen, einschließlich der Hamas, abgeschossen) und Israel tagelang lahm zu legen. Der PIJ hat sich in das israelische Bewusstsein eingeprägt, dass es unsicher ist, sich in den besetzten Gebieten aufzuhalten, und dass das Gebiet, das er unter dem Namen Palästina besetzt hält, kein Ort ist, an dem man leben kann.

Die PIJ-Raketen vermittelten den Israelis, dass kein Ort sicher ist, auch nicht für die nächste Generation. Die Behauptung Israels, nach der Schlacht um das “Schwert von Jerusalem” die Abschreckung wiederhergestellt zu haben, bestätigt seine Unfähigkeit, die Siedler auch nach siebzig Jahren Besatzung zu schützen. Dem PIJ ist es gelungen, die Belagerung und die Sanktionen gegen den Gazastreifen aufzuheben und die Grenzübergänge zu öffnen, so dass der Treibstofffluss wieder uneingeschränkt möglich ist.

Der palästinensische Widerstand hat gezeigt, dass die palästinensische Sache nicht auf den Gazastreifen beschränkt ist, sondern eine nationale Dimension hat. Der PIJ forderte die Freilassung des Gefangenen Khalil Al-Awadeh (aus dem Westjordanland) und bekräftigte damit das Band, das alle palästinensischen Fronten verbindet. Außerdem forderte der PIJ Israel auf, Scheich Ghassan al-Saadi freizulassen, der im Palästinenserlager von Dschenin verhaftet worden war, während Ägypten einen Waffenstillstand zwischen Israel und dem PIJ aushandelte.

Israel ist also den Vermittlern zuvorgekommen, um eine militärische Konfrontation mit einer kleinen Splittergruppe zu verhindern. Israels Feinde und Verbündete beobachten und bewerten das Niveau, das Israel im Vergleich zu seinen Gegnern erreicht hat, die es in Zukunft wagen werden, es herauszufordern. Dies bestätigt, dass Israel eine Gesellschaft ist, die sich auf eine Armee stützt, deren Credo Krieg und Kampf, nicht Frieden, und der Raub palästinensischen Landes, nicht Koexistenz ist. Das unerbittliche Töten von Zivilisten wird zugelassen, weil die internationale Gemeinschaft mitschuldig ist und keine Rücksicht nimmt. Es ist einer jener Kämpfe, die früher oder später mit einem Waffenstillstand (aber nicht mit einem dauerhaften Frieden) enden, bis die Zeit für die nächste Schlacht gekommen ist. Die militärische Leistung Israels zeigt, dass ein Krieg mit der Hisbollah unwahrscheinlich ist, und ein israelischer Krieg im Iran ist undenkbar. Die Zerbrechlichkeit der israelischen Heimatfront hindert Israel daran, sich zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft mit einem mächtigen Feind auseinanderzusetzen.